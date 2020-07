Pääministeri Sanna Marin: Hallituksen takaraja työllisyystoimien sopimiseksi venyy kohti loppuvuotta

Pääministeri Sanna Marinilla (sd.) on erilainen käsitys hallituksen työllisyyspäätösten aikataulusta kuin valtiovarainministeri Matti Vanhasella (kesk.). Pääministeri siirtää työllisyyspäätösten aikataulun takarajaa kohti vuoden loppua, hallituksen syyskuun budjettiriihen sijaan.

Kysymys on ensimmäisten 30 000 niin sanotun päätösperäisen työpaikan luomisesta. Hallitus on aiemmin linjannut, että ratkaisut tehdään tämän syksyn budjettiriihessä.

– Olemme sopineet, että tämä aikataulu joustaa hieman. Sillä tavalla kuitenkin, että tämän vuoden puolella päätökset pitää olla tehtynä, Sanna Marin sanoi Säätytalon portailla, kun hän meni hallituksen neuvotteluun koronaviruksen aiheuttamista matkustusrajoituksista.

Valtiovarainministeri Vanhasen näkemys oli tiukempi viime viikolla

Valtiovarainministeri, keskustan Matti Vanhanen sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) 4. heinäkuuta, että hallitus tekee toimet 30 000 työllisen saamiseksi syyskuun budjettiriiheen mennessä. Hallitusohjelman kirjaus on Vanhasen mukaan voimassa.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen aikataulunäkemys on siis tiukempi kuin pääministeri Sanna Marinin.

Syyskuun budjettiriihessä hallituksella pitäisi Marinin mukaan kuitenkin olla "näkymä tähän 30 000:een".

– Koronatilanteesta johtuen olemme myös tätä keskustelua käyneet hallituksessa ja viisikossakin viimeksi viime viikolla. On mahdollista, että aivan kaikkia prosesseja emme saa budjettiriiheen mennessä valmiiksi. Mutta näkymä pitää olla, kyllä tästä isosta tavoitteesta hallitus pitää kiinni, Sanna Marin kertoi.

Marin vahvisti, että hallituksen tavoitetta yhteensä 60 000 päätösperäisestä työpaikasta on tarkoitus korottaa, koska Suomen taloustilanne on vaikea. Marinin mukaan tarve on rakenteellisille uudistuksille, joilla työllisyyttä parannetaan.

Pääministeri puolustaa työmarkkinajärjestöjä: Antaisin työrauhaa

Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet vuoden töitä useassa eri kokoonpanossa luodakseen edellytykset 30 000 uuden työllisen löytämiseksi, toistaiseksi laihoin tuloksin.

Koronan takia järjestöt kuitenkin saivat nopeasti sovittua työlainsäädännön väliaikaisista heikennyksistä kuten pikalomautuksista, jotta yritykset pysyisivät pystyssä ja irtisanomisilta vältyttäisiin.

Ison työntekijäkeskusjärjestöt arvioivat Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), että aika loppuu kesken eikä ehdotuksia synny syyskuun budjettiriiheen mennessä.

Työelämäprofessori Vesa Vihriälä arvostelee blogissaan (siirryt toiseen palveluun) SAK:n ja STTK:n perusteluita viipymiselle. Vihriälän mielestä aikaa on ollut tarpeeksi ja on selvä, että uusia työllisiä on tässä taloustilanteessa saatava. Sen sijaan Vihriälä pitää todennäköisenä, että työntekijärjestöt eivät suostu heikentämään työntekijöiden asemaa ja siksi sopua ei löydy.

"Jos ne eivät vuodessa ole tähän kyenneet, toinen vuosi tuskin muuttaa tilannetta", Vihriälä kirjoittaa.

Pääministeri Sanna Marin luottaa työmarkkinajärjestöihin.

– Itse en yhdy tähän kritiikkiin työmarkkinajärjestöjä kohtaan. Ne ovat tehneet erittäin arvokasta työtä tänä keväänä. Ne ovat tulleet monessa asiassa vastaan ja varmistaneet omillakin toimillaan sitä, että Suomessa ei ole tarvinnut irtisanoa ihmisiä,vaan lomautuksia on voitu käyttää paljon joustavammin aiempaan nähden.

Marin sanoo ymmärtävänsä, että muu työ on lykkääntynyt, kun energia on mennyt akuutin kriisin hoitoon. Hän kuitenkin sanoo uskovansa, että järjestöt jatkavat vastuullisella linjallaan jatkossakin ja ratkaisut löytyvät yhdessä järjestöjen kanssa.

– Antaisin rauhaa tehdä sitä työtä, mitä he tekevät.

