Yritysten kustannustukien jako alkoi hylkäysten vyöryllä – Valtiokonttori hylkäsi ensimmäisistä hakemuksista yli 600 ja hyväksyi vain 100

Yleisin hylkäysperuste on ollut maksettavan tuen määrän jääminen alle omavastuurajan.

Siinä missä koronaepidemiaan liittyvää yritysten aiempaa tukemista on arvosteltu tukien väärästä kohdentumisesta, on nyt uutta kustannustukea jakava Valtiokonttori ottanut monessa asiassa opikseen.

– Me olemme tähän mennessä saaneet 1350 hakemusta ja teknisesti kaikki on toiminut vallan mainiosti, asiakaspalaute on ollut myönteistä, sanoo Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen.

Kustannustuen sähköisen haun oltua avoinna vajaat pari vuorokautta käsittelytyötä on tehty tarkasti, mutta kuin liukuhihnalla. Tukihakemuksia on päätoimisesti ollut käsittelemässä noin 50 tätä varten palkattua määräaikaista työntekijää.

Rahat tilille parissa päivässä

– Tähän mennessä olemme tehneet sadasta korvaushakemuksesta myönteisen päätöksen ja niiden yritysten pankkitileillä se korvaus näkyy huomenna. Noin kuusisataa, reilu kuusisataa hakemusta on hylätty ja pääsääntöisesti sen takia että korvaus olisi jäänyt alle laissa olevan 2000 euron omavastuurajan, Laitinen kertoo.

Keskimäärin yritystä kohden maksettu kustannustuki on ollut noin 8 000 euroa. Tähän mennessä maksatukseen menneiden tukien yhteismäärä on noin 720 000 euroa. Rahat otetaan työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa olevalta momentilta, jolle on ohjattu rahaa 300 miljoonaa euroa.

Laitisen mukaan hakemusten käsittelyssä luotetaan yritysten antamiin tietoihin. Tämän lisäksi käytetään verottajan tietoja. Jos jälkiselvittelyissä selviää, että tiedot eivät pitäneet paikkansa, päätöksiä muutetaan.

Mutta miten käytännössä päätökset tehdään. Lähteekö raha maksuun suoraan käsittelijän enter-näppäimen painalluksella?

Isoimmat maksatukset esimiesten kautta

– Se riippuu korvausmäärästä. Normikorvaukset, jos ne ovat tietojärjestelmän laskenta-automatiikan mukaan hyväksyttäviä, niin käsittelijä käy ison kasan päivittäin läpi ja voi laittaa useita satoja korvauksia päivittäin maksuun. Jos summat ovat isompia, se vaatii esimiehen puumerkkiä.

Sama koskee myös erityisen harkinnan mukaan maksettavia korvauksia. Ne käsitellään omassa erillisessä tiimissä, jossa tietoja käydään manuaalisesti tavanomaista perusteellisemmin läpi.

Entä oletteko tehneet yhteistyötä Business Finlandin tai Finnveran kanssa?

– Me olemme oppineet heidän kokemuksistaan, samoin ELY-keskusten kanssa on käyty keskusteluja. Yhteistyö on ollut valmisteluvaiheessa tiivistä työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa. Myös elinkeinoelämän järjestöjen kanssa olemme tehneet paljon yhteistyötä, Laitinen sanoo.

Lue myös:

Yritykset voivat hakea kustannustukea elokuun loppuun asti – tukea voi saada kahdelta kuukaudelta enintään puoli miljoonaa euroa

Analyysi: Ainutlaatuinen verovarojen jako yritysten pelastamiseksi alkaa pian – osingonjako voi vielä kuumentaa tunteet

Koronasta kärsineiden yritysten kustannuksia aletaan viimein korvata – Yrittäjä kiittää ja kuittaa: "Myöhässä oleva ensiapupakkaus"