Herätys: Poliisin tavoiteajat syynissä, veneilyn saastekuorma vielä lähes tuntematon, Singaporessa vaalit poikkeusoloissa

All Over Press/Ismo Pekkarinen

Poliisin toimintavalmiusaikatavoitteita pohtinut työryhmä luovuttaa tänään mietintönsä. All Over Press/Ismo Pekkarinen

Työryhmältä esitys poliisin tavoiteajoista hälytyspaikalle ehtimisestä

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoitteena on saada poliisille selkeästi määritellyt tavoiteajat, johon mennessä poliisin on oltava paikalla eri puolella Suomea hälytyksen saatuaan. Poliisin toimintavalmiusaikatavoitteita pohtinut työryhmä luovuttaa tänään torstaina mietintönsä sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.). Yle näyttää työryhmän raportin luovutuksen suorana klo 10.

Veneilyn suosio roimassa kasvussa, mutta vaikutukset luontoon ovat osittain mysteeri

Vesiliikenne tuottaa vain prosentin Suomen kasvihuonepäästöistä, mutta merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat pistemäisiä. Jaana Polamo / Yle

Veneilyn määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti, ja koronakevät sai suosion suorastaan ryöpsähtämään. Heinäkuun alkuun mennessä uusia vesikulkuneuvoja rekisteröitiin jopa neljännes enemmän kuin viime vuonna. Vesiliikenteen vaikutuksia ympäristöön ei kuitenkaan täysin tunneta. Nykytiedon valossa veneilyn suurimmat ympäristöhaitat ovat rehevöityminen ja kemikalisoituminen.

Avoimesta yliopistosta entistä tukevampi väylä opintielle yliopistoon

Yhä useampi pääsee yliopistoon avoimessa yliopistossa suoritettujen kurssien perusteella. Aalto-yliopistoon voi päästä kauppatieteen ja tekniikan avoimien väylien kautta. Kuvituskuva. Henrietta Hassinen / Yle

Valtaosa korkeakoulujen opiskelijavalinnoista julkaistaan tällä viikolla. Moni joutuu jälleen pettymään karvaasti. Nyt useat yliopistot kannustavat rannalle jääneitä harkitsemaan avoimen yliopiston opintojen suorittamista, sillä yliopistot ovat lähivuosina lisäämässä selvästi aloituspaikkoja avoimen yliopiston kursseja suorittaneille. Kurssit kelpaavat myös osaksi tutkintoa.

Singapore pitää vaalit poikkeusoloissa

Kesäkuussa Singaporen eläintarha avautui uudestaan koronasulun jälkeen. Wallace Woon / EPA

Malesian kupeessa sijaitseva vauras Singapore järjestää perjantaina vaalit poikkeusoloista huolimatta. Koronavirus on varjostanut kampanjointia, joka päättyi eilen. Isot vaalitilaisuudet on kielletty, ja ehdokkaat joutuvat kättelyiden sijasta lähestymään äänestäjiä nyrkkitervehdyksin.

Sadekuurot jatkuvat, idässä poutaisempaa

Matti Huutonen / Yle

Päivällä on monin paikoin sadekuuroja, Länsi-Suomessa sekä pohjoisessa myös paikoin ukkoskuuroja. Itä-Suomessa ja maan keskivaiheilla on poutaisempaa ja selkeämpää. Illaksi kuurot monin paikoin jälleen heikkenevät ja etenkin idässä poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 15–20 astetta. Suomenlahdella ja Selkämeren eteläosassa on iltapäivällä huomautus veneilijöille kovasta tuulesta.

