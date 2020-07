Lapsia on siirretty Kreikasta myös Portugaliin. Yhteensä eilen ja tänään on siirretty 49 ilman huoltajaa olevaa lasta.

Kreikasta on siirretty eilen ja tänään Suomeen ilman huoltajaa olevia pakolaislapsia. Yhteensä ilman huoltajaa olevia lapsia on siirretty 49. Lapsia on siirretty Kreikasta myös Portugaliin. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen-edustusto (siirryt toiseen palveluun).

Aiemmin on kerrottu, että Suomen osuus siirrettävistä lapsista on 25.

Siirtojen päävaihe käynnistyi eilen ja tänään tehtyjen siirtojen myötä. Niiden taustalla on järjestely, jota Euroopan komissio koordinoi yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa.

Muuttoliikepolitiikasta vastaava Kreikan varaministeri Giorgios Koumoutsakos vahvista komission mukaan, että 49 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä lähti eilen Kreikasta aloittaakseen uuden elämän Suomessa tai Portugalissa.

– Haluan kiittää Suomea ja Portugalia niiden tuesta ja solidaarisuudesta. Lisäksi haluan kiittää Euroopan komissiota sen jatkuvasta avusta ja kannustuksesta, jotta 1 600 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä saataisiin siirrettyä Kreikasta muihin jäsenmaihin, Koumoutsakos kiittelee komission julkaisemassa tiedotteessa.

Sisäasioista vastaavan komissaarin Ylva Johanssonin mukaan komissio on tehnyt herkeämättä työtä sen eteen, että siirrot voidaan toteuttaa koronaviruspandemiasta huolimatta.

– Se, että nämä 49 lasta pääsevä aloittamaan uuden elämän Suomessa ja Portugalissa on osoitus siitä, että työmme kantaa hedelmää. Komission yksiköiden yhteistyö Kreikan viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa toimii hyvin – yhteistyöllä sanat muuttuvat teoiksi, Johansson kommentoi.

Siirtoja on tarkoitus toteuttaa lähikausina vaiheittain. Belgiaan siirretään 18, Ranskaan 50, Saksaan 106, Sloveniaan 4 ja Liettuaan 2 lasta. Saksan lukuun sisältyy myös siirrettävien lasten sisaruksia ja vanhempia.

Järjestelyn alkuperäisenä tavoitteena oli siirtää vähintään 1 600 lasta ja nuorta. Tähän mennessä EU-maat ovat kuitenkin jo tarjoutuneet vastaanottamaan heitä kaikkiaan 2 000.

Komission tiedotteen mukaan pääasiallinen kohderyhmä ovat ilman huoltajaa olevat lapset, mutta järjestelyyn hyväksytään myös lapsia, joilla on jokin vakava terveysongelma, ja heidän lähiomaisiaan.

Juttua täsmennetty: Lasten lukumäärä 49 on Suomeen ja Portugaliin lähetettyjen lasten yhteismäärä, ei pelkästään Suomeen tulleiden.

Lue lisää:

Suomi vastaanottaa ensi viikolla 25 alaikäistä turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta