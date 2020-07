WHO:n koronatoimista riippumaton tutkimus: "Nyt on itsearvioinnin paikka"

WHO:n toimia on arvostellut etenkin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Seurauksena Yhdysvallat vetäytyi järjestöstä.

Maailman terveysjärjestö WHO on perustanut riippumattoman asiantuntijaryhmän arvioimaan tapaa, jolla järjestö on hoitanut koronaviruspandemiaa.

Ryhmää johtavat Uuden-Seelannin entinen pääministeri Helen Clark ja Liberian entinen presidentti Ellen Johnson Sirleaf. He valisevat ryhmän muut jäsenet.

Ryhmän perustamisesta kertoi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus virtuaalikokouksessa järjestön 194 jäsenmaan edustajien kanssa.

Tedros totesi, että nyt on itsearvioinnin paikka. Hän muistutti, että WHO:n jäsenmaat kehottivat toukokuussa tekemään arvioinnin siitä, miten järjestö on vastannut koronapandemiaan.

Pääjohtaja myös varoitti, että jakautunut maailma ei pysty voittamaan koronakriisiä, vaan ratkaisuja on etsittävä yhdessä.

WHO:n toimintaa on arvostellut erityisesti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Trumpin mielestä järjestö mielisteli epidemian alkuvaiheessa Kiinaa, eikä toiminut tarpeeksi rivakasti. Trump myös ilmoitti Yhdysvaltojen vetäytyvän WHO:sta, jonka suurin rahoittaja maa on ollut.

Lue myös:

Yhdysvallat vahvisti vetäytymisensä WHO:sta

Uusimmat tiedot koronapandemiasta