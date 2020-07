Polkupyöräpoliisi valvoo kevyttä liikennettä, mutta nappaa reisivoimalla myös murtovarkaan – toiminnasta on hyviä kokemuksia 

Säännöllisesti partioivia polkupyöräpoliiseja on poliisilaitoksilla vaihtelevasti. Toiminta keskittyy isoihin kaupunkeihin.

Polkupyörä ei ole mikään uusi keksintö poliisin työvälineenä. Sitä on käytetty vaihtelevasti kautta aikain. Sen käyttö kuitenkin väheni kun poliisiauto ja moottoripyörät yleistyivät.

Polkupyöräpoliiseja on nykyisin isoimmilla paikkakunnilla, muun muassa Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä.

Myös Itä-Suomessa on innostuttu pyöräilevistä virkavallan edustajista. Kuopiossa toiminta alkoi 1990-luvun puolivälissä, hiipui välillä ja käynnistyi uudelleen viitisen vuotta sitten.

Joensuussa polkupyöräpartiointi on uutta. Poliisit nousivat pyörän selkään maaliskuussa. Kokemukset keväältä ja alkukesästä lämmittävät kenttävalvontaryhmään kuuluvien lainvartijoiden mieltä.

Jani Pulkkinen ja Lauri Martti pyöräilevät partiointivuoronsa aikana useita kymmeniä kilometrejä. Ari Tauslahti/Yle

– Kansalaisten palaute on ollut lähes poikkeuksetta myönteistä. Suurin yllätys on ollut juuri se, miten hyvin ihmiset ovat ottaneet meidät vastaan, kertoo vanhempi konstaapeli Jani Pulkkinen Joensuun poliisilaitokselta.

Virkaveljen mielipidettä vahvistaa partion toinen jäsen, vanhempi konstaapeli Lauri Martti.

– Tässä pääsee lähemmäs ihmisiä. He tulevat juttelemaan niitä näitä ja ovat kiinnostuneita siitä, mitä me teemme.

Takaa-ajoon tarvittaessa

Polkupyörillä liikkuva partio valvoo enimmäkseen kevyttä liikennettä, mutta tarttuu tarvittaessa myös muihin virkatehtäviin.

– Valvomme yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Tässä pystyy havainnoimaan ympäristöä paremmin kuin autosta, kertoo Lauri Martti.

Sakkolappujen kirjoittaminenkaan ei ole vierasta polkupyörällä liikkuville poliiseille.

– Keväällä ja alkukesästä keskityttiin neuvomaan ja opastamaan, mutta nyt kesällä on jo kirjoitettu toistakymmentä liikennevirhemaksua, kertoo vanhempi konstaapeli Jani Pulkkinen.

Työn hyviin puoliin kuuluu kauniit maisemat. Ari Tauslahti/Yle

Tarvittaessa polkupyörillä liikkuvat lainvartijat osallistuvat esimerkiksi kadonneen etsintään tai nappaavat kiinni karkuun juoksevan varkaan.

– Kyllä tällä sähköavusteisella pyörällä saa varkaan kiinni, ehdottomasti. Ei ole vielä tarvinnut ketään polkea pyörällä kiinni, mutta sitäkin on harjoiteltu, pyörän päältä nopeaa jalkautumista, valaisee vanhempi konstaapeli Lauri Martti.

Miehet vakuuttavat, että kiperissäkään tilanteissa eivät kansalaiset ole hermostuneet virkapukuisiin tai huudelleet perään.

Omasta kokemuksestaan kertoo Joensuun torilla paikkakuntalainen Pertti Myller.

– Olen tutustunut polkupyöräpoliisiin jo Jyväskylässä asuessani. Kerran neuvoi ja se meni hyvin perille. En sen jälkeen ole samaa virhettä liikenteessä tehnyt. Hyviä ovat ja tarpeellisia.

Poliisit pysyvät pyörillä

Joensuussa polkupyöräpoliisit ovat partioineet maaliskuusta asti kaupungin keskustassa ja lähiöissä. He ovat tulleet jäädäkseen.

– Meillä oli suuret odotukset ja ne ovat täyttyneet. Poliisit ovat päässeet ihmisten pariin matalalla kynnyksellä. Ehdottomasti tätä jatketaan, vakuuttaa komisario Jyrki Koskinen Joensuun poliisilaitokselta.

Vanhemmat konstaapelit Jani Pulkkinen ja Lauri Martti ovat jo tuttu näky Joensuussa. Ari Tauslahti/Yle

Hänen mukaansa tätä puoltaa sekin, että nyt laitokselle on hankittu kunnon välineet eli kaksi sähköavusteista pyörää. Myös henkilökuntaa on koulutettu pyöräpartiointiin.

Komisario Jyrki Koskinen arvioikin, että toiminta on hienoisessa nosteessa.

Poliisihallituksen ylitarkastaja Jukka Rivinen kannattaamyös läsnäoloa ja ketterää partiointia.

– Ihmisten kohtaaminen on luontevaa, viranomainen on helposti lähestyttävä ja keskusteluyhteys on suora.

Kokemukset ovat olleet esimerkiksi Joensuussa hyviä, mutta eikö toiminnasta löydy mitään huonoja puolia? Edes silloin kun räntää räpsii tai Suomen kesässä myrskyää?

– Tunnelma on silloin lämmin autossa, eihän meidän tarvitse huonossa kelissä lähteä liikenteeseen. Eihän silloin ole ihmisetkään liikkeellä, kuittaa vanhempi konstaapeli Jani Pulkkinen.

