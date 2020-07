Olavi Helenius on ikäihmisten iloinen digineuvoja ja arvokas juttukaveri, jonka kotikäynti on odotettu juttu

Koronaeristyksen jälkeen moni ikäihminen on riemastunut, kun ovikelloa on rimpauttanut mukava ja puhelias mies.

Turkulainen Markku Pihlajamaa avaa kerrostaloasuntonsa oven digineuvoja Olavi Heleniukselle. Iloisen tervehdyksen saa myös samaisessa Fingerroosin säätiössä työskentelevä Ansa Kainulainen.

Sitten mennään heti asiaan.

Netin ihmeellinen maailma tuo ikäihmisille ajankulua ja virkistystä, sanoo Fingerroosin säätiön löytävä vanhustyöntekijä Ansa Kainulainen. Turkulainen Markku Pihlajamaa (vas) ja digineuvoja Olavi Helenius ovat samaa mieltä. Lassi Lähteenmäki / Yle

Eläkkeellä oleva Pihlajamaa esittelee omaa tietokonettaan, joka toimii hitaasti ja näyttää jotkut kuvat liian suurina. Ongelmana on sekin, etteivät portit kaikkiin palveluihin ole auenneet.

Helenius näpyttelee konetta ja mietiskelee välillä. Pian alkavat solmut aueta.

Olohuoneen puolella on Markun tabletti, jossa ei tahdo virta pysyä päällä. Helenius neuvoo pitämään latausjohtoa aina kytkettynä, sillä vanhan tabletin akku alkaa olla jo kovin vanha.

– Niin kuin minäkin, kuittaa Markku Pihlajamaa.

Turkulaisella Markku Pihlajamaalla on käytössä tietokone, tabletti ja puhelin. Niiden yhdistäminen tuottaa ikäihmisille usein ongelmia, sanoo digineuvoja Olavi Helenius (oik). Lassi Lähteenmäki / Yle

Olavi Helenius on kiertänyt ikäihmisten kodeissa juhannuksesta asti ja huomannut, miten iloisesti hänet on otettu vastaan.

Digineuvojen lisäksi ikäihmisiä on ilahduttanut jo pelkkä jutustelu. Pitkän koronakaranteenin aikana moni yksinään asuva kaipasi kipeästi juttuseuraa.

Masennus ja ahdistus lisääntyi koronakeväänä

Ansa Kainulainen toimii Fingerroosin säätiössä löytävänä vanhustyöntekijänä. Hän on havainnut, miten ahdistuneita ja masentuneita iso osa yksinasuvista ikäihimisistä on koronakeväänä ollut. Se on jättänyt jälkensä.

– Joillakin on alkoholin käyttö lisääntynyt selkeästi ja mielialan mataluuttakin on ollut. Se vaikuttaa mielialaan, kun ei pääse mihinkään eikä näe ihmisiä, Kainulainen tiivistää.

Turun Seudun Vanhustuki on havainnut saman ongelman.

Yhdistyksellä on yli sata vapaaehtoista, jotka soittelevat nimetylle ikäihmiselle säännöllisesti. Toiminnanjohtaja Nina Karunevan mukaan soitot olivat aluksi lyhyitä ja leppoisia. Sitten karanteenin pitkittyessä puhelut alkoivat selvästi pidentyä ja mieliala laskea.

Karunevan mukaan moni ikäihminen oli kerrostaloasuntoonsa suljettuna senkin takia, että rollaattorilla on kovin vaikea kulkea painavan ulko-oven kautta.

Ikäihmisten liikkumisrajoitukset ovat höllentyneet, mutta melkein kaikki toimintaryhmät ovat vielä koronapaussilla.

– Toivottavasti syksyllä kaikki ryhmät pääsevät aloittamaan, Fingerroosin säätiön Kainulainen sanoo.

Kirjautumisongelmat kiusana

Fingerroosiin säätiön kotikäynteihin perustuva maksuton digiapu (siirryt toiseen palveluun) alkoi Turussa juhannuksesta ja jatkuu lokakuun alkuun asti. Kokeilua rahoittaa Turun kaupunki.

Puhelin on soinut ahkerasti ja Olavi Helenius on saanut kurvailla sinne ja tänne ympäri kaupunkia.

Helenius on opastanut ikäihmisiä myös torstai-iltaisin säätiön toimitiloissa Pansiossa.

Raisiolaiset Paula ja Pentti Mirtti liikkuivat korona-aikana paljon luonnossa. Kun luontokuvien tallentamisessa tuli ongelmia, he piipahtivat Fingerroosin säätiön toimitiloissa Pansiossa digineuvoja Olavi Heleniuksen luona. Lassi Lähteenmäki / Yle

Varsinkin tietokoneen ja älypuhelimen yhteiskäytössä on ollut ikäihmisillä ongelmia. Lisäksi palveluihin kirjautumisesta on tullut paljon kyselyjä.

– Niitä on niin monenlaisia palveluja nykyisin, mihin pitäisi kirjautua, että saa arkisia asioita hoidettua, sanoo Helenius.

