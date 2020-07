Kesäteatterissa kuluu käsidesiä ja henkilökunta paimentaa katsojia – tällaista on teatteri korona-aikana

NaantaliNaantalin Emma-teatterissa henkilökunta opastaa yleisöä täyttämään paikkoja ylhäältä alas. Monet menevät kuitenkin keskelle istumaan. Saila ja Nea Silvennoinen pyyhältävät tutuille paikoilleen, mutta tällä kertaa otetaan välimatkaa muihin katsojiin.

– Katsoimme, ettei kukaan olisi takana eikä edessä. Uskalsimme tulla teatteriin, kun kerran risteilyjäkin järjestetään, kertoo Saila Silvennoinen.

Saila ja Nea Silvennoinen tulivat innoissaan kesäteatteriin. Minna Rosvall / Yle

– Työskentelen asiakaspalvelussa, joten oman tilan ottaminen on tuttu asia. Laitoin vähän laukkua viereen ja olin leveästi. En halunnut, että kukaan tulee ihan metrin päähän, kertoo Nea Silvennoinen.

Väliajalla turvaväleistä syntyy keskustelua. Risto Söderholm ja Jukka Rannikko pohtivat, että varsinkin taakse tuli muita istumaan.

– Väli edessä olevaan ei toimi, mutta kyllä tämä tässä menee. Ei paniikkia, kertoo Rannikko, jota arvelutti vähän saapuminen kesäteatteriesitykseen.

Risto Söderholm ja Jukka Rannikko keskustelivat väliajalla turvavälien toteutumisesta. Minna Rosvall / Yle

Käsidesiä ja ohjeita

Naantalin Emma-teatterissa yleisö saapuu esitykseen väljän oviaukon kautta. Liput on hankittu ennakkoon ja niitä näytetään henkilökunnalle. Portilla ei lippuja myydä, joten kontaktia ei synny. Käsidesiä on näyttävästi tarjolla.

Emma-teatterin 800-paikkaisen teatterin istuimista on käytössä alle puolet. Ohjaaja Mikko Kouki kertoo, että ainakaan ensimmäisissä esityksissä ei sairaita näkynyt eikä heitä ole tarvinnut pyytää poistumaan.

– Jos ihmiset ovat kipeitä, he ovat osanneet jäädä kotiin. Katsojat osaavat aika hyvin pitää turvaväliä ja yskiä hihaan. Loppukesästä eli elokuussa vähän kasvatetaan yleisön määrää mahdollisuuksien mukaan. Nyt pidetään huolta turvaväleistä ja on laitettu esille desinfiointilaitteita, kertoo Kouki.

Korona siirsi Muumimaailmassa sijaitsevan Emma-teatterin näytelmän Helppo ero ensi-iltaa noin kuukaudella. Noin 8 000 lipusta jäljellä on muutamia tuhansia.

Ohjaaja Mikko Koukin mielestä katsojat ovat ottaneet neuvot tosissaan. Minna Rosvall / Yle

Välillä teatteriin omakotiremontin sijaan

Yleistunnelma teatterissa on rauhallinen, mutta väliajalle mentäessä ja sieltä tultaessa käytävät välillä ruuhkautuvat. Salla ja Riku Lahti ovat sijoittautuneet omaan porukkaansa viettämään väliaikaa. Vaimo hankki liput ja sen vuoksi teatterille lähdettiin.

– Kevät on sujunut omakotitaloa korjatessa. Kyllä hommaa on piisannut, kertoo Riku Lahti.

– Kun tuli mahdollisuus, että pääsi jonnekin, lähdettiin. Pitää aina kerran kesässä käydä kesäteatterissa, pohtii Salla Lahti.

Pariskunta uskoo, että voisi uskaltautua kesällä ravintoloihin, rannalle ja kesäfestareillekin.

– Luojan kiitos koronatilanne on alkanut vähän helpottaa. Enää sitä ei tarvitse niin vakavasti ottaa, vaikka asia täytyy tietysti pitää mielessä, pohtii Riku Lahti.

