Koronatilanne jatkuu Suomessa rauhallisena – 16 sairaanhoitopiirissä ei yhtään tapausta kahdessa viikossa

Koronatilanne on Suomessa yhä rauhallinen, kertovat Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL viikottaisessa katsauksessaan.

Tilanne on rauhallinen kaikissa sairaanhoitopiireissä. Kuudessatoista sairaanhoitopiirissä ei ole todettu lainkaan uusia tapauksia viimeisimmän, vajaan kahden viikon, seurantajakson aikana.

Viimeisen seurantaviikon aikana koko maassa tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 39 uutta tapausta. Tapausten määrä on laskenut hieman kahteen edelliseen viikkoon verrattuna.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä yhteensä 19 potilasta, joista kaksi on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut selvästi huhti- ja toukokuulta, mutta tasaantunut viime viikkojen aikana.

