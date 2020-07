Koronatartunnat lisääntyvät ja turvatoimia kiristetään Espanjassa – maskipakon rikkomisesta voi napsahtaa sadan euron sakko Kataloniassa

BARCELONA Pariskunta kävelee maskit kaulalla Barcelonan keskustassa.

Näystä on tullut tavallinen sen jälkeen, kun Espanjassa astui toukokuussa voimaan julkisia paikkoja koskeva maskipakko koronavirusepidemian hillitsemiseksi.

Kesähelteillä kasvosuojuksia on näkynyt aiempaa useammin ihmisten käsissä ja kauloilla kuin kasvoilla.

Barcelonan yläkaupungilla Sarria Sant Gervasin alueella maskia käyttää suurin osa vastaantulijoista.

Varjoisalla puistonpenkillä istuva Masimina Gonzales on laskenut maskinsa alas.

– Pidän tätä kävellessäni. Kun istahdan penkille, laitan sen kaulalle ja hengitän hetken raikasta ilmaa, sanoo Gonzales.

Riskiryhmään kuuluva 83-vuotias eläkeläinen ei virusta pelkää.

– Luulen, että minulle olisi vaarallisempaa olla kotona liikkumatta ja ihmisiä tapaamatta.

Masimina Gonzales kertoo, ettei ole halunnut seurata enää pitkään aikaan uutisia koronaviruksesta. Hän käyttää maskia kävellessään ulkona. Tomas Montes

Maskipakkoa kiristettiin ja uimarannoille pääsyä rajoitettiin

Tähän mennessä Espanjassa kasvosuojusta on täytynyt käyttää ulkotiloissa silloin, kun turvavälin pitäminen ei ole mahdollista.

Katalonian aluehallinto päätti eilen (siirryt toiseen palveluun), että maski on pakollinen myös silloin, kun turvavälin pitäminen onnistuu. Säännön rikkomisesta voi saada sadan euron sakon.

Kataloniassa maskipakkoa päätettiin kiristää sen jälkeen, kun tartunnat alkoivat lisääntyä.

Tiistain ja keskiviikon välisenä aikana (siirryt toiseen palveluun) Espanjassa rekisteröitiin 257 uutta tartuntaa, joista suurin osa todettiin Kataloniassa, Galiciassa ja Aragonissa. Viimeksi tartuntoja oli yhtä paljon vuorokaudessa toukokuussa.

Koko Espanjassa on voimassa maskipakko silloin, kun turvaväliä ei pysty pitämään. Tomas Montes

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez kehotti viime viikolla pitämässään puheessa (siirryt toiseen palveluun) ihmisiä nauttimaan kesästä ilman pelkoa, jotta maan talous saadaan nousuun.

Samalla hän kuitenkin ilmaisi huolensa kansalaisten hövelistä suhtautumisesta turvaohjeiden noudattamiseen.

Maassa on jouduttu esimerkiksi rajoittamaan pääsyä uimarannoille (siirryt toiseen palveluun). Rannoilla on määräysten mukaan noudatettava turvaväliä.

Yrityksille määräysten rikkominen voi tuoda pahimmillaan noin 40 000 euron sakot.

Torstaina maan hallituksen puheenjohtaja María Jesús Montero sanoi, että poikkeustila voidaan ottaa käyttöön uudestaan (siirryt toiseen palveluun), mikäli tilanne sen vaatiin.

Maskipakko jakaa mielipiteitä

Barcelonalaisella terassilla tarjoilijana työskentelevä Xavi Lopez naurahtaa, kun häneltä kysyy, noudattavatko asiakkaat turvatoimia.

– Ihmiset laittavat pöytiä yhteen, istuvat lähekkäin ja tervehtivät poskisuudelmilla. Nyt on kesä ja sen huomaa ihmisten käytöksestä, Lopez sanoo.

Tarjoilija Xavi Lopez tekee kesäisin yli kahdeksan tunnin työvuoroja maski päässä. Hänen mukaansa asiakkaat noudattavat turvamääräyksiä huonosti. Tomas Montes

Lopez tekee töitä maski kasvoillaan yli kahdeksan tuntia päivässä. Hän pitää sitä epämukavana, mutta kannattaa pakollista maskien käyttöä.

– Maskipakkoa olisi pitänyt kiristää jo kaksi viikkoa sitten. Pian tartuntojen määrä räjähtää käsiin, hän uskoo.

Läheisen kahvilan terassilla istuva Delio Mowuma sen sijaan suhtautuu maskipakkoon varauksella.

– Jos emme voi hengittää vapaasti, miten voimme ajatella vapaasti? Mielestäni maskien käytön hyödyistä ei ole riittävää tieteellistä näyttöä. Paljon tehokkaampaa olisi lisätä testausta ja eristää tartunnan saaneet, Mowuma uskoo.

Delio Mowuma suhtautuu kriittisesti maskipakkoon, koska hän ei pidä tieteellisiä todisteita kasvosuojuksen hyödyistä riittävinä. Tomas Montes

Myös viiden barcelonalaissairaalaan johtavat infektiolääkärit kyseenalaistavat maskipakon tarpeen koko Kataloniassa.

– Siitä voi olla hyötyä pahimmilla tartunta-alueilla, mutta esimerkiksi harvaanasutuilla alueilla sille ei ole tieteellisiä perusteita, sanoo Vall d’Hebron -sairaalan lääkäri Benito Almirante La Vanguardia -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Kymmeniä tautiryppäitä havaittu

Tartuntojen määrä kaksinkertaistui Espanjassa eilen tiistaihin verrattuna. Tartuntaryppäitä oli torstaina maassa jo yli 70.

Koronaviruskuolemia on viimeisen viikon aikana rekisteröity yhdeksän.

Yksi suurimmista tartuntapiikeistä on Katalonian Lleidan maakunnassa sijaitsevassa Segriassá, jossa on noin 200 000 ihmisen asuttama alue on eristetty ja sinne on rakennettu kenttäsairaala.

Itsehallintoalueet saavat päättää, millä keinoin ne yrittävät saada tartuntaryppäät hallintaan. Esimerkiksi asuintaloja on joillain alueilla eristetty.

Myös Baskimaassa sijaitsevassa Oridiziassa ja Baleaareilla vaaditaan nyt maskin käyttöä samoin perustein kuin Kataloniassa.

Karanteenimääräys pysyy

Espanjan hallitus panostaa tänä kesänä turismiin koronaepidemiasta huolimatta.

Torstaina Espanjan teollisuus- ja kauppaministeri Reyes Maroto sanoi turistimäärien (siirryt toiseen palveluun)nousevan pikku hiljaa.

Hänen mukaansa Espanja on säilyttänyt maineensa hyvänä matkailumaana epidemiasta huolimatta.

Toistaiseksi monet maat vaativat Espanjasta tulevilta karanteenia. Näin tekee myös Suomi.

Tautiryppäiden lisäksi Espanjan huolena on Euroopan unionin jälleenrakennusrahasto.

Eilen pääministeri Sánchez tapasi Madridissa Italian pääministerin Giuseppe Conten. Maat vaativat yhdessä EU:lta pikaista päätöstä rahastosta.