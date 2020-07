Katso maagiset kuvat Lapin yöttömästä yöstä – Suomen kesällä on uniikki matkailuvaltti, mutta miksi se ei enää kiinnosta turisteja?

Tuurista pohjoiseen tyttäriensä kanssa lähtenyt Kirsi Vainionpää lähti pohjoisen lomalle uhraamatta ajatuskaan yöttömälle yölle tai keskiyön auringolle.

– Yöttömästä yöstä ei juuri puhuta. Ei sitä ole ehkä koskaan tullut ajatelleeksi, kun ei meilläkään kovin pimeä tule.

Lapin yötön yö teki lopulta vaikutuksen omalla matkailuautolla liikkeellä olleeseen Vainionpään seurueeseen.

– Ajettiin läpi yön Rovaniemelle ja olihan se erikoista, kun koko ajan oli valoisaa. Saimme hienoja kuvia Kemijoesta keskiyön auringossa.

Lapin luonto ja rauha nousevat esiin suomalaisten turistien puheissa keskiyön aurinkoa useammin. Vesa Vaarama / Yle

Luontomatkailun suosio on kansainvälisestikin kasvussa ja someaikana kuvat keskiyön auringosta keräävät tykkäyksiä. Olosuhteet matkailun hittituotteelle olisivat siis olemassa Lapissa, mutta toistaiseksi kesämatkailu ei ole noussut suosiossa lähellekään talven tasoa.

Revontulet peittosivat keskiyön auringon

Vielä 70-luvulla Lapin yötöntä yötä ihastelemaan saapui kesäturisteja niin paljon, että alettiin puhua jo liikamatkailusta. Kotimaanmatkailussa turistimäärät olivat merkittäviä, kertoo professori Antti Honkanen Lapin yliopistosta.

1800-luvun lopulla keskiyön auringon valoa tultiin Lappiin katsomaan Euroopasta asti: ensin tutkimusmatkailijat, sitten varakkaat eksotiikannälkäiset. Ylitorniolle, Aavasaksan huipulle rakennettiin hulppea Keisarinmaja, joka tänä päivänä on Lapin vanhin matkailurakennus.

Näissä maisemissa turistit ihailivat yötöntä yötä jo 200 vuotta sitten. Keskiyön auringossa kylpevä maisema on Ylitornion Aavasaksanvaaralta etelään katsottuna, keskellä Tornionjoki. Vesa Vaarama / Yle

Tänä päivänä Pohjois-Norja on onnistunut houkuttelemaan kesäturisteja Suomen Lappia tehokkaammin. Lapin matkailun markkinointi on keskittynyt talveen, josta on kasvanut menestystarina.

– Tilanne on muuttunut niin, että aiemmin Lapin matkailun pääsesonki oli kesä ja tänä päivänä se on talvi. Kesää on markkinoitu vähemmän kuin talvea eikä se brändi ole ollut niin itsestään selvä kuin talvella.

Talvimatkailu on Lapissa ollut kovassa kasvuvauhdissa koronakevääseen asti. Tulevaisuuden kasvuodotuksia on ladattu nimenomaan kesämatkailuun, mutta toistaiseksi kesän osuus Lapin matkailutulosta on vielä aika pieni.

Professori Antti Honkanen näkee, että juuri nyt on oikea aika panostaa markkinoinnissa Lapin kesämatkailuun. Ei ainoastaan koronan vuoksi vaan myös siksi, että talvimatkailu on jo loppuunmyyty. Vesa Vaarama / Yle

Yöttömällä yöllä kilpailee niin Pietari kuin Pohjola

Yöttömän yön tuotteistamista haittaa se, että termi on kaupallistettu muuallekin kuin Napapiirin pohjoispuolelle, sanoo Lapin yliopiston matkailualan professori Antti Honkanen.

– Esimerkiksi Pietari mainostaa valkoisia öitänsä (siirryt toiseen palveluun), joka liittyy samaan ilmiöön, vaikka siellä ei varsinaista yötöntä yötä olekaan. Kyllä tässäkin on nähtävissä kilpailuasetelma, aivan kuin kaikissa muissakin matkailunähtävyyksissä.

Lapin keskiyön aurinkoa kokemattoman voi olla vaikea hahmottaa, kuinka valoisa Lapin yö on verrattuna vaikkapa Etelä-Suomen öihin, joita myös luonnehditaan valoisaksi. Se tuo haastetta Lapin yöttömän yön mielikuvamarkkinointiin. Vesa Vaarama / Yle

Honkanen kuitenkin uskoo, että voimakkaan markkinoinnin myötä pohjoinen luonto ja oikea yötön yö, ovat asioita, jotka saavat ihmiset liikkeelle.

– Niille matkailijoille, jotka tulevat kauempaa, vaikka vain Etelä-Suomesta, se yötön yö on sellainen, mitä he eivät pysty kotipaikkakunnallaan kokemaan.

Tänä vuonna kansainvälinen turismi on jäänyt olemattomiin koronan vuoksi. Sen sijaan kotimaan matkailuun on kannustettu hallitusta myöten. Kotimaanmatkailu onkin kovassa nosteessa – ei tosin niin kovassa, että se pystyisi paikkaamaan Lapin matkailualan koronakeväänä kärsimät vahingot.

