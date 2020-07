Tiskijukalta katosivat ensin keikat, sitten löytyi uusi ura äänitetuottajana – Muutaman tonnin koronatuki pelasti monta kulttuurialan yksinyrittäjää

Juha Pitkänen sai Taikelta 3 000 euron korona-apurahan ja on sen avulla perustamassa Alakulttuuritalo-nimistä levy-yhtiötä.

Juha Pitkänen sai Taikelta 3 000 euron korona-apurahan ja on sen avulla perustamassa Alakulttuuritalo-nimistä levy-yhtiötä. Mikko Koski / YLE

Juha Pitkänen kuuluu niihin kulttuurialan ammattilaisiin, joihin koronapandemia iski lujaa. Parikymmentä vuotta DJ:nä töitä tehnyt Pitkänen, alias DJ Juha Dallas, havahtui karuun todellisuuteen helmi–maaliskuussa.

Kun rajoitukset alkoivat, keikat katosivat alta.

– Aina on ollut kädestä suuhun -pohjalta hommat, mutta nyt joutui vielä enemmän miettimään, mistä sitä toimeentuloa löytää, Pitkänen sanoo.

Pitkänen on tuottanut aiemmin myös tapahtumia ja ollut järjestämässä muutama vuosi sitten Alakulttuuritalo-klubia Helsingin kulttuuritalolla. Korona pysäytti tapahtumat, eikä tiskijukan töitäkään ole ollut kolmeen kuukauteen.

– Olen joutunut työttömyyskorvauksilla elelemään. On pitänyt keksiä vaihtoehtoisia tapoja löytää leipää ja rahaa, että saan laskut maksettua.

Okko Nuotio (vas.) toimii Alakulttuuritalossa säveltäjänä ja tuottajana. Juha Pitkänen on levy-yhtiön äänitetuottaja. Mikko Koski / YLE

Pitkänen ei ole ongelmiensa kanssa yksin. Useat esiintyvien alojen freelancerit, muusikot, näyttelijät, laulajat sekä valo- ja äänimiehet, ovat painineet samojen kysymysten kanssa.

– Moni on ollut hätää kärsimässä, jos ei ole ollut muuta leipätyötä. Työvoimatoimistoissa on saattanut kestää päätöksissä pitkään ja jos muita tuloja ei ole ollut, moni on ollut hädissään, Pitkänen sanoo.

Korona-apuraha pelasti

Valtio on tullut myös taiteen alalla apuun ja jakanut kulttuurin korona-avustuksia tähän mennessä noin 120 miljoonaa euroa. Iso osa siitä on mennyt suurille ja vakiintuneille taidelaitoksille ja instituutioille.

Taiteen edistämiskeskus eli Taike on puolestaan pitänyt huolta yksittäisistä luovan alan, taiteen ja kulttuurin ammattilaisista. Se on myöntänyt tähän mennessä yli 10 miljoonaa euroa apurahoina kulttuurin tekijöille.

Myös Pitkänen haki ja sai Taikelta 3 000 euron korona-apurahan. Sen turvin hän on perustamassa Alakulttuuritalo-nimistä levy-yhtiötä.

Ajatus on muhinut jo pitkään. Kevään DJ-keikoilla piti rahoittaa levy-yhtiötä, mutta korona sotki suunnitelmat. Apurahan avulla haaveet musiikin julkaisusta toteutuvat.

– Minulla on paljon tuottaja- ja artistiystäviä, joiden pöytälaatikot ovat täyttyneet kappaleista. Ne pitäisi nyt saada ulos.

Alkuun on tarkoitus striimata yksittäisiä kappaleita netissä ja julkaista mahdollisesti vinyyli jossain vaiheessa. Julkaistava musiikki tulee Pitkäsen mukaan olemaan laidasta laitaan: rockista teknoon, räpistä folkiin.

Kaikki saivat saman summan

Alan ahdinko on näkynyt myös Taikessa, joka sai keväällä ennätysmäärän hakemuksia kulttuurin ammattilaisilta. Niitä tuli yli 9 000 kappaletta. Lähes 40 prosenttia oli musiikin alalta.

Korona-tukea haki moni sellainen luovan alan ammattilainen, joka ei aiemmin ole Taiken apurahoja hakenut. Joukossa oli muun muassa tuottajia, ääniteknikoita, miksaajia ja valomiehiä.

Jaettu apuraha oli kaikille sama, 3 000 euroa, huolimatta siitä, millaiset taloudelliset tappiot korona on aiheuttanut. Yle kertoi eilen sopraano Mari Palosta, joka arvioi, että koronakevät teki usean kymmenen tuhannen loven hänen palkkiopussiinsa.

Pitkänen puolestaan arvioi, että hän sai suurin piirtein saman verran apurahana, kuin mitä hän peruuntuneina keikkoina menetti.

– Olen tottunut aika pienellä tulemaan toimeen, sanoo Juha Pitkänen. Mikko Koski / YLE

"Tuntui helpottavalta"

Alakulttuuritalon äänitetuottajana aloitteleva Pitkänen vaikuttaa tyytyväiseltä 3 000 euron apurahaan.

– Se tuntui hyvältä ja helpottavalta. Vaikea etukäteen sanoa, kuinka pitkälle sillä pärjää. Olen tottunut aika pienellä tulemaan toimeen.

Taike jakoi korona-apurahoja yli 3 400 luovan alan, kulttuurin ja taiteen ammattilaiselle. Moni jäi myös ilman. Apurahan sai alle 40 prosenttia hakijoista.

