Poliisi: Helsingin Snellmanninkadulla ravintolassa ammukelu – yksi loukkaantunut

Ensitietojen mukaan Snellmaninkadulla sijaitsessa ravintolassa on ammuttu. Tapahtumapaikalla on yksi loukkaantunut.

Poliisi on tehnyt tapahtumapaikalla kiinniottoja. Uhri on kuljetettu sairaalahoitoon. Tekoväline on poliisin hallussa.

Poliisin kertoo Twitterissä, että tämänhetkisten tietojen mukaan ulkopuolisiin ei kohdistu vaaraa.

Tehtävän vuoksi tie oli poikki liikenteeltä, mutta nyt liikenne on poliisin mukaan palautumassa normaaliksi.

Aikaisemmin poliisi ilmoitti, että paikalta on poistunut 4-5 hengen seurue, jota poliisi tavoittelee. Epäillyllä kerrottiin olevan musta vaatetus ja mustat henkselit.

Poliisi sai ilmoituksen tapauksesta noin kello 21.50.

