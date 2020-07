Huippuyliopistot haastoivat Trumpin hallinnon oikeuteen kansainvälisten opiskelijoiden puolesta

Trumpin hallinnon mukaan Harvardin yliopiston portti on pidettävä auki ulkomaalaisille opiskelijoille, jotta he saisivat pysyä maassa.

Yhdysvalloissa Harvardin yliopisto sekä teknillinen korkeakoulu Massachusetts Institute of Technology (MIT) ovat haastaneet presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Trumpin hallinto linjasi maanantaina, että ulkomaalaiset opiskelijat eivät saa jäädä maahan, jos opiskelijan kaikki kurssit suoritetaan syksyllä verkossa koronavirusepidemian takia. Huippuyliopistot veivät asian liittovaltion tuomioistuimeen estääkseen määräyksen.

Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviranomaisen ICE:n lausunnossa sanotaan, että jos F-1-viisumin tai M-1-viisumin saaneen opiskelijan kaikki kurssit ovat verkkokursseja, tulee opiskelijan joko poistua maasta tai esimerkiksi siirtyä kouluun, jossa järjestetään myös lähiopetusta.

Yliopistojen johtajat ja maahanmuuton puolestapuhujat ympäri maata ovat sanoneet, että uusi linjaus on julma ja vastuuton. Heidän mukaan opiskelijat joutuvat nyt valitsemaan terveytensä vaarantamisen ja karkotuksen välillä. Massachusettsin osavaltion yleinen syyttäjä vannoi tukevansa Harvardin ja MIT:n yritystä estää uuden linjauksen toimeenpanon.

– Massachusetts on tuhansien kansainvälisten opiskelijoiden koti, eikä heidän tulisi pelätä karkotusta tai tulla pakotetuksi riskeeraamaan terveyttään opintojensa edistämiseksi. Tämä ICE:n päätös on julma ja laiton, ja me haastamme sen pysäyttääksemme sen, yleinen syyttäjä Maura Healey sanoi lausunnossaan.

Yliopistojen mukaan uusi linjaus on poliittinen ja tulee ajamaan maan korkeakoulutuksen kaaokseen. Päätöstä pidetään Trumpin yrityksenä painostaa opinahjot avaamaan ovensa ja hylkäämään varovaisuuden koronaviruksen suhteen.

Yhdysvalloissa oli yli miljoona ulkomaalaista opiskelijaa lukuvuonna 2018-19. Harvardin yliopiston johtaja Lawrence S. Bacow kirjoitti lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun), että asiaa tullaan ajamaan voimakkaasti, jotta kansainväliset opiskelijat sekä Harvardissa että kautta maan saavat opiskella rauhassa ilman pelkoa karkotuksesta.

– Monille kansainvälisille opiskelijoillemme opiskelu Yhdysvalloissa ja Harvardissa on unelmien täyttymys. Nämä opiskelijat ovat meidän opiskelijoitamme ja he rikastavat oppimisympäristöämme kaikille, Bacow kirjoittaa.

The New York Timesin mukaan myös muissa oppilaitoksissa on suunniteltu liittymistä oikeustaistoon maan hallintoa vastaan.

Linjaus ei koske kaikkia sekavan viisumikäytännön vuoksi

Päätös maasta poistumisesta ei kuitenkaan koske kaikkia ulkomaisia opiskelijoita, sillä Yhdysvaltain viisumijärjestelmä on varsin monimutkainen.

Päätöksessä mainitut viisumityypit on tarkoitettu korkeakouluopiskeijoille sekä ammattikoululaisille. Heitä oli viime vuonna noin 400 000.

Sen sijaan vaihto-opiskelijat ja osa maisteri- ja jatko-opiskelijoista ovat maassa J-1-viisumin turvin. Heitä ei olla ainakaan näillä näkymin häätämässä maasta.

Trump on uhannut rahoituksen viemisellä

Trump uhkasi keskiviikkona viedä rahat sellaisilta kouluilta, jotka eivät syksyllä järjestä lähiopetusta. Trump esitti uhkavaatimuksen koulujen ovien avaamisesta oppilaille siitä huolimatta, että koronaviruksen leviäminen on kiihtynyt Yhdysvalloissa.

On epäselvää mitä rahoja Trump tarkoittaa, sillä koulujen rahoitus on pääasiassa osavaltioiden päätösvallassa. Liittovaltio kuitenkin antaa kouluille täydentävää rahoitusta.

