Pelejä on tehty miehille ja kun ala muuttuu, alkaa ulina – pelien vaikutusta pitää pohtia, sanoo yksi maan tunnetuimmista pelisuunnittelijoista

Pelisuunnittelija Karoliina Korppoon mukaan suunnittelijalla on suuri vastuu siitä, millaisen maailman hän peliin luo.

Videopeliala monipuolistuu, sekä pelaajien että pelien suhteen.

– Pelihahmoihin on tullut monipuolisuutta, käytännössä muunlaisiakin hahmoja kuin niitä tummahiuksisia sänkisiä miehiä, joita on nähty jo aika paljon, toteaa pelisuunnittelija Karoliina Korppoo.

Hän sanoo, että nyt pelejä tarjotaan uusille yleisöille, joille ei niin paljoa sisältöjä vielä ole.

Muutos etenee ennen kaikkea talouden ehdoilla. Korppoo muistuttaa, että uusien yleisöjen etsiminen tarkoittaa sitä, että pelejä ylipäätään myydään enemmän.

– Olisi huono idea, jos kaikki tekisivät pelejä kolmekymppisille miehille. Yhdellä pelaajalla on vain tietty määrä rahaa, jota hän voi käyttää pelien ostamiseen.

Korppoo on yksi Suomen tunnetuimmista pelisuunnittelijoista maailmalla. Hän nousi pinnalle Cities: Skylines -pelin pääsuunnitelijana, on siitäkin harvinainen suomalainen, että hän on TedTalk-puhuja (siirryt toiseen palveluun).

Muutokset herättävät vastareaktioita

Kun uudenlaiset pelit valtaavat markkinoita tai vanhoista peleistä tehdään uusia yleisöjä tavoittelevia versioita, herättää tämä myös vastareaktioita.

Kaava on usein tietynlainen: tunnettu peli esittelee uuden hahmon tai ominaisuuden, jota noustaan äänekkäästi vastustamaan sosiaalisessa mediassa. Pelien tai koko pelialan väitetään olevan pilalla.

Karoliina Korppoo on seurannut useita kohuja ja osin ymmärtää, mistä suuttumus kumpuaa.

– Monet pelituotteet on pitkään olleet suunnattuja selkeästi miehille. Kun peli on pitkään suunnattu tietylle yleisölle, syntyy omistajuuden kokemus. Sitten jos tehdään muutoksia, niin moni kokee, että minulta viedään jotain pois, Korppoo miettii.

Karoliina Korppoo on tunnetuimpia suomalaisia pelisuunnittelijoita. Hilma Toivonen / Yle

Korppoo muistuttaa, että pelien yleisöt ja se, kenelle pelejä tehdään, ovat muuttuneet ennenkin.

– Alun perin videopelejä ei tehty erityisesti pojille, mutta 80-luvulla bisnes tajusi, että saman pelin tai lelun voi myydä kahteen kertaan pojille ja tytöille. Tästä jakautuminen alkoi.

Suunnittelija päättää, millaista maailmaa peli kuvaa

Karoliina Korppoo muistuttaa, että pelien suunnittelijat käyttävät suurta valtaa päättäessään, millaista maailmaa pelit kuvaavat.

– Asiasta puhutaan alalla todella vähän, mutta toivon että näitä silti mietitään. Kun ihminen pelaa satoja tunteja jotain peliä, niin ei voi olla, ettei se jättäisi jotain vaikutusta.

Pelisuunnittelija voi upottaa peliin omia arvojaan myös tiedostamattaan. Valintoja tehdään siinä, mitä tekoja tai millaisia hahmoja peleissä pidetään hyvinä tai normaaleina.

Se, että pelejä kehittää yhä monipuolisempi joukko ihmisiä, vaikuttaa myös siihen millaisia käyttäjiä pelintekijät huomioivat.

Karoliina Korppoo huomasi tämän käytännössä, kun hänen firmansa suunnitteli sovellusta, jota markkinoitiin erityisesti naisille.

– Mietimme, tuleeko sovellukseen pimeätilaa. Työntekijä, jolla on pieniä lapsia, totesi heti, että se tarvitaan. Jos sovellusta käyttää vaikka lasta nukuttaessa, niin jos sovelluksesta tulee valoa, lapsi herää ja käyttö loppuu saman tien, Korppoo kertoo.

– Olisin kai itsekin saattanut tämän tajuta, mutta siinä olisi mennyt kauemmin. Tarvitaan monenlaisia ihmisiä ja monenlaisia kokemuksia, jotta ideat tulevat luontevammin.

