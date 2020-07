Laivalippu käy rajanylitysluvaksi Suomen ja Ruotsin rajalla Kilpisjärvellä – matkustajat saavat vaeltaa kolmen valtakunnan rajapyykille

Kalle Mannelan mielestä on ikävää, kun ruotsalaiset eivät pääse laivamatkalle. Yleensä puolet matkailijoista ovat olleet ruotsalaisia. Arkistokuva.

Kalle Mannelan mielestä on ikävää, kun ruotsalaiset eivät pääse laivamatkalle. Yleensä puolet matkailijoista ovat olleet ruotsalaisia. Arkistokuva. Anneli Lappalainen / Yle

Kilpisjärveläinen Kalle Mannela kuljettaa joka kesä matkailijoita Kilpisjärvellä Malla-laivallaan Ruotsin rajan yli Koltalahteen, josta voi vaeltaa kuuluisalle kolmen valtakunnan rajapyykille.

Koronatilanteen vuoksi toiminta poikkeaa tänä kesänä aiemmista vuosista. Ruotsin vakavan koronatilanteen vuoksi sisärajatarkastukset Suomen ja Ruotsin rajalla ovat yhä voimassa.

Mannela kertoo, että rajan ylitys vaatii tänä kesänä ylimääräistä työtä, ennen kuin laiva pääsee lähtemään.

– Meillä on lupa rantautua, mutta jokaiseen lippuun tulee kirjoittaa matkustajan nimi ja syntymäaika. Se vie aikaa ja matkustajien on tultava tuntia aikaisemmin paikalle.

Ennen lähtöä Mannelan tulee ilmoittaa lähdöstä Rovaniemen rajavartiolaitokselle ja saada sieltä vielä lähtöön lupa. Ruotsin rajaa ei saa ylittää maastossa ilman rajanylityslupaa.

Kilpisjärvi on kiinnostanut suomalaisia matkailijoita tänä kesänä aiempia vuosia enemmän. Arkistokuva. Anneli Lappalainen / Yle

Kari Mäntynenä Muonion raja-asemalta kertoo, että M/S Mallalle on myönnetty lupa kulkea Ruotsin Koltalahteen, kunhan rajavartiolaitoksen ohjeistuksia noudatetaan.

– Laivan matkustajien tulee ostaa lippu etukäteen. Sitten yrittäjä ilmoittaa meille luettelon kaikista matkustajista. Näillä matkustajilla on lupa kävellä kolmen valtakunnan rajalle ja Mallan polkua pitkin takaisin Kilpisjärvelle.

Laivalippu ei anna oikeutta muualla Ruotsin valtion alueella liikkumiseen.

Myös yksittäiset vaeltajat voivat hakea lupaa rajan ylittämiseen Lapin rajavartiolaitoksen esikunnasta. Mäntynenä kuitenkin toteaa, että useimmat kulkevat Koltalahteen laivalla.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi ruotsalaiset eivät tänä kesänä ole voineet osallistua laivamatkalle. Kalle Mannelan mielestä se on harmillista. Hän kertoo, että vaikka suomalaisia on tänä vuonna laivamatkalla yhtä paljon kuin aiempina vuosina, niin yleensä puolet kesän asiakkaista on ollut ruotsalaisia.

Kilpisjärven retkeilykeskuksesta kerrotaan, että Kilpisjärvellä on tänä kesänä liikkeellä paljon suomalaisia matkailijoita, jopa enemmän kuin aiempina kesinä.

Metsähallitukseen luontoon.fi-sivulla (siirryt toiseen palveluun) ohjeistetaan rajan ylittämiseen ja vaeltamiseen Käsivarren alueella.