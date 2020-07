Palaatko enää koskaan toimistolle? Fujitsu puolittaa etätöiden vuoksi konttorit Japanissa, Suomessa DNA on jo vähentänyt työpisteitä

Japanilainen teknologiajätti Fujitsu ilmoitti, että sen 80 000 työntekijää siirtyy etätöihin. Samalla yhtiö kertoi puolittavansa toimistotilansa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Toimistotilat ovat yrityksille iso kustannus. Etätyön sujuessa niistä luopumalla voidaan hakea säästöjä.

Suomessa esimerkiksi DNA on kannustanut työntekijöitään valitsemaan itselleen sopivimman työskentelypaikan, oli se sitten koti tai toimisto, jo ennen koronapandemian aiheuttamaa etätyöpakkoa.

Samalla DNA:lla käytiin läpi jokainen toimitila ja ne uudistettiin. Työntekijöille annettiin mahdollisuus itse päättää, mikä on paras aika ja paikka tehdä töitä. Moni ryhtyi osin etätöihin.

Hallintojohtaja Vesa Vuoti sanoo, että säästöt ja tehokkuus ovat tulleet työn uudelleen miettimisen sivutuotteena jo aiemmin. Toimivat tilat ovat myös kustannustehokkaat.

– Samaan aikaan kun on muutettu työtä, ihmisten tyytyväisyys on parantunut.

Kun työntekoa uudistettiin, neliöt vähenivät ja tehokkuus lisääntyi.

– Se ei ollut suunnittelun lähtökohta vain sivujuonne.

Esimerkiksi nyt DNA:n Helsingin Metsälässä sijaitsevalla pääkonttorilla on 550 työpistettä, vaikka siellä työskentelee yli 800 ihmistä. Tilaa on alle 10 neliötä per ihminen, mikä on tavallista vähemmän.

Vuodin mukaan koronatilanne on toimitilojen kannalta iso murros, johon kannattaa tarttua.

Toimitiloja tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta yhä useampi tajuaa, että toimistolla kannattaa olla vain silloin, kun siihen on syy.

– Ne, jotka ovat olleet etänä, osaavat arvostaa toimistoa ja toimiston palveluita, Vuoti sanoo.

Mutta vanhanaikaisten koppikonttoreiten ja puuvillaisten avokonttoreiden aika on viimeistään nyt ohi.

– Näen että tässä on upea mahdollisuus suunnitella kombinaatioita, jotka toimivat parhaiten. Otetaan rusinat pullasta. SiIlon kun mennään toimistolle, siitä on lisäarvoa. Ja silloin kun ei tarvitse olla toimistolla, tehdään töitä muualla.

Vielä ei koronanjälkeisen ajan etätyöstä tiedetä: Muutos voi olla iso, tai sitten ei

Toimitilojen vähentäminen ei ole vielä suuri trendi.

Ilmarisen vuokrauspäällikkö Ville Laurila kertoo, että toistaiseksi Suomessa ei ole näkynyt toimitilojen vähentämistä.

– Radikaalia ryntäystä toimitiloista pois ei ole näkynyt, hän sanoo.

Ilmarinen on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista.

Laurilan mukaan yritykset ovat lisänneet toimitilojen turvavälejä. Tiloja ei olla pienentämässä, vaan samoissa tiloissa istuu puolet vähemmän ihmisiä.

Silti suuriinkin muutoksiin varaudutaan.

– Meidän täytyy seurata markkinaa huolellisesti, ja katsoa, mitä se tuo tullessaan. Varsinkin kun tehdään uudiskohteiden investointipäätöksiä, pitää harkita huolellisemmin, Laurila sanoo.

Koronan jäljiltä kysyntä on edelleen entistä vähäisempää, Laurila sanoo

Etätöissä on nukuttu ja levätty paremmin

Korona-aika lisäsi etätyöläisten unen määrää ja viikonloppujen liikuntaa. Työmatkaan ja laittautumiseen kuluva aika näyttää menneen nukkumiseen.

Etätyö helpottaa myös perhe-elämän ja työn yhteensovittamista. Silti tutkimuksen mukaan ihmiset ovat jopa tehokkaampia etätöissä.

Jo ennen koronaa etätyön arveltiin lisääntyvän.

– Etätyö myös mahdollistaa työn ja muun elämän järkevämmän yhteensovittamisen. Työpaikalle siirtymiseen tarvittava aika jää pois: se antaa enemmän aikaa perheen kanssa olemiseen tai vaikka nukkumiseen ja liikuntaan. Ne tukevat hyvinvointia ja sitä kautta työhyvinvointia, sanoo etätyöasiantuntija Ulla Vilkman.

