Video: black lives matter -iskulause maalattiin Trumpin pilvenpiirtäjän eteen New Yorkissa, mukana myös pormestari

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pilvenpiirtäjän eteen Fifth Avenue -kadun pintaan on maalattu valtava black lives matter -iskulause.

Kadun maalaukseen osallistui demokraattipuoluetta edustava pormestari Bill de Blasio, kansalaisoikeusjohataja ja pastori Al Sharpton sekä joukko aktivisteja.

Maalauksen edessä kohoava Trump Tower on Donald Trumpin yhtiöiden päämaja ja presidentin pitkäaikainen koti ennen presidenttivuosia.

Black lives matter eli mustien elämällä on väliä -iskulause on noussut Yhdysvalloissa näyttävästi esille toista kuukautta jatkuvien rasismin ja poliisiväkivallan vastaisten mielenosoitusten ansiosta. Iskulausetta on maalattu katuihin myös muualla New Yorkissa sekä esimerkiksi pääkaupunki Washingtonissa.

Trump on itse kutsunut iskulausetta vihan symboliksi ja on sanonut, että maalaus häpäisee Fifth Avenuen. Hän on suhtautunut vihamielisesti mielenosoituksiin ja tukenut poliisia.

Toisaalta myöskään itse maalaus ei saanut varauksetonta tukea newyorkilaisilta.

– Maalaus on ihan kiva symboli, mutta se ei vaikuta järjestelmälliseen rasismiin millään tavalla. Joten vaikka se on hieno, olisi tärkeämpää keskittyä rasismiin, tilannetta seurannut 17-vuotias Francie Brewster sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Lähteet: Reuters, AFP