Oulun Nallikarin majakka pääsi Windowsin lukitusnäyttökuvaksi

Microsoft hankkii kuvansa kuvapalveluista. Yhtiöstä ei kerrota tarkemmin, miksi Nallikarin kuva on valikoitunut käyttöön.

Oulun Nallikarissa olevan näköalatorni on päässyt Windows 10:n lukitusnäyttökuvaksi.

Nallikarin näköalatornia kutsutaan usein majakaksi, ja myös Windowsin lukitusnäytössä maamerkistä puhutaan majakkana, vaikka se ei sitä ole.

Kuvakaappaus Reddit-sivustolta, jossa keskusteltiin Nallikarin majakan päätymisestä Windowsin lukituskuvaksi. Yle

Microsoftin pääkonttorilta kerrotaan, että lukitusnäyttökuvat vaihtelevat laajasti ja niissä on esillä kuvia ympäri maailman. Yhtiöstä ollaan vaitonaisia siitä, mistä Nallikarin kuva on tullut ja onko kyseessä ensimmäinen kuva Suomesta. Microsoftilta kuitenkin kerrotaan, että he käyttävät lisensoitujen toimittajien, kuten Getty Imagesin kuvia.

Lukitusnäyttökuvat ovat näkyvillä 30 päivästä vuoteen.

Suosittu kuvauskohde

Nallikari ja majakka on kuvatuimpia kohteita Suomessa, näin kertoo Nallikari Seaside Oy:n toimitusjohtaja Sirpa Walter.

Siitä syystä asia ei toimitusjohtajalle tullut suurena yllätyksenä, mutta mukavana sellaisena. Nallikarin majakkaa on käytetty myös aikaisemmin erilaisissa kampanjoissa, ja se vilahtaa yhden jos toisenkin Instagramissa.

Walter uskoo, että majakan pääseminen Windowsin lukitusnäytön kuvaksi hyödyttää Nallikarin brändiä.

– Suoranaisesti se ei ehkä tuo asiakkaita, mutta välillisesti se lisää alueen tunnettuutta ja kiinnostavuutta.

