Uuden sillan saanut kansallispuisto nousi jättisuosioon – retkeilijöitä ohjataan nyt Repoveden ulkopuolisille reiteille

Repoveden pohjoispuolen ulkoilureitistössä on panostettu maastopyöräilymahdollisuuksiin.

Repoveden kansallispuistossa Kouvolassa on käynyt alkuvuonnayli nelinkertainen määrä retkeilijöitä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvu on jatkunut myös kesällä.

– Suosio ei ole yllättänyt. Nyt kun Lapinsalmen uusi silta saatiin käyttöön niin tiesin, että väkeä tulee, sanoo Metsähallituksen luontopalveluissa asiakaspalvelupäällikkönä toimiva Teppo Loikkanen.

Tänä vuonna kävijämäärät ovat olleet korkeat kaikissa Suomen kansallispuistoissa. Loikkanen kertoo, että Repovedellä nousu on kuitenkin jatkunut jo viisi vuotta.

– Yksi merkittävä syy on sijainti. Tänne on helppoa tulla pääkaupunkiseudulta kokeilemaan omia erätaitoja päiväreissulla, Loikkanen sanoo.

Viime vuonna Repovesi oli 40 suomalaisen kansallispuiston listauksessa seitsemänneksi suosituin. Tämä on näkynyt ruuhkina taukopaikoilla ja parkkialueilla. Tälle vuodelle kansallispuistossa odotetaan uutta ennätystä – yli 200 000 vierailua.

Teppo Loikkasen mukaan kansallispuiston polut kyllä kestävät kulutuksen. Pääpolkuja on vahvistettu viimeksi viime keväänä ajamalla reitille lisää pohjamursketta ja kivituhkaa.

Tälle vuodelle Repoveden kansallispuistossa odotetaan uutta käyntiennätystä.

Yleisökasvun ikävämpänä lieveilmiönä Loikkanen mainitsee roskaamisen ja luvattomien tulentekopaikkojen lisääntymisen.

– Varmaan tämä johtuu siitä, että liikkeellä on nyt paljon uusia retkeilijöitä. He eivät osaa ottaa vielä huomioon kaikkia asioita, Loikkanen sanoo.

Uusia ulkoilureittejä Repoveden pohjoispuolelle

Kymenlaakson Virkistysalueyhdistyksen Jukka Kinnunen on ollut suunnittelemassa Repoveden pohjoispuolen uutta reitistöä.

Kävijäpaineen lisääntyessä matkailijoille tarjotaan nyt entistä monipuolisempia liikuntareittejä kansallispuiston ulkopuolella, Repoveden pohjoispuolella ja Orilammella.

Metsähallituksen Teppo Loikkanen on tästä hyvillään.

– On hienoa, että nämä uudet reitit poistavat vähän painetta puiston alueelta ja antavat ulkoilijoille uusia reittivaihtoehtoja.

Tänä keväänä Mouhu-Orilampi-Repovesi-välille on valmistunut yhdeksän kilometriä uutta ulkoilureittiä. Lisäksi vanhaa reittiä on kunnostettu noin kahden kilometrin verran.

Uudet reitit ovat osa Reporeitti-hanketta, jonka kokonaisbudjetti noin 154 000 euroa.

Tänä vuonna valmistunut Murjanvuoren taukopaikka palvelee ulkoilijoita Repoveden Orilammen puoleisella sivulla. Antro Valo / Yle

Uusien reittien myötä yhdysreitti Repovedeltä Mäntyharjulle on valmis. Ulkoilureittejä pitkin Mäntyharju–Repovesi-väli on noin 38 kilometriä. Patikoiden reitti vie aikaa noin kolme päivää.

– Se on oikein mielenkiintoinen. Mäntyharjun ja Mouhun välinen osuus on rakennettu vuonna 2014 Mäntyharjun silloisessa hankkeessa. Nyt me viime vuonna jatkoimme sitä, että saatiin tämä yhteys tänne Repoveden kansallispuistoon ja Orilammelle saakka, kertoo reitin suunnittelussa ja rakentamisessa mukana ollut Kymenlaakson Virkistysalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Jukka Kinnunen.

Mäntyharjun ja Repoveden yhdysreitin viimeistelyn lisäksi Repoveden kiertävästä ympyräreitistä on nyt valmiina ensimmäinen kolmasosa. Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen tavoitteena on, että merkattu ulkoilureitti kiertäisi tulevaisuudessa koko Repoveden kansallispuiston ympäri.

Tällä hetkellä ympyräreittiä voi kulkea Repoveden kansallispuistoon Orilammelta, Ukonlammentien kautta.

– Reitin monikäyttöisyyttä on lisätty. Maastopyörällä tätä voidaan ajaa nyt hyvin molempiin suuntiin. Reitillä on palvelee niin kokematonta kuin kokenuttakin maastopyöräilijää, Jukka Kinnunen sanoo.

Uuden kuntouran varteen on valmistunut tänä vuonna myös kaksi uutta ympäri vuoden toimivaa taukopaikkaa Murjanvuorelle ja Pitkälammelle. Taukopaikkojen rakennukset tehtiin opiskelijatöinä.

Ison repun kanssa kulkeminen Pitkälammen ja Murjanvuoren alueen ulkoilureiteillä oli aiemmin paikoin jopa vaarallista louhikkoisten ja liukkaiden paikkojen vuoksi.

– Pyrimme patikoitsijoiden osalta siihen, että reitti vähän helpottuu, Kinnunen sanoo.

Pitkälammen taukopaikalla on mahdollisuus yöpyä. Tupa on varusteltu kahdella vuoteella. Antro Valo / Yle

Maastopyöräilyn suosio korkealla

Maastopyöräilyn suosio on kasvanut lyhyessä ajassa. Parissa vuodessa reittejä on tullut runsaasti lisää ja esimerkiksi vuokrapyöriä on tarjolla yhä enemmän eri puolilla maata.

Repoveden pohjoispuolen uusia reittejä suunniteltaessa erityisesti maastopyöräilijät on otettu huomioon.

Muun muassa pitkospuiden käyttöä on vältetty, koska saatella puut muuttuvat todella liukkaiksi pyörän renkaan alla. Kosteissa paikoissa maata on pengerretty, jotta ura pysyy kuivana ja ajokelpoisena kevät- ja syysaikanakin.

Repoveden pohjoispuolen uusia reittejä suunniteltaessa erityisesti maastopyöräilijät on otettu huomioon. Antro Valo / Yle

Virkistysalueyhdistyksen havaintojen mukaan viime vuoden aikana Mäntyharjun ja Repoveden välisillä ulkoilureiteillä peräti yhdeksän kymmenestä liikkujasta oli maastopyöräilijöitä.

Jukka Kinnunen on pyöräillyt 20 vuotta.

– Yhä vanhemmat ihmiset ovat innostuneet maastopyöräilystä. Tämä ei ole enää ainoastaan nuorten laji. Myös sähköavusteisten maastopyörien määrä on kasvanut, Kinnunen kertoo.