Riku ja Salla Lahti ovat olleet koko kevään lähinnä kotona, joten he lähtivät kesäteatteriin mielellään. Minna Rosvall / Yle

Korona-tuki auttoi teattereita

Linnateatteri siirsi suunnitellun kesänäytelmänsä kesään 2021 ja järjesti tilalle vierailuesityksiä. Lippuja on varattu kohtuullisesti eli joka esitykseen on ainakin kymmeniä varauksia ja parhaimmissa tapauksissa yli sata.

Valtteri Roihan yhden miehen kiertävää esitystä on tilattu jo noin 70 paikkaan, kertoo toimitusjohtaja Mikko Granström.

Valtteri Roiha hoitaa yhden miehen kesäteatteriesityksessä kaiken itse: roudaa, pystyttää lavasteet ja näyttelee. – Odotan sitä hetkeä, että joku tilaa tämän ihan itselleen, että minulla on vain yksi katsoja, Roiha sanoo. Lassi lähteenmäki / Yle

Ruissalon telakalla sijaitsevaan teatteriin on mahdollista ottaa 200 katsojaa kerrallaan.

– Välimatkaa toiseen seurueeseen tulee vähintään metri, kun seurueet on sijoitettu istumaan pöytien ääreen, kertoo Granström.

Näyttelijä Valtteri Roihan yhden miehen esitys puolestaan menee sinne, missä katsojat ovat eli sen voi tilata vaikka kotipihalleen. Silloin katsojat voivat sijoittua niin väljästi kuin haluavat.

Syksyn lippujen kysyntä on alkanut viime viikkojen aikana vilkastua. Granström uskoo, että ihmiset uskaltavat vähitellen suunnitella teatteriin lähtöä.

Linnateatterissa, kuten monessa muussakin kulttuurilaitoksessa koronakeväästä tuli merkittäviä taloudellisia tappioita. Yksityisenä teatterina se pystyi kuitenkin sopeuttamaan toimintaansa eri tavalla kuin kunnalliset teatterit.

– Meillä jäi kevään myynnistä puoli miljoonaa euroa saamatta. Koronatukea tuli 180 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriöltä (siirryt toiseen palveluun), joten toiminta ei vaarantunut, kertoo Granström.

Turun kaupunginteatterille koronakeväästä tulee teatterin johtoon kuuluvan Mikko Koukin mukaan useiden satojen tuhansien eurojen tappiot. Koronatukea teatteri sai 678 000 euroa.

– Viimeisimpien tietojen mukaan lokakuusta lähtien kaikki olisi kuten ennenkin, kertoo Kouki.

Emma-teatteri sijaitsee Naantalin Muumimaailman sisällä. Minna Rosvall / Yle

Pienet kesäteatterit suosittuja

Toimistotyöntekijä Taija Riski Turun Nuoresta teatterista kertoo, että lipunmyynti on ollu todella vilkasta ensi-illan jälkeen. Tällä menolla esityksiä tullaan myymään loppuun.

Koronarajoitukset ovat käytössä. Alun perin katsojia oli tarkoitus ottaa esityksiin 200, mutta määrä vähennettiin 140:een. Numeroimattomat irtotuolit on aseteltu kahden tai kolmen hengen ryppäisiin, joten seurueet erotellaan näin toisistaan.

– Käsidesiä on tarjolla ja sitä on ahkerasti käytetty. Paikoin väliajalla on tullut ruhkaa myyntipisteelle tai vessaan, kertoo Liski.

Ohjaaja Sari Äikää-Torkkeli kertoo Loimaan Kertunmäen kesäteatterista, että kesä on ollut valtava menestys. Lisäesityksetkin myytiin loppuun nopeasti. Tosin katsomoon voitiin ottaa kerrallaan vain noin 300 katsojaa eli käytössä on ollut kolmasosa paikoista.

Katsojien turvaväleistä on pidetty huolta ja seurueita sijoiteltu väljästi. Metsolat-näytelmästä odotettiin ennakkoonkin suosittua, sillä teatteri sai käyttöönsä uuden katsomon.

– Katsojat ovat noudattaneet melko hyvin koronamääräyksiä. Lippu- ja vessajonossa on pidetty turvavälilä ja käsidesiä on käytetty. Kahvilamyyjät ovat käyttäneet asiakaspalvelussa kasvomaskeja, kertoo Äikää-Torkkeli.

Lue lisää:

Poikkeusolot synnyttivät poikkeuskeinot: Tänä kesänä näytellään vaikka yhdelle katsojalle