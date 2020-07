Koronasta tuli luovuuden katalysaattori – Virtolainen käsisuoja valmistui ideasta maailmanmarkkinoille kolmessa kuukaudessa

Pienessä yhtiössä tieto kulkee, ideoita kehitellään yhdessä ja kaikki sparraavat toisiaan. Muotoilu on enemmän Vesa Korjuksen tonttia, kaupankäynti taas Matti Rautkiven. Kuvasta puuttuu kolmikon kolmas mies Vesa-Pekka Kiiskinen.

Pandemia nosti patentti- ja tavaramerkkihakemukset kasvuun. Virroilla kehitettiin Koura, joka on kolmen sormen suoja tartuntoja vastaan.

Korona, syytä suojautua. Jotain täytyy kehittää.

Kutakuinkin tätä rataa kulkivat kahden Vesan ja yhden Masan ajatukset, kun koronan uhka oli nousemassa. Miehet ovat Matti Rautkivi, Vesa-Pekka Kiiskinen ja Vesa Matti Korjus.

Ehkä uusi idea syntyi saunassa, kuten kolmikon edellinenkin keksintö. Se oli ollut uusien perunoiden pesuvekotin Potturi. Se rävähti Matti Rautkiven mukaan todenteolla maailmalle vuodenpäivät sitten.

Nyt korona-aikaan nousukiidossa on Pari Vesaa ja Masa -yhtiön käsisuoja Koura. Verkkokauppa pyörii jo, ja suomalaisiin kauppoihin suojan on määrä tulla syksyllä. Sitä on jo tilattu muun muassa Koreaan, Filippiineille, Intiaan, Meksikoon ja Yhdysvaltoihin.

– Jos [tuote] vakuuttaa suomalaiset, [se] vakuuttaa kaikki. Korona on muun muassa Aasiassa vielä isompi asia, Matti Rautkivi sanoo.

Korona-aika näkyy myös PRHssa

Koronapandemian tultua patenttien (siirryt toiseen palveluun)ja tavaramerkkien (siirryt toiseen palveluun)hakemukset ovat lisääntyneet koko ajan. Hakemukset käsittelee Patentti- ja rekisterihallitus eli PRH (siirryt toiseen palveluun).

– Tänä vuonna heinäkuussa on jo nyt tullut lähes yhtä paljon hakemuksia kuin koko viime heinäkuussa yhteensä, kertoo Patentit ja tavaramerkit -tulosalueen asiakkuuspäällikkö Jorma Lehtonen.

Patenttihakemuksia tuli maaliskuussa 137, kun niitä