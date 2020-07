HS: Ulkoministeri Haavistoa epäillään kahdesta rikoksesta

Ulkoministeri on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Helsingin Sanomat kertoo (siirryt toiseen palveluun) keskusrikospoliisin epäilevän ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) virkarikoksesta ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta.

Epäilty rikos on tapahtunut viime syksynä. Tuolloin ministeri Haavisto päätti siirtää ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin erimielisyyksien takia. Myöhemmin Haavisto pyysi Tuomiselta anteeksi ja tarjosi hänelle mahdollisuutta jatkaa tehtävässä.

Valtakunnansyyttäjä määräsi poliisin suorittamaan asiassa esitutkinnan. Maanantaina keskusrikospoliisi kertoi tiedotteessa, että esitutkinta on päättynyt ja esitutkintapöytäkirja on lähetetty valtakunnansyyttäjälle.

Ulkoministeri Haavisto on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Helsingin Sanomien tietojen mukaan esitutkinnassa keskusrikospoliisi on tullut siihen johtopäätökseen, että ulkoministeri Haavistoa on syytä epäillä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

