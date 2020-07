Moni jättää perimättä lippurahansa peruuntuneista tapahtumista – Tiketin johtaja: "Se on huolta siitä, jatkuuko rikas kulttuuritarjonta koronan jälkeen"

Kuluttajalla on oikeus saada lipusta rahat takaisin, jos tapahtuma perutaan tai siirretään. Moni on päättänyt koronakeväänä jättää mahdollisuuden käyttämättä.

Tapahtuma peruttiin. Mitä teen ostetulle lipulle?

Yhteen koronakevään polttavista kysymyksistä riittää vastauksia ja näkökulmia.

Alusta saakka oli selvää, että poikkeuksellinen aika ajaa taiteilijat, tapahtumat, esitystekniikan ammattilaiset ja ylipäänsä kulttuurialan yksinyrittäjät ahtaalle. Työt loppuivat kuin seinään.

Lipun peruuntuneeseen tai siirrettyyn tapahtumaan ostaneille löytyi nopeasti erilaisia tapoja osoittaa tukensa vaikeina aikoina. Yksi vaihtoehto oli vaihtaa ostettu lippu lahjakorttiin. Auttamishalusta riippuen tulevaisuuteen siirrettyyn tapahtumaan voi jopa ostaa uuden lipun, vaikka taskussa olisi lahjakortti.

Moni jättää lippurahat tapahtuman järjestäjille

Kuluttajalla on halutessaan oikeus vaatia rahat takaisin, jos tapahtuma perutaan. Suomessa moni lipunostaja on kuitenkin päättänyt olla vaatimatta.

Tiketin omistaja ja toimitusjohtaja Mirva Merimaa ja Euroopan suurimpaan lipunmyyntiyhtiöön Eventimiin kuuluvan Lippupiste Oy:n toimitusjohtaja Ari Palhamo kertovat, että molemmissa yhtiöissä on koronaviruksen vuoksi ollut käsittelyssä lähes 100 000 lippua eri tapahtumiin.

Varsinaisia käsittelypyyntöjä on vähemmän, sillä moni ostaa tapahtumiin useita lippuja kerrallaan.

– Meille on tullut 35 000 pyyntöä. Suurin osa ihmisistä haluaa käyttää lippunsa tapahtumaan sitten, kun se järjestetään. Siirtyneen tapahtuman lippu käy sellaisenaan uuteen tapahtumaan, Merimaa kertoo.

Mirva Merimaan mukaan Tiketti on saanut koronakiireet kuriin. Palautuspyynnöt saadaan taas hoidettua parissa päivässä, kun pahimmillaan käsittelyyn kului 60 päivää. Pekka Tynell / YLE

Kokonaan peruuntuneiden tapahtumien osalta noin kolmannes asiakkaista on jättänyt pyytämättä rahoja takaisin. Tilanne voi vielä muuttua, sillä Tiketti on antanut palautuspyyntöjen tekemiselle aikaa elokuun loppuun saakka.

Pieni osa palautuksista, neljä prosenttia, on pyydetty lahjakortteina joko tapahtumajärjestäjälle tai Tikettiin. Kokonaisuus osoittaa Merimaan mukaan, että moni haluaa auttaa ja pitää tapahtumat pystyssä.

– Läheskään kaikki eivät ole halunneet rahojaan takaisin. Se on huolta siitä, jatkuuko rikas kulttuuritarjonta myös koronan jälkeen, Merimaa arvioi.

"Ilman muuta tästä selvitään"

Myös Lippupisteen asiakkaista suurin osa on säästänyt pääsylippunsa tulevaisuuden varalle, jos tapahtuma on siirretty eikä peruttu.

– Yllättävän moni haluaa päästä tapahtumaan sitten myöhemmin, Palhamo toteaa.

Tilannetta hän kuvailee lippuja välittävien kauppiaiden ja toisaalta tapahtumateollisuuden kannalta karmeaksi. Tuloja ei ole, mutta palvelun pitää lippurumban vuoksi jatkaa toimintaansa.

– Ilman muuta tästä silti selvitään, vaikka markkinat eivät palaudu heti ennalleen. Olemme arvioineet, että lipunmyynnin osalta vuoden 2019 tasolle päästään vuonna 2022.

