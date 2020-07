Ruotsin entinen Kiinan-lähettiläs Anna Lindstedt vapautui syytteistä, ei vaarantanut valtion turvallisuutta – Neljä kysymystä ja vastausta ainutkertaisesta tapauksesta

Tukholman käräjäoikeus on vapauttanut Ruotsin entisen Kiinan-suurlähettilään Anna Lindstedtin syytteistä tapauksessa, jossa Lindstedtin epäiltiin vaarantaneen valtion turvallisuuden.

Syytteen mukaan ex-diplomaatti piti omin päin arveluttavan palaverin Kiinan edustajien kanssa. Tapaaminen koski Kiinassa vangittua Ruotsin kansalaista. Syytteen mukaan diplomaatin toiminta vaaransi Ruotsin Kiina-suhteet.

Oikeuden päätöksen mukaan sille esitetyt todisteet eivät olleet riittäviä osoittamaan, että syytetty olisi neuvotellut diplomaattisessa asiassa Kiinan etuja edustavan tahon kanssa. Päätöksen mukaan suurlähettiläällä olisi kuitenkin tehtävänsä puitteissa ollut toimivaltaa käydä vastaavia keskusteluja.

Tuomiossa todetaan lisäksi, ettei kokoukseen osallistuneiden kahden liikemiehen Kevin Liun ja John Mewellan voida katsoa edustavan ulkomaista valtaa.

Lindstedt on alusta asti kiistänyt syytteet (siirryt toiseen palveluun) ja vakuuttanut toimineensa suurlähettilään tehtävän puitteissa. Oikeudenkäynnissä suurin osa asiakirjoista oli salaisia.

Voit lukea oikeuden päätöksestä käräjäoikeuden sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

1. Miksi tapaus on niin ainutkertainen?

Lindstedtin tapaus on harvinainen Ruotsissa: diplomaattia syytettiin valtion turvallisuuden vaarantamisesta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta jopa yli 200 vuoteen, kun ruotsalaisdiplomaatti on joutunut oikeuden eteen vastaavasta rikoksesta. Oikeudenkäynti testasi myös sitä, miten laajalle yksittäisen diplomaatin toimintavaltuudet ulottuvat.

Kun nykyajan ennakkotapauksia ei ollut, myös lain tulkitseminen oli haastavaa, kertoo tuomistuimen johtaja Anna Flodin oikeuden tiedotteessa.

Tapauksella on monipolviset taustat, joihin linkittyvät Kiinan vaikutuspyrkimykset, sananvapaus, vakoilu, diplomatia ja ihmisoikeudet.

2. Miten kirjakauppias Gui Minhai liittyy juttuun?

Tapauksen avainhenkilöihin kuuluu Kiinassa vangittu Ruotsin kansalainen. Lindstedtin toiminnan tarkoitus oli ilmeisesti auttaa Kiinan silmätikuksi joutunutta Gui Minhaita.

Toisinajattelija Gui Minhai kuvattuna viime syksynä. AOP

Gui Minhai on kiinalaistaustainen toisinajattelija, joka on kustantanut kirjoja ja pitänyt kirjakauppaa Hongkongissa. Guin kirjakaupan hyllyillä olleet, Kiinan johtoa kriittisesti ruotineet opukset eivät miellyttäneet Kiinaa.

Gui istuu tällä hetkellä 10 vuoden tuomiota kiinalaisvankilassa. Virallisesti syy on valtionsalaisuuksien vuotaminen.

Toisinajattelija-kirjakauppiaan saamat tuomiot ovat länsimaisen oikeuskäsityksen mukaan arveluttavia. Sananvapausjärjestö Ruotsin Pen on myöntänyt Guille Tucholskyn palkinnon.

Tapaus on aiheuttanut kitkaa Kiinan ja Ruotsin välille. Ruotsi on vaatinut Kiinaa vapauttamaan kansalaisensa. Kiina on puolestaan vastannut esimerkiksi vaikeuttamalla maiden välisiä kauppasuhteita ja painostamalla ruotsalaista mediaa.

3. Mitä arveluttavaa ex-diplomaatti Lindstedt teki?

Talvella 2019 Ruotsin silloinen Kiinan-suurlähettilas Anna Lindstedt järjesti tukholmalaisessa hotellissa tapaamisen, joka on koko oikeusjutun ytimessä.

Pöydän ääreen istahtivat Lindstedtin lisäksi vangitun kirjakauppiaan tytär Angela Gui ja kaksi kiinalaista liikemiestä, joilla on suoria yhteyksiä Kiinan kommunistiseen johtoon.

Lindstedt sanoi Angela Guille, että tapaaminen vaikutusvaltaisten kiinalaismiesten kanssa edistää hänen isänsä asiaa.

Angela Guin kannalta palaveri näytti uhkaavalta. Kirjakauppiaan tytär oli julkisesti vaatinut isänsä vapauttamista. Nyt hän sai liikemiehiltä käskyn vetäytyä julkisuudesta ja olla kritisoimatta Kiinaa.

4. Mitä tapahtui, kun tapaus paljastui?

Syyttäjän mukaan Ruotsin ulkoministeriö ei ollut tietoinen tapaamisesta eli Lindstedt junaili kohtaamisen omin päin.

Kaksi viikkoa tapaamisen jälkeen kirjakauppiaan tytär kertoi kokemuksestaan omassa blogissaan. (siirryt toiseen palveluun) Tapaus aiheutti paniikin Ruotsin ulkoministeriössä. Laaja tutkinta aloitettiin välittömästi. Oikeudenkäynti alkoi tämän vuoden kesäkuussa.

Dagens Nyheterin (siirryt toiseen palveluun) mukaan kukaan ei ole tähän mennessä epäillyt, etteikö Lindstedtin tavoitteena olisi ollut vilpittömästi auttaa Angela Guita vapauttamaan isänsä.

Lindstedtin on kuitenkin arvioitu toimineen ilman harkintaa ja tunnepohjaisesti. Ex-diplomaatti on itse vakuuttanut pysyneensä protokollassa.

