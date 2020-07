Suomen suurin puulajipuisto varautui historiallisen huonoon kesään – Mustilaan tulikin niin paljon väkeä, että parkkitilaa piti ottaa pellolta

Mustilan arboretum Kouvolassa on lyönyt rikki kaikkien aikojen kävijäennätyksensä.

Kesän poikkeusolosuhteista huolimatta Suomen suurimmassa ja vanhimmassa arboretumissa eli puulajipuistossa on käynyt pelkästään kesäkuussa 10 000−15 000 vierasta.

Määrä on puiston toiminnanjohtajan Jukka Reinikaisen mukaan suurempi kuin koskaan aiemmin.

– Arboretumilla on ollut viikonloppuisin parkkipaikat täynnä, ja lisäparkitkin pelloilla. Siellä on ollut parisataakin autoa parhaimmillaan.

Myös kausikorttien myynti on ollut kasvussa. Tänä kesänä kausikortteja on myyty Mustilan arboretumiin noin tuhat kappaletta, mikä on arviolta puolet enemmän kuin normaalisti kesäaikaan.

Rhododendron eli alppiruusu. Yle/Fredrika Sundén

Kesäkuun kävijämäärät ovat olleet positiivinen yllätys arboretumin väelle. Koronaepidemian takia arboretum oli jo ehtinyt varautua pahimpaan.

– Onhan tämä kävijämäärä ollut meille yllätys, kun aluksi mietittiin, että onko meillä valtavat lomautukset edessä, kun ryhmät peruivat tulonsa puistoon.

Poikkeusolot kasvattaneet kotimaan matkailua

Reinikaisen mukaan Arboretumin lipunmyynnistä kerrotaan, että moni kävijä on kertonut vierailevansa kohteessa ensimmäistä kertaa.

– Oletuksena on, että ehkä tämä erityistilanne on ajanut siihen, että nyt on kaivettu kohteita, joita tästä läheltä löytyy. Selkeästi on haettu myös paikkoja, jossa on aina pitänyt käydä, mutta ei ole koskaan tullut käytyä.

Arboretum Mustila tunnetaan erityisesti näyttävistä alppiruusuistaan ja atsaleoistaan. Reinikainen uskoo kuitenkin, että myös puistossa pitkäjänteisesti tehty kehitystyö on vaikuttanut osaltaan kiinnostuksen lisääntymiseen.

Toiminnanjohtaja Jukka Reinikainen arvelee, että poikkeusaika on lisännyt ihmisten intoa lähimatkailuun. Kalle Purhonen / Yle

Arboretum Mustilan 120 hehtaarin alueelta löytyy runsaasti erilaisia kasvupaikkoja, ja puistossa kasvaa useita satoja havu- ja lehtipuulajeja sekä satoja pensaita ja perennoja. Ensimmäiset istutukset puistossa tehtiin vuonna 1902.

Arboretumissa tuotetaan vuosittain myös taimia puistoon tehtäviä istutuksia ja koetoimintaa varten. Lisäksi Arboretum tekee myös siemen- ja taimikauppaa.

Atsalea. Yle/Fredrika Sundén