Syynä vuoden mittaiseen välivaiheeseen ovat nimenomaan siirretyt tapahtumat. Esimerkiksi Savonlinnan Oopperajuhlat järjestetään ensi kesänä lähestulkoon sellaisenaan kuin ne olisi tänä kesänä järjestetty. Moni käyttää tälle kesälle hankitun lipun silloin, eli liput ensi vuoden tapahtumaan on jo pitkälti myyty.

Savonlinnan Oopperajuhlien lapsi- ja nuorisokuoro lauloi Patarouva-oopperassa vuonna 2018. Soila Puurtinen / Savonlinnan Oopperajuhlat

Kohua aiheuttanut Ticketmaster palauttaa rahat suurimmassa osassa tapauksia

Yhdysvaltalainen Ticketmaster aiheutti keväällä kohua muuttamalla toimitusehtojaan siten, että palautuskäytäntö koskisi yksinomaan peruttuja konsertteja. Siirretystä konsertista ei välttämättä saisi rahojaan takaisin (siirryt toiseen palveluun).

Yhtiön kansainväliselle Facebook-sivulle tuleekin jatkuvasti eri puolilta maailmaa kyselyitä rahojen perään.

Alun perin, ennen kyseistä kohua, Ticketmaster Suomen markkinointijohtaja Riitta Peitsala totesi Ylelle, että rahat palautetaan myös siirrettyjen konserttien osalta asiakkaalle.

Tätä juttua varten Yle tavoitti sähköpostitse Ticketmaster Suomen toimitusjohtajan Jakob Lundin. Hänen mukaansa rahat palautetaan sekä perutuista että siirretyistä konserteista suurimmassa osassa tapauksia.

Kuinka suuri osa asiakkaista haluaa rahansa takaisin, jos tapahtuma on peruttu?

– Yleisesti ottaen kaikki pyytävät rahojen palautusta, jos tapahtuma perutaan. Suurin osa palautuksista käsitellään automaattisesti, eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään.

Entä silloin, kun tapahtuma on siirretty tulevaisuuteen?

– Tilanne vaihtelee sen mukaan, millaisesta tapahtumasta on kyse. Suurin osa asiakkaista säästää lippunsa uuteen tapahtumaan, eli tarve tapahtumaviihteelle on edelleen suuri.

Palautatteko rahat pyydettäessä sekä peruuntuneesta että siirretystä konsertista?

– Suurimmassa osassa tapauksista rahat palautetaan pyydettäessä sekä siirretyistä että peruuntuneista tapahtumista. Lopulta kyse on tapahtumajärjestäjän harkinnasta ja palautuskäytännöistä.

Kuluttajaneuvonta sovittelee tarvittaessa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan lähtökohta on, että kuluttajalla on oikeus saada rahat takaisin, jos tapahtuma perutaan tai siirretään. Lähtökohtaisesti kysymys Suomessa ei siis ole tapahtumajärjestäjän harkinnasta tai palautuskäytännöistä. Toisaalta jos lippukauppias on tilittänyt rahat tapahtuman järjestäjälle, vastuu palautuksista on järjestäjällä.

Kohtuullista aikaa palautusten maksamiselle ei ole laissa määritelty, mutta palautus on pyrittävä tekemään mahdollisimman nopeasti.

– Tällaisena poikkeuksellisena aikana on lähdetty siitä, että rahojen palautuksen pitäisi tapahtua viikoissa, ei kuukausissa, toteaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Annina Huolman.

Käytännössä aikataulu osoittautui monelta osin mahdottomaksi. Palautuspyyntöjen käsittelyaika pahimpana ruuhka-aikana oli Tiketillä ja Lippupisteellä 60 päivää, Ticketmasterilla 90 päivää.

Jos rahojen palautuksen kanssa on ongelmia, kannattaa kääntyä Kuluttajaneuvonnan puoleen. Siellä voidaan antaa tapauskohtaisia neuvoja ja sovitella tilannetta.

– Ja jos lipun on maksanut luottokortilla, voi kääntyä myös luotonantajan puoleen ja vaatia rahojaan sitä kautta takaisin, Huolman muistuttaa.