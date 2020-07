Suomi jatkaa rajaliikenteen rajoitusten purkamista – näihin maihin rajat aukeavat 13.7. alkaen

Hallitus teki tänään uusia päätöksiä liittyen matkustusrajoituksiin ja niiden purkamiseen.

Hallitus linjasi, että maahantulon rajoituksista luovutaan sisärajoilla ensi maanantaina 13. heinäkuuta alkaen Suomen ja seuraavien maiden välillä:

Hollanti

Belgia

Italia

Itävalta

Kreikka

Malta

Saksa

Slovenia

Slovakia

Unkari

Sveitsi

Liechtenstein

Näiden maiden tautitilanne on arvioitu riittävän hyväksi. Kriteerinä on ollut, että kahden viikon aikana maassa on tautitapauksia ilmennyt alle kahdeksan sataatuhatta ihmistä kohden.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan toissijaisesti maan tilannetta voidaan erikseen harkita, jos tapauksia on enintään 10 tapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana.

Lisäksi liikenette sallitaan rajoituksitta Suomen ja Kyproksen, Irlannin, Andorran, San Marinon ja Vatikaanin välillä. Näiden maiden tautitilanne arvioidaan riittävän hyväksi.

Matkustus aukeaa myös esimerkiksi Kiinaan

Matkustusrajoituksen purkamisesta päätettiin myös muiden kuin EU-maiden ja Schengen-alueeseen kuuluvien maiden kohdalla, jotka kuuluvat niin sanotulle vihreälle listalle.

Näissä maissa uusien tartuntojen määrä on enintään kahdeksan tapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen kahden viikon aikana.

Näin ollen 13. heinäkuuta alkaen matkustus sallitaan Suomen ja seuraavien maiden välillä:

Algeria

Australia

Georgia

Japani

Uusi-Seelanti

Ruanda

Etelä-Korea

Thaimaa

Tunisia

Uruguay

Kiina

Hallitus tarkasteleen rajaliikenteen rajoituksia uudelleen epidemiatilanteen salliessa kahden viikon kuluttua ja tekee tarvittaessa uusia päätöksiä. Seuraavat muutokset rajaliikenteessä on tarkoitus tulla voimaan 27. heinäkuuta. alkaen.

Suomeen on voinut matkustaa vapaasti Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta kesäkuun 15. päivästä saakka. Näistä maista tulevilta ei edellytetä omaehtoista karanteenia.

