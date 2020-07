Käytettyjen autojen hakuralli Ruotsista vetää koronasta huolimatta – tuontiautot ovat yleensä "kahdenkympin pelejä"

Käytettynä maahantuotujen ajoneuvojen tuonti on alkuvuonna jatkunut lähes viime vuotisessa ennätysvauhdissa koronasta huolimatta. Henkilöautotuonti niiasi tammi–kesäkuussa 2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta ja kaikkiaan ajoneuvojen tuonti laski 3 prosenttia.

Miinus on pieni, kun sitä vertaa uusien henkilöautojen ensirekisteröinteihin. Traficomin mukaan ne laskivat tammi–kesäkuussa 21 prosenttia edellisvuodesta.

Erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan Tiedotuskeskuksesta sanoo, että taloustaantuman aikana ostajien katseet kääntyvät mieluummin käytettyihin uuden sijaan.

– Lisäksi uusien saatavuus on tänä vuonna vaikeutunut tehtaiden tuotantokatkosten takia. Korona on myös hankaloittanut osien saamista, Kalenoja kertoo.

Tämä on viivästyttänyt uusien kulkupelien toimituksia ja ensirekisteröintejä jopa kuukausikaupalla.

– Suurempi tekijä tässä on kuitenkin talouden tilanne, Kalenoja sanoo.

Rajasulku ei estänyt

Suomi pisti maaliskuussa rajat kiinni miltei joka suuntaan koronaviruksen torjumiseksi. Tavaraliikennettä sulku ei kuitenkaan koskenut.

Niinpä käytettyjen autojen tuontivirta on voinut jatkua liki ennallaan – varsinkin kun hakuralli on nykyisin pitkälti ammattimaistunut autoliikkeiden ja muiden hoitaessa noudon, kaupan ja paperisodan. Kuluttajatuonnin osuus on noin kolmanneksen luokkaa.

Yli puolet käytetyistä tuontiajokeista on tänäkin vuonna noudettu Ruotsista (52 %) ja kakkosena tulee Saksa (21 %).

Kruunun heikko kurssi on tehnyt autonoston Ruotsista suomalaiselle euromaksajalle kannattavaa ja korona pudotti kurssia keväällä entisestään. Tosin viime aikoina kruunu on toipunut.

– Historiallisesti länsinaapurin valuutta on edelleen edullinen euroon nähden, Kalenoja vertaa.

Tuttu johtotähti

Suomalaiset ovat merkkiuskollisia myös käytettyjen henkilöautojen tuonnissa. Mercedes, Volvo ja BMW ovat tuttuun tapaan merkkilistauksen kärjessä. Viiden kärkimerkin osuus kaikesta käytettyjen tuonnista oli alkuvuonna 69 prosenttia.

– Ulkomailta haetaan hintavampaa käytettyä kuin mitä ostetaan Suomesta, Kalenoja sanoo.

Tuoduimmat käytetyt 1-6/2020 1. Mercedes-Benz 3 926 kpl 2. Volvo 3 287 kpl 3. BMW 2 680 kpl 4. Volkswagen 2 323 kpl 5. Audi 1 543 kpl Lähde: Traficom

Tuontiautot ovat yleensä "kahdenkympin pelejä" eli noin 20 000 euron hintaluokkaa. Kotimaassa käytetyn keskihinta on noin 7 000 euroa.

Hybridit yleistyvät

Dieseleitä on arvosteltu ilmastokeskusteluissa, mutta laskusta huolimatta ne nakuttavat yhä käytettyjen tuontikärjessä 45 prosentin osuudella. Niinikään bensiiniautojen osuus on laskenut tammi-kesäkuussa viime vuodesta. Ladattavat hybridit ovatkin vallanneet siivuja autonostajien sydämistä myös tänä vuonna ja nyt niiden osuus on jo merkittävä, noin 18 prosenttia kaikista.

– Käytettyjen tuonnissa ladattavien hybridien osuus on pitkään ollut suurempi kuin uusien autojen kaupassa, Kalenoja sanoo.

Kokonaisuudessaan Kalenoja arvelee, että käytettyjen autojen tuonnissa ylletään tänä vuonna noin 44 000 ajoneuvoon, miltei viime vuoden lukuun. Pitkään jatkunut nousu siis katkeaa tänä vuonna, kuten Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa arvioi jo tammikuussa.

Pieni pudotus on kuitenkin lohdullinen tieto uusien autojen kauppaan verrattuna. Autoala arvioi ensirekisteröintien putoavan tänä vuonna hieman yli neljänneksellä ja jäävän noin 85 000 autoon.

Lohtua tuo kesäkuu, joka osoitti autokaupan pahimman kuopan jääneen kevään koronakuukausiin niin uusien autojen kaupassa kuin käytetyissäkin.

