Singaporen siirtotyöläisten raju koronapiikki paljasti vauraan valtion kahtiajaon – kaupunkivaltio pitää vaalit poikkeusoloissa

Malesian kupeessa sijaitseva vauras Singapore järjestää perjantaina vaalit poikkeusoloista huolimatta.

Koronavirus on varjostanut kampanjointia. Isot vaalitilaisuudet on kielletty, ja ehdokkaat joutuvat kättelyiden sijasta lähestymään äänestäjiä nyrkkitervehdyksin.

Oppositiossa olevan Työväenpuolueen puheenjohtaja Sylvia Lim. Koronavirus on estänyt vaalitilaisuuksien järjestämisen.

Satunnaisesti ovat kilpailevat ryhmät yrittäneet iskulausein huutaa vastapuolta kumoon. Tämäkin johti heti viranomaisten varoitukseen siitä, että äänen korottaminen voi levittää virusta.

Vaalikampanjoinnin rajoitusten uskotaan hyödyttävän vallanpitäjiä, joita myös Singaporen tiedotusvälineet suosivat. Oppositiolle voi koronan sanelema sulku merkitä vaikeuksia.

– Mahdollisuudet saada viesti lävitse valtamediassa vaihtelevat suuresti, muistutti Singaporen kansallisen yliopiston valtio-opin apulaisprofessori Ian Chong uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

Singaporen työväenpuolueen johtajia ilmoittautumassa vaaleihin.

Koronarajoitusten vuoksi eri puolueiden televisioaikaa ja verkon suoria lähetyksiä on kuitenkin lisätty. Jotkut opposition edustajat näkevät tilanteessa myös mahdollisuuden.

– Saattaa olla, että tämä tekee pelikentän kaikille tasaisemmaksi, arvioi Singaporen Kansanpuolueen puheenjohtaja Jose Raymond AFP:n mukaan.

Valtapuolueen asema ei horju

Singaporen vallanpitäjät ovat pitäneet tukevasti kiinni asemistaan jo vuosikymmenet, eikä tulevan vaalin odoteta uhkaavan Kansan toimintapuolueen (PAP) asemaa.

Puolue on pitänyt Singaporea vallassaan vuodesta 1965, eli koko itsenäisyyden ajan.

Jatkuvuuden on taannut Singaporen taloudellinen menestys sekä vaalipiirijärjestelmä, joka vaikeuttaa vallan vaihtumista.

Äänestäminen on pakollista

Singapore kuuluu niihin harvoihin maihin, joissa äänestäminen on pakollista. Tällä kertaa se tapahtuu hansikkaat kädessä ja kasvomaski päällä.

Koronavirustestausta on tehostettu Singaporessa.

Jokaisen äänestämään tulevan lämpö mitataan, ja vaalipaikalle on tultava jokaiselle ilmoitetun kahden tunnin aikaikkunan sisällä. Äänestämisen jälkeen on poistuttava viidessä minuutissa.

Karanteenissa olevilla tai koronaa sairastavilla ei ole asiaa vaalipaikoille.

Vaalien yhteydessä noudatettavilla varotoimilla koetetaan nyt estää viruksen leviämistä.

Varovainen paluu normaaliaikoihin

Kesäkuussa Singaporessa aloitettiin yhteiskunnan sulkutoimien asteittainen purku. Kulutustavarakauppoja ja ravintoloita avattiin.

Kesäkuussa Singaporen eläintarha avautui uudestaan koronasulun jälkeen.

Koronakevään alku sujuikin hyvin. Testaamiseen, teknologiaan ja rajoituksiin tukeutuva sairauden ehkäisy ehti jo nostaa saarivaltion kansainväliseen maineeseen.

Koronapiikki asuntoloissa

Mutta sitten vierastyöläisten parissa ilmenneet tartunnat palauttivat singaporelaiset karuun todellisuuteen.

Terveystyöntekijä suojavarusteissa Woodlands Lodge One -asuntolan käytävällä Singaporessa kesäkuussa 2020.

Huhtikuussa todettujen koronavirustapausten määrä kohosi jyrkästi. Samalla sairaus paljasti Singaporen yhteiskunnan jyrkän kahtiajaon.

Lähes 90 prosenttia tartunnoista todettiin siirtotyöläisten asuntoloissa.

Päivittäin varmistetut koronavirus-tartunnat Singaporessa. Harri Vähäkangas / Yle

Britannian yleisradion BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)eräänä päivänä todetuista 728 uudesta tapauksesta valtaosa oli peräisin asuntoloista, joihin Singaporen ulkomaiset työntekijät ovat ahtautuneet.

Singaporen rakennustyömailla ja palveluissa työskentelee noin 300 000 siirtotyöläistä Etelä-Aasiasta.

Siirtotyöläisille tarkoitettu Westlite Papan -asuntola Singaporessa toukokuussa 2020.

Yhdessä huoneessa toistakymmentä

Normaaliaikana saattoi yhdessä asuntolan huoneessa asua 12 tai jopa 17 ihmistä, raportoi BBC.

Kun tartunta-aalto oli päässyt valloilleen, majapaikkoja eristettiin ja työntekijöiden käskettiin pysyä huoneissaan. Terveinä pysyneitä sijoitettiin kelluviin asuntoloihin ja muihin tilapäistiloihin.

Siirtotyöläisiä auttavassa HOME -järjestössä työskentelevä Catherine James arvosteli BBC:n haastattelussa ahtaita asumisoloja.

– Sellaisissa olosuhteissa eläminen altistaa ihmiset tartunnoille – ei vain pandemian aikana, vaan myös tuberkuloosin kaltaisille laajuudeltaan pienemmille taudeille, James sanoi.

Vierastyöläisten majoitustila Westlite Papan -asuntolassa Singaporessa toukokuussa 2020.

"Halvalla työllä on hintansa"

Singaporen hallitus on ilmoittanut, että asuntoloiden siisteyttä on nyt parannettu ja tuhansille siirtotyöläisille on tehty koronavirustestejä. Lisäksi karanteenin määrätyille on luvattu maksaa palkkaa.

Singaporen vierastyöläisiä testataan koronaviruksen varalta toukokuussa 2020.

"Siirtotyöläisilläkin on väliä" -järjestön (TWC2) työntekijä Alex Au sanoi kuitenkin BBC:n haastattelussa, ettei testejä ole tehty tarpeeksi ja työntekijät tuntevat tulleensä hylätyiksi.

– Toivon, että tämä muistuttaa meitä että halvalla työllä on hintansa, jota me juuri nyt maksamme, muistuttaa hän.

Alex Aun mukaan monet siirtotyöläiset ovat kokeneet, että heitä on vain pidetty asuntoloissa odottamassa viruksen tarttumista.

