Helsingin poliisi tutkii: Postin nimissä tehty useita huijauksia, rikoshyöty yli 200 000

Tekijät ovat huijanneet itselleen uhrien verkkopankkitunnuksia ja henkilötietoja. Tietojen avulla on haettu pikalainoja.

Helsingin poliisilaitos tutkii Postin nimissä tehtyjä ammattimaisia huijauksia. Huijaukset on toteutettu kolmena eri ajankohtana. Helsingin poliisin tietoon on tullut viime viikonlopun aikana ja sen jälkeen yli 30 uhria. Pelkästään viime viikonlopun osalta rikoshyöty on ollut noin 19 000 euroa. Poliisin mukaan huijausten rikoshyöty on kaikkiaan yli 200 000 euroa.

Tekijät ovat uhrien verkkopankkitunnuksia ja henkilötietoja hyödyntämällä hakeneet pikalainoja. Lainat on siirretty välittömästi suomalaiselle pankkitilille ja nostettu sitten ulos automaatista Virossa. Rahojen nostamiseen on käytetty muuleja eli henkilöitä, joiden tehtävänä on vastaanottaa rikoksella hankittua omaisuutta ja toimittaa se ketjussa eteenpäin.

Lainoja on haettu ainakin Nordean ja OP:n verkkopankkitunnuksilla.

Huijauksissa uhri on saanut Postin saapumisilmoitukselta näyttävän tekstiviestin, joka on ohjannut tämän tietojenkalastelusivustolle. Sivusto on pyytänyt käyttäjää tunnistautumaan verkkopankkitunnuksilla.

‒ Huijaukset ovat ammattimaisesti toteutettu. Verkkosivu on kaikilla kerroilla ollut käytössä vain yhden viikonlopun, jonka aikana tekstiviestejä on lähetetty paljon. Rahat on nostettu muulien avulla samana viikonloppuna, kertoo rikostarkastaja Jukkapekka Risu Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

Juttu päivittyy.