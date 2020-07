Maahanmuuttovirasto vahvistaa: Ensimmäiset alaikäiset turvapaikanhakijat saapuivat Suomeen iltapäivällä

Maahanmuuttovirasto (Migri) kertoo, että Suomeen on keskiviikkona iltapäivällä vastaanotettu ensimmäinen ryhmä alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikasta.

Ensimmäisessä ryhmässä Suomeen saapui 24 ilman huoltajaa olevaa 10–16-vuotiasta lasta ja nuorta. Suurin osa heistä on kotoisin Afganistanista.

Aiemmin iltapäivällä Migri kiisti EU:n komission kertomat tiedot, joiden mukaan alaikäisten siirtäminen Kreikasta olisi aloitettu Suomeen ja Portugaliin eilisen ja tämän päivän aikana. Komission mukaan kyse oli yhteensä 49 lapsesta ja nuoresta.

Migri kertoi tuolloin, että se tiedottaa siirroista heti, kun alaikäiset turvapaikanhakijat ovat saapuneet.

Migrin tiedotteen mukaan Suomi vastaanottaa 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta.

– Meillä on Suomessa hyvä valmius ja kokemus vastaanottaa turvapaikanhakijoita Välimeren alueelta. Tilanne Kreikan saarilla on hyvin akuutti, joten on hienoa, että voimme tehdä yhteistyötä EU:n puitteissa tukemalla Välimeren maita, kertoo ylijohtaja Jaana Vuorio Migrin tiedotteessa.

Koronatilanteen takia kaikki joutuvat 14 vuorokauden karanteeniin

Maahanmuuttovirasto kertoo, että koronavirustilanne on otettu huomioon siirtojen järjestelyissä. Jokaiselle turvapaikanhakijalle tehdään ennen siirtoa terveystarkastus, johon sisältyy koronatesti. Kaikille tehdään myös Suomeen saapumisen jälkeen terveystarkastus.

Ennen siirtymistä alaikäisten vastaanottoon erikoistuneisiin keskuksiin turvapaikanhakijoille on järjestetty 14 vuorokauden karanteenia vastaava järjestely tavanomaista ryhmäkotia vastaavissa olosuhteissa.

Maahanmuuttovirasto on valmistautunut Välimeren siirtoihin lisäämällä nykyisiä ilman huoltajaa oleville lapsille ja nuorille tarkoitettuja vastaanottopaikkoja yksiköissä Espoossa, Kotkassa, Oravaisissa ja Oulussa. Lisäksi perusteilla on uusi ryhmäkoti Sipooseen.

Lasten ja nuorten yksiköt ovat kooltaan pieniä ja kodinomaisia.

Lisää alaikäisiä tulossa Kyprokselta ja Maltalta

Seuraavien siirtojen valmistelu on tällä hetkellä käynnissä Kyproksen ja Maltan kanssa. Valmistelut koskevat Kyprokselta noin 30 ja Maltalta noin 26 turvapaikanhakijaa.

Suurin osa alaikäisistä vastaanotetaan Kreikasta, josta seuraava siirto toteutuu muutaman viikon kuluttua. Italian kanssa ei ole tällä hetkellä valmisteluja käynnissä.

Maahanmuuttovirasto ilmoittaa ettei se jatkossa tiedota erikseen tulevista siirrettävistä ryhmistä heidän saapuessaan maahan.

