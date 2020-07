Joutuuko Trump luovuttamaan verotietojaan? – Washingtonissa odotetaan korkeimman oikeuden päätöstä

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden odotetaan ratkaisevan torstaina, annetaanko maan kongressille pääsy presidentti Donald Trumpin talous- ja pankkitietoihin ja Manhattanin piirisyyttäjälle presidentin verotietoihin.

Trump on tehnyt kaikkensa pitääkseen tiedot salassa. Hänen asianajajansa mukaan istuvan presidentin on voitava nauttia täydellistä koskemattomuutta.

Tätä perustellaan sillä, että presidentin on saatava keskittyä tehtäviinsä ilman syyttäjien tai lainsäätäjien puuttumista. Ennalta on arvioitu, että syyttäjällä on edustajainhuonetta paremmat mahdollisuudet saada itselleen myönteinen päätös.

Yhdysvalloissa presidentit nauttivat samanlaista yksityisyyden suojaa kuin muutkin. Presidentit ovat Jimmy Carterista lähtien kuitenkin vapaaehtoisesti julkaisseet verotietonsa (siirryt toiseen palveluun).

Korkeimman oikeuden käsissä oleva kiista on osa presidentin ja kongressin välistä valtakamppailua. Presidentinvaalien lähestyessä Trumpin bisnesimperiumin raha-asioiden paljastuminen olisi Yhdysvalloissa kuuma kysymys.

Samalla saattaisi nousta esiin myös keskustelu Venäjän vaikutusyrityksistä Yhdysvaltain presidenttiin.

Kongressin tutkimuksissa on esitetty myös kysymyksiä siitä, turvautuiko Trump 1990- ja 2000 -luvuilla liiketoimissaan kyseenalaiseen verojen välttelyyn.

Presidentti Donald Trumpin odotetaan torstaina saavan tietää, voiko hän edelleen kieltäytyä luovuttamasta verotietojaan. Chris Kleponis / Pool / EPA

Aineistoa voi jäädä pimentoon

Vaikka Yhdysvaltain korkein oikeus päättäisikin Trumpin talous- ja verotietojen julkisuudesta, voi osa aineistosta kuitenkin jäädä pimentoon.

Demokraattien hallitseman edustajainhuoneen vaatimissa tiedoissa voi nimittäin olla salassapidettävää Trumpin perheenjäseniä koskevaa materiaalia.

Joka tapauksessa käynnissä on poliittinen ja oikeudellinen taistelu Yhdysvaltain keskeisten instituutioiden välillä. Presidentti on aiemmin kärsinyt tappioita, kun asiaa on käsitelty.

Kiistan lopullinen ratkaisu on nyt korkeimman oikeuden hallussa. Sen käsissä on päättää, onko presidentillä oikeus torjua kongressin vaatimus tietojen julkisesta arvioinnista.

Korkeimmassa oikeudessa on kaksi Trumpin nimittämää tuomaria. Tämä saattaa vaikuttaa tänään odotettuun päätökseen – mutta ei välttämättä.

Nixon ja Clinton ennakkotapauksina

Kahdessa Yhdysvaltain presidenttiä aiemmin ravistelleessa kriisissä on korkein oikeus ollut yksimielinen, vaikka presidenttien nimittämät tuomarit ottivat osaa päätöksentekoon.

Näin presidentti Richard Nixonin Watergate-nauhat määrättiin aikoinaan tutkittaviksi, ja myöhemmin presidentti Bill Clintonia vastaan esitetty syytös seksuaalisesta ahdistelusta eteni.

Presidentti Donald Trumpin toiminta on lyhyen ajan sisällä joutunut jo kahden paljastuskirjan ruodittaviksi.

Ensin hänen ulkopoliittisia kömmähdyksiään valotti entinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton, ja ensi viikolla julkaistava presidentin veljentyttären Mary Trumpin kirja kuvaa Trumpin persoonallisuutta.

Yhdysvaltain korkein oikeus on nyt paljon haltijana päättäessään, ovatko myös Trumpin verotiedot pian julkisen arvioinnin kohteena.

Lähteet: AP, AFP