Digineuvojan kotikäynti on hyvää lääkettä ikäihmisten yksinäisyyteen, mutta on sillä toinenkin yksinäisyyttä torjuva vaikutus. Kun ikäihmiset oppivat löytämään internetin ihmeellisen maailman, elämään tulee uutta sisältöä.

– Siellä on niin paljon kaikkea ajankulua ja mielenkiintoista hyödyllistä tietoa. On hyvä, että ikäihmisetkin löytävät tämän, Ansa Kainulainen painottaa.

Korona-aikana rakennettu videoneuvottelutoiminta tarjoaa ikäihmisille muun muassa luentoja, yhteislaulua ja visailua, sanoo Turun Seudun Vanhustuen tominnanjohtaja Nina Karuneva. Lassi Lähteenmäki / Yle

Iltapäiväkahvit etänä alkoivat maistua

Turun Seudun Vanhustuki muokkasi korona-aikana toimintaansa (siirryt toiseen palveluun) uuteen kuosiin.

Nyt ikäihmiset voivat kohdata toisensa etänä muutaman kerran viikossa eri teemojen merkeissä. Videokokouksen kautta väki on osallistunut tietovisailuun, yhteislauluun, käsityötapahtumaan, iltapäiväkahville ja onnenpyörään.

Ensin yhdistyksen väki opetteli itse käyttämään sovellusta. Sitten opastettiin puhelimen välityksellä ikäihmisiä pääsemään tietokoneen tai älypuhelimen välityksellä netin videotapaamisiin.

Toiminnanjohtaja Nina Karunevan mukaan moni on kiitellyt sitä, että etäkokoontuminen on tuonut vaihtelua yksitoikkoiseen arkeen. Tämän toimintamuodon on myös toivottu jatkuvan korona-aallon laannuttua.

Omaishoitajat kaipaavat tietoa nettipalveluista

Turun omaishoitokeskuksessa työskentelevä Olga Raitanen aloitti vuosi sitten gidineuvojan työt sosiaali- ja terveysministeriön tukemassa hankkeessa. Omaishoitajien digineuvonta (siirryt toiseen palveluun)aloitettiin kotikäynneillä. Korona-aikana opastus on siirtynyt puhelinpalveluun.

Omaishoitajat ovat tavallisesti puolisoaan hoitavia ikäihmisiä ja heille digiosaaminen ei ole itsestään selvää.

Raitasen mukaan moni ikäihminen on yllättynyt, että digimaailma ei olekaan monimutkainen hanke, kun aloittaa pienin askelin. Omaishoitajat haluavat löytää netin kautta palveluja, tietoja ja myös virkistystä.

Omaishoitajille tarjotaan nyt videoneuvottelukanavan kautta muun muassa etäjoogaa, pakinapiiriä ja yhteislaulua. Turun Seudun Omaishoitajien vertaistukiryhmä siirtyi myös nettiin. Kaikille halukkaille on Raitasen mukaan annettu digikoulutusta niin, että he ovat päässeet videoneuvotteluihin mukaan.

Puolet ikäihmisistä on jo hurahtanut netin pyörteisiin

Ikäihmisten pelko tietokoneita kohtaan on hyvää vauhtia katoavaa kansanperinnettä.

Turun yliopiston kasvatustieteen laitoksella ikäihmisten nettisuhteesta pro gradua parhaillaan tekevä turkulainen Laura Johansson oli yllättynyt, kun hänen haastattelemistaan 70–84-vuotiaista jo puolet on mukana netin syövereissä.

Laura Johansson oli yllättynyt ikäihmisten haaastattelun tuloksista. Jo puolet 70-84-vuotiaista käyttää aktiivisesti tietokonetta ja nettiä. Lassi Lähteenmäki / Yle

Johanssonin mukaan netti on hallussa varsinkin niillä ikäihmisillä, jotka ovat jo työelämässä sitä käyttäneet. Koronakuukausien aikana netin käyttö on lisääntynyt, kun on haluttu olla yhteydessä omaisiin tai hankittu tietoa.

Laura Johanssonin mukaan on tärkeää, että ikäihmisten nettikoulutuksessa puhutaan myös tietoturvasta.

– Että osataan lukea sähköposteja oikealla silmällä ja arvioida mikä siellä on pelottavaa, mistä kannattaa pysyä poissa ja missä kannattaa olla tarkkana, Johansson täsmentää.

John Wayne ratsastaa Pihlajamaan kotiin

Palataanpas vielä Markku Pihlajamaan kotiin. Hän aikoo kohentaa elämänlaatua ja pyytää digineuvoja Olavi Heleniusta vierailun päätteeksi laittamaan laitteet toimimaan niin, että sieltä näkyy elokuvia.

– Nyt haluan katsella vanhoja kunnon elokuvia, länkkäreitä ja muita. John Waynea ja muita vanhoja tuttuja uudelleen, haaveilee Pihlajamaa.

Muutama näpäytys koneelle, ohjeet vihkoon ja siinä se on.

Heleniuksen ansiosta Pihlajamaan olohuoneen ruudussa lännenmiehet ratsastavat nyt intiaanien perässä ilta toisensa jälkeen.