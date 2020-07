Australia pani viisi miljoonaa ihmistä kotiarestiin – koronatartunnat lähtivät uuteen nousuun Melbournessa

Australiassa viisi miljoonaa ihmistä on määrätty pysymään kodeissaan uusien koronavirustartuntojen vuoksi.

Eristystoimet Victorian osavaltion pääkaupungissa Melbournessa kestävät ainakin kuuden viikon ajan. Kahvilat, baarit, ravintolat, kampaamot ja kuntosalit pysyvät suljettuina. Ihmiset saavat liikkua kotinsa ulkopuolella vain välttämättömistä syistä.

Australian pääministeri Scott Morrison kertoi keskiviikkona, ettei rajoituksia ainakaan toistaiseksi oteta käyttöön koko maassa. Morrison kertoi kuitenkin harkitsevansa rajoituksia Australiaan palaavien asukkaiden ja kansalaisten määriin.

Valtiovarainministeri Josh Frydenberg on uutistoimisto Reutersin mukaan arvioinut, että Australian talous kärsii uusien rajoitusten vuoksi jopa miljardilla Australian dollarilla viikossa. Summa vastaa noin 615 miljoonaa euroa.

Useita uusia tautiryppäitä

Australia ehti jo höllentää koronaviruksen hillitsemiseksi aiemmin tehtyjä rajoituksia. Tautitapaukset ovat kuitenkin lähteneet nousuun jälleen viime päivinä.

Keskiviikkoaamuna Victorian osavaltio kertoi 134 uudesta testatusta tartunnasta viimeisen vuorokauden aikana. Määrä on merkittävä Australialle, joka on saanut eristystoimillaan hidastettua viruksen leviämistä.

Luvut ovat kuitenkin pieniä verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Brasiliaan, jotka ilmoittavat tällä hetkellä kymmenistä tuhansista tartunnoista päivässä.

Australian uusista tapauksista jopa 75 oli yhdeksän kerrostalon asukkaita. Kerrostalot asetettiin tiukkaan eristykseen aiemmin tällä viikolla.

Tornimaisissa taloissa asuu jopa 3000 henkilöä, eivätkä he saa poistua kotonaan. Kaikille tehdään korona testi.

Brittilehti The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) mukaan ärhäkät tautiryppäät ovat saaneet alkunsa esimerkiksi perheiden sisäisistä kokoontumista, joiden myötä virus on päässyt leviämään taloudesta toiseen. Lisäksi tauti on levinnyt työpaikoilla ja vanhempien aikuisopiskelijoiden keskuudessa.

Australia on pandemian aikana ilmoittanut yhteensä noin 9 000 tartunnasta. Virukseen on maassa kuollut 106 henkilöä.

44 000 ihmistä haki hetkessä lupaa ylittää raja

Victorian ja Uuden Etelä-Walesin osavaltioiden välinen raja suljettiin liikenteeltä jo tiistain vastaisena yönä viruksen leviämisen estämiseksi. Poliisi ja armeija valvovat rajaliikennettä.

Rajan sulkeminen on aiheuttanut haasteita, sillä moni matkustaa päivittäin osavaltioiden rajan yli esimerkiksi töiden tai koulun vuoksi. Viranomaiset ovat luvanneet myöntää näille henkilöille passin, jonka avulla rajan ylittäminen olisi mahdollista myös jatkossa.

Passin hakemiseen tarkoitettu verkkosivusto kuitenkin kaatui pian sen avaamisen jälkeen tiistaina, kun yli 44 000 ihmistä rynnisti täyttämään passianomusta.

Osavaltion rajan voivat kuitenkin yhä ylittää ne henkilöt, jotka pystyvät todistamaan esimerkiksi työskentelevänsä tai opiskelevansa rajan toisella puolella.

Ilman hyvää syytä rajan ylittävälle saattaa olla luvassa sakko tai jopa kuuden kuukauden vankeustuomio.

Lisää aiheesta:

Uusimmat tiedot koronavirustilanteesta

"Poliisit sanoivat: ette voi lähteä kodeistanne" – Melbournessa kerrostalojen 3 000 asukasta Australian tiukimpaan koronaeristykseen

Lähteet: Reuters