Trumpin veljentyttären paljastuskirja ruotii presidentin persoonaa: "Hänen egonsa on haavoittuvainen ja sitä pitää pönkittää jatkuvasti"

Huijari, kiusaaja ja narsisti, joka asettaa jokaisen amerikkalaisen hengenvaaraan.

Suurin piirtein näin luonnehtii Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin veljentytär Mary Trump setäänsä paljastuskirjassa Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (suomeksi Liian paljon eikä koskaan tarpeeksi: Näin perheeni loi maailman vaarallisimman miehen).

Trumpin lähipiiriin kuulumattoman veljentyttären kirja on tarkoitus julkaista 14. heinäkuuta, mutta siitä on jo vuodettu otteita kansainväliselle medialle.

Trumpin perhe yrittää estää kirjan julkaisun. Valkoinen talo on kiistänyt kaikki siinä esitetyt väitteet.

Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun)on listannut julkisuuteen vuotaneen kirjan hätkähdyttävimmät osuudet.

Donald Trumpin isä vaikutti vahvasti poikaansa

55-vuotiaalla Mary Trumpilla on tohtorin tutkinto kliinisestä psykologiasta. Hänen mukaansa Donald Trump täyttää narsistin tunnusmerkistön.

– Donald ei ole vain vain heikko. Hänen egonsa on haavoittuvainen ja sitä pitää pönkittää jatkuvasti, sillä hän tietää sisimmässään ettei hän ole se, mitä väittää olevansa, veljentytär luonnehtii BBC:n mukaan.

Donald Trump kuvattiin vanhempiensa Maryn ja Fredin kanssa vuonna 1994. AOP

Paljastuskirjan mukaan presidentin isä Fred Trump Sr. on vaikuttanut laajasti poikansa elämään, ajatuksiin ja toimintaan.

Mary Trumpin isä ja Donald Trumpin vanhempi veli Fred Trump Jr. oli alkoholisti ja kuoli tyttärensä ollessa 16-vuotias. Mary Trumpin mukaan Donald seurasi vierestä ja imi itseensä vaikutteita, kun veljesten isä kiusasi alkoholistiveljeä.

Kirjan mukaan Donald Trump pyrki jatkuvasti osoittamaan isälleen, että on parempi kuin veljensä.

Mary Trump kirjoittaa, että isä otti pitkin hampain nuoremman poikansa Donaldin kiinteistöbisnestensä perijäksi. Isän ja pojan välit kiristyivät ajan myötä.

Valkoinen talo on kiistänyt väitteet. Sen mukaan Donald Trumpilla on ollut lämpimät välit isäänsä.

Pääsykoehuijaus ja häiritseviä kommentteja?

Paljastusten mukaan presidentti on yliopistoon pyrkiessään palkannut toisen henkilön tekemään pääsykokeeseen liittyvän testin.

Valkoinen talo on kiistänyt, että presidentti olisi huijannut kouluhaussa. Donald Trump on opiskellut Fordhamin yliopistossa ja myöhemmin Pennsylvanian yliopiston bisneslinjalla.

Mary Trumpin mukaan Donald Trump myös kommentoi veljentyttärensä ulkonäköä häiritsevästi tämän ollessa 29-vuotias.

Mary Trump jäi ilman isovanhempiensa perintöä

Kirjassaan Mary Trump kertoo vuotaneensa The New York Timesin toimitukselle kansiokaupalla Donald Trumpin verotietoihin liittyviä epäselvyyksiä.

Mary Trump vastustaa setänsä politiikkaa ja toimia. The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) jutun mukaan hänellä on ollut läpi elämänsä monenlaisia vaikeuksia Trumpin suvun kanssa.

Mary Trump ja hänen sisaruksensa jäivät ilman perintöä heidän isovanhempiensa kuoltua.

Konservatiivipiireissä paljastuskirjaa on pidetty vaalivuoden temppuna. Yhdysvallat äänestää marraskuussa presidentinvaaleissa.

Kirjakohu on presidentti Trumpille jo toinen tänä kesänä. Presidentin entisen turvallisuusneuvonantajansa John Boltonin teos julkaistiin kesäkuussa.

Jutun tiedot on koottu BBC:n, The New York Timesin ja konservatiivimedia Fox Newsin (siirryt toiseen palveluun) jutuista.

