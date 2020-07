Vaikeakulkuiseen rämeikköön rakennettiin 10 kilometriä pitkä rantabulevardi – hyppää tästä fillarin selkään ja katso, miltä se näyttää

Rantaraittia tehtiin kymmenen vuotta. Nyt se on yksi Lappeenrannan kaupungin suosituimmista ulkoilureiteistä.

Polkupyörä rullaa pehmeästi leveällä puusillalla. Sen keskelle sahatusta aukosta työntyy esiin koivu, ja sillan reunat myötäilevät millintarkasti kivikkoista rinnettä. Muutaman metrin päässä aaltoilee Suomen suurin järvi Saimaa. Sillan toisella puolella kohoaa jääkauden muotoilema Huhtiniemen rinne.

Puusilta on osa Lappeenrannan rantaraittia, joka on nopeasti muotoutunut yhdeksi kaupungin suosituimmista ulkoilureiteistä. Kaupungin matkailuviestinnässä rantaraittia on alettu hiljattain tituleerata “Suomen pisimmäksi rantabulevardiksi”.

Lappeenrannan kaupungin matkailujohtajan Mirka Rahmanin mukaan kaupunki kehittää kohteitaan kuitenkin ensisijaisesti kaupunkilaisille.

– Emme ole mikään massakohde emmekä sellaiseksi haluakaan, Rahman kuvaa Lappeenrantaa.

Lappeenrannan rantaraitti seurailee Pien-Saimaan Sunisenselän rantaviivaa. Mikko Savolainen / Yle

Vuonna 2018 valmistuneen rantaraitin matka suosioon on ollut pitkä. Kymmenisen vuotta sitten raittia rakennettiin muutaman kilometrin matkalta Huhtiniemestä satamaa kohti.

Myös jo olemassa olevaa väylää yliopiston suuntaan parannettiin, mutta osia yhdistävää reilun kilometrin osuutta Huhtiniemen rinteen alapuolella ei päästy rakentamaan. Raitin nykyisin suosituimmassa kohdassa kivien ja juurakkojen välissä puikkelehti pitkään vain kapea ja paikoin mutainen polku, jonne oli ujuttauduttava vesirajaan ulottuvan aidan raosta.

Vuonna 2008 Huhtiniemeen suunniteltiin 17-kerroksista hotellirakennusta, kylpylä- ja vapaa-aikakeskusta sekä muun muassa loma-asuntoja. Rantaraitin rakentaminen pysähtyi useiksi vuosiksi, kun hotellisuunnitelmista tehdyt yksityishenkilöiden valitukset siirsivät suunnitelmia tulevaisuuteen.

Viime syksynä rantaraitin kupeeseen rakennettiin kuntoportaat. Mikko Savolainen / Yle

Valitukset kaatuivat korkeimmassa hallinto-oikeudessa pari vuotta myöhemmin, mutta sillä aikaa maailmantilanne ehti muuttua. Ruplan romahdus yhdessä taloudellisen taantuman kanssa johtivat hotellihankkeen lykkääntymiseen ja sitten kariutumiseen, vaikka rakentamaan piti alun perin päästä jo vuonna 2012.

Hotellia ei tullut, mutta vuonna 2018 iskettiin lapiot maahan rantaraitin loppuun saattamiseksi. Nyt Saimaan rantaa myötäilevää reittiä pitkin voi taittaa liki kymmenen kilometrin matkan keskustan tuntumasta LUT-yliopistolle jalan tai polkupyörällä.

– Siellä opiskelee tai käy töissä melkein 10 000 ihmistä. Se on aika merkittävä määrä, Lappeenrannan kaupunginputarhuri Hannu Tolonen pohtii.

Huhtiniemen muinaisrannan kohdalla on juomakelpoista vettä pulputtava lähde. Mikko Savolainen / Yle

Rantaraitin matkailulliseen arvoon on havahduttu vasta hiljattain. Raitti mainitaan kaupungin matkailusivuilla ja joissakin matkailukartoissa, mutta esimerkiksi Google Mapsissa reitin linjaus on epätarkka ja liittymät puutteellisesti merkitty. Tänä kesänä reitille pystytetään kauan toivotut opasteet.

Valkoselkätikkoja, viiksitimaleja ja liito-oravia

Huhtiniemestä yliopiston suuntaan kulkiessa matkan varrelle osuu neljä rehevää kosteikkoa, joihin johdetaan kaupungin sadevesiä. Toisessa suunnassa Rakuunamäen rannassa puolestaan kasvaa monipuolisia kulttuurikasveja, jotka periytyvät alueella eläneen upseeriston vanhoista pihapiireistä.

Kaupunginpuutarhuri Tolosen mukaan Lappeenrannan rantaraitilla huomioidaan luontoarvot hienosti. Tolosen mielestä luontoarvoiltaan kiinnostavin on Huhtiniemen lehtomainen osuus, joka on asemakaavassakin luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta.

Hannu Tolonen kertoo, että Huhtiniemen lehtometsässä elää muun muassa liito-oravia. Mikko Savolainen / Yle

– Siellä elää esimerkiksi valkoselkätikkoja, viiksitimaleja, liito-oravia ja muuta hauskaa.

Tolonen on erityisen tyytyväinen raittia rakentaneeseen työryhmään. Reitin linjaus pyrittiin pitämään sellaisena, ettei paikalla olevia siirtolohkareita tarvitsisi siirtää.

– Puita ei kolhittu kaivureiden kanssa. Se ei ole ihan tavallista, kun tuolla luonnossa liikutaan.

Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolosen mielestä rantaraitin tekeminen on ollut hauska projekti. Mikko Savolainen / Yle

Huhtiniemen rinteen kohdalla esteetön puukansi ylittää muinaisrannan pallekivikon.

– Alueella on paljon lähteitä ja tihkupintoja. Puukannen materiaalina käytettiin lämpökäsiteltyä mäntyä, koska mitään painekyllästettyä puuta ei voinut käyttää, kertoo Tolonen.

Ei enää tontteja rantaan asti

Kun puukansi päättyy, reitti liittyy kuntopolkuverkostoon, jossa talvisin kulkee hiihtolatu. Rantaraitilla ei ole talvikunnossapitoa, mutta varsinkin vähälumisina talvina reitti on pysynyt liikkujien ansiosta käveltävässä kunnossa myös kylmimpinä kuukausina.

Rakuunamäen rannassa on aikoinaan varuskunnan vesitarpeisiin rakennettu pumppuhuone. Mikko Savolainen / Yle

Kivituhkainen latupohja nousee harjulle, josta otetaan Lappeenrannan juomavesi. Nyt reitti harhautuu hieman rantaviivasta. Niemeen Saimaan rannalle rakennettiin 2000-luvun alussa rivitaloalue, joten rannat siellä ovat yksityisaluetta.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mielestä on sääli, että tontit kaavoitettiin aikoinaan rantaan asti.

– Saimaan rantaan asti ulottuvia tontteja ei enää kaavoiteta kaupunkialueella. Jos nyt päätettäisiin, tehtäisiin varmasti toisin.

Tällä hetkellä rantaraitti päättyy pian sataman jälkeen, Myllysaaren uimarannalle. Pimiä kuitenkin uskoo, että tulevaisuudessa reitti voisi hyvin jatkaa laajentumistaan pohjoiseen ja itään, jos rahaa vain löytyy.