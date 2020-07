"Joko ollaan perillä?" Näin me muistamme ihanan kamalat, muistojen kultaamat automatkat ilman turvavöitä ja ilmastointia

"Kuva on 80-90 taitteesta ja toi on mun kolmipyörä kuvassa, minä syntynyt -84. Auto löytyy edelleen, mutta vaunun porukat myi 90-luvun puolivälissä ja mulla on nykyään oma vaunu", muistelee nimimerkki Ansku-84. Ansku-84