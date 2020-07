Suomen ehkä koronavapaimmalta alueelta ei aiota ulkomaille, vaikka sinne nyt pääsisi – torilla yhtä mieltä: "Ei nyt uskalla eikä viitsi"

Jos perjantai näyttää nollia, Pirkanmaa on ollut jo kuukauden ilman yhtään uutta todettua koronatapausta. Tampereen Tammelantorilta ei silti haikailla ulkomaille.

Koronarajoituksia on purettu yhä useamman maan kohdalla. Hallitus päätti sallia esimerkiksi matkustuksen Italiaan, Saksaan ja Kiinaan ensi viikosta alkaen. Lista sallituista maista löytyy täältä.

Pirkanmaa ja Tampere on ollut koko koronakevään kummajainen. Siellä on ollut väkilukuun suhteutettuna hyvin vähän tapauksia, ja tehohoidossa ei ole ollut ihmisiä pitkään aikaan. Pirkanmaalla on kuollut vahvistetusti vain yksi potilas koronavirukseen, koko TAYSin erityisvastuualueella kolme.

Jos perjantai näyttää nollia, Pirkanmaa on ollut jo (siirryt toiseen palveluun) kuukauden ilman yhtään uutta todettua koronatapausta.

Silti Hämeessä ei ole liiemmin matkustushaluja ulkomaille.

Lappiin kyllä

Ylöjärveläinen Heli Kauko aikoo matkalle Lappiin. Miikka Varila / Yle

Ylöjärveläinen Heli Kauko juo torstaina Tampereen Tammelantorilla kahvia. Hän on vuorotteluvapaalla ja aikaa olisi matkustelulle. Hän ei aio kuitenkaan ainakaan vielä lähteä ulkomaille.

– Nyt en ole suunnitellut matkaa. Aika moneen maahan pääsee, mutta odotan, mitä se tuo tullessaan. Ihan kiva, että ne pääsevät ulkomaille, ketkä haluavat.

Heli Kauko on suunnitellut syksyllä lähtevänsä omalla autolla Lappiin. Hän on ollut siellä viimeksi lapsena.

Ulkomaille houkuttelee vain sateinen sää.

– Jos tämä on tällaista keliä kuin nyt, ehkä pitää lähteä Kreikkaan käymään. Sinne olisi helppo lähteä, mutta pidemmälle en ainakaan aio lähteä.

Tammelantorilta Tampereelta ei löytynyt liiemmin matkailuhaluja ulkomaille. Miikka Varila / Yle

Saimaa oli hyvä

Tamperelainen Salla Niemi tuli torille hakemaan mansikoita. Hän on kesän töissä ja syksyllä jatkuvat opiskelut.

Niemellä oli vain viikko alkukesästä lomaa ja sen hän vietti Saimaalla kaverien kanssa.

– Oli mahtava paikka ja mahtava loma. Saimaa antoi parastaan. Kotimaasta löytyy tosi hienoja paikkoja. Ei se vaadi sitä ulkomaata.

Niemi aikoo odottaa ennen kuin suunnittelee ulkomaanmatkaa. Koronaviruksen toinen aalto mietityttää.

– Korona ei ehkä pelota mutta mietin, saako siitä lomasta kaikkea sitten irti. Pystyykö täysin rentoutua ja jos varaan matkan, en tiedä, mikä tilanne on matkustushetkellä.

Niemen mukaan kotimaa riittää ihan hyvin lomakohteeksi.

– Tampereella suosittelen aamupalaa torilla, rannalle suppailemaan ja melomaan, käymään museoissa, pelaamaan minigolfia ja syömään ravintoloissa.

Elokuussa kotimaan matkalle

Tamperelaiset Olli Saarinen (vas.) ja Kari Saarinen eivät halua ulkomaille. Kotimaassa riittää nähtävää. Miikka Varila / Yle

Tamperelaiset poika ja isä Olli Saarinen ja Kari Saarinen kahvittelevat ennen töitä. Olli Saarisella on loma elokuussa taksihommista ja hän aikoo matkailla kotimaassa.

Isäkään ei haikaile ulkomaille.

– Lomat on nyt pidetty. Katsotaan ensi vuonna ulkomaan reissua. Nyt tehdään duunia täällä, Kari Saarinen sanoo.

Kari Saarinen sanoo, että hän ei aio koronan takia tänä vuonna lähteä ulkomaille.

–Aina siinä on pieni pelko, että sieltä saattaa saada tartunnan.

Koli ja Itä-Suomi kutsuu

Laura Ikävalko ja Timo Nordfors aikovat Itä-Suomeen lomalle. Miikka Varila / Yle

Laura Ikävalko ja Timo Nordfors ovat lomalla. Nordforsin loma alkoi torstaina. Heilläkään ei ole suunnitelmissa lähteä ulkomaille.

Ensi viikolla he menevät sen sijaan Itä-Suomeen ja Kolille ensimmäistä kertaa.

– Ei nyt uskalla eikä viitsi lähteä vielä. Tautitilanne on sellainen, ettei ole pakottavaa tarvetta, Laura Ikävalko sanoo.

Aiemmin he ovat matkailleet ulkomailla paljonkin.

– En tiedä pelottaako korona, mutta mieluummin pysyn kotimaassa vielä. Matkasuunnitelmat ulkomaille tehdään lähempänä ensi vuoden puolella, Timo Nordfors sanoo.

Laura Ikävalko suosittelee Tampereella käyntiä museoihin, munkille Pyynikille ja kävelyä uudella Ranta-Tampellan alueella.

– Sinne suosittelen lähtemään viinipullon kanssa istumaan iltaa, hän vinkkaa.

Matkoista tulee paljon kyselyjä

Osaa suomalaisista voi huolettaa sekin, miten työnantaja suhtautuu ulkomaan matkoihin ja pitääkö karanteenissa olla omalla rahalla.

Myös matkojen ehdot mietityttävät monia. Kuka ja miten saa maksamansa rahat takaisin, jos lomareissulle lähtö tyssää?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Annina Huolman kertoo, että kevään ja kuluvan kesän aikana suurin osa koronan takia kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle tulleista yhteydenotoista on liittynyt matkustamiseen. Kuluttajien yhteydenotot ovat pääasiassa koskeneet koronan takia peruuntuneita matkoja, viivästyksiä rahojen palautuksissa ja asiakaspalvelun ongelmia.

Koronaan liittyviä yhteydenottoja on tullut matkapakettien osalta yli 1 000 ja lennoista yli 900.

