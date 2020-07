Katso harvinaiset kuvat: Maailman uhanalaisimmat gorillat poikueineen ensimmäistä kertaa kameran edessä

Maailman harvinaisimman gorillalajin edustajia useine poikasineen on päätynyt äärimmäisen harvinaisiin luontokamerakuviin.

Valokuvat Gorilla gorilla diehli -yksilöistä on otettu Nigerian Mbe-vuorten viidakoissa, ja ne on julkaissut yhdysvaltalainen luonnonsuojelujärjestö Wildlife Conservation Society (siirryt toiseen palveluun) (WCS).

Uhanalaisimpaan gorillojen alalajiin kuuluu arviolta vain 300 yksilöä. Niitä elää ainoastaan Nigerian ja Kamerunin välisellä syrjäisellä ja vaikeasti saavutettavalla raja-alueella.

Gorillalajin ehdittiin aiemmin luulla jo kuolleen sukupuuttoon. WCS Nigeria

Gorillat luokitellaan kahdeksi eri lajiksi. Gorilla gorilla -lajin gorillat jakautuvat vielä kahteen eri alalajiin, joista läntiset tasankomaagorillat ovat runsaslukuisimpia ja laajimmalle levittäytyneitä.

Sen sijaan tuoreisiin valokuviin päätynyt toinen alalaji on niin harvinainen, ettei sille ole edes vakiintunutta suomenkielistä nimeä (siirryt toiseen palveluun).

Englanniksi alalaji tunnetaan nimellä Cross River -gorilla. Luontokamerat ovat aiemmin onnistuneet ikuistamaan ainoastaan muutamia kertoja yksittäisiä kyseisen alalajin edustajia, enintään yhden poikasen kanssa.

Cross River -gorilloja on elossa arviolta vain 300. WCS Nigeria

Yleensä Cross River -gorilloista pystytään tekemään ainoastaan epäsuoria havaintoja niiden pesien ja jätösten perusteella.

Alalaji on itse asiassa niin harvinainen, että sen luultiin pitkään kuolleen täysin sukupuuttoon. Vasta 1980-luvulla tehtiin uusia havaintoja Cross River -gorilloista, joita ei uskottu enää olevan olemassa.

Ensimmäistä kertaa valokuviin tallentui myös lukuisia poikasia. WCS Nigeria

Uusissa valokuvissa näkyy useita poikasia, mikä on antanut luonnonsuojelijoille toivoa populaation tulevaisuudesta.

– On todella innostavaa nähdä näin monia nuoria yksilöitä. Se on rohkaiseva merkki siitä, että nämä gorillat ovat nyt hyvin suojeltuja ja ne lisääntyvät onnistuneesti kymmenien vuosien metsästyksen jälkeen. Salametsästyksen vaara on yhä olemassa, ja siksi meidän on jatkettava suojelutoiminnan kehittämistä, sanoo WCS:n toimintaa alueella johtava Inaoyom Imong.

Uudet valokuvat luovat uskoa harvinaisen lajin tulevaisuuteen. WCS Nigeria

Lue lisää:

Viimeisen "sumuisten vuorten gorillan" uskotaan kuolleen

Miljoonia ihmisiä koskettanut Koko-gorilla on kuollut – osasi viittomakieltä ja ymmärsi englantia

Uhanalaisten vuorigorillojen kanta on noussut yli 1000 yksilön – katso video!