Herätys: Yhä useammalla tilalla ammattijohtaja, verokortti kannattaa tarkistaa, Espanjassa kiristetään koronatoimia

600 lehmän suurnavetta on kaukana monien mielikuvista

Maatilojen määrä on vähentynyt nopeasti Suomessa, mutta tilat ovat entistä suurempia. Yhä useammalla tilalla on ammattijohtaja. Tiloilla on ulkopuolisia työntekijöitä ja johtaminen on entistä tärkeämpää. 600 lehmän suurnavetassa panostetaan yhtäjaksoisiin työvuoroihin, jotta työntekijät ja yrittäjät viihtyisivät paremmin.

Monella uusi verokortti loppuvuodeksi hakematta, vaikka korona muutti työtilannetta

Verohallinnossa uskotaan, että muutosverokorttien haku kiihtyy kesälomien jälkeen. Derrick Frilund / Yle

Palkansaajat eivät ole alkuvuonna hakeneet muutoksia verokorttiinsa aiempia vuosia enempää, vaikka koronakeväänä esimerkiksi lomautukset ovat vähentäneet monen tuloja. Kuukausien etätyö on taas vienyt monelta aiemmin saadut työmatkavähennykset. Verottaja kehottaakin tarkistamaan, onko verokortin tuloraja ajan tasalla.

Koronatartunnat lisääntyvät ja turvatoimia kiristetään Espanjassa

Koko Espanjassa on voimassa maskipakko silloin, kun turvaväliä ei pysty pitämään. Tomas Montes

Espanjassa on jouduttu alueellisesti kiristämään koronarajoituksia, kun maassa on vapautumisen myötä tullut uusia tartuntapiikkejä. Kataloniassa maski on ollut torstaista lähtien pakollinen myös silloin, kun turvavälin pitäminen onnistuu. Säännön rikkomisesta voi saada sadan euron sakon.

Sadekuurot jatkuvat

Matti huutonen / Yle

Sadekuuroja tulee jälleen monin paikoin. Maan etelä- ja keskiosassa myös ukkostaa. Iltaa kohden sateet jälleen heikkenevät ja lännestä alkaen sää selkenee. Päivän ylin lämpötila on etelässä 15–20 astetta, Lapissa 12–18 astetta.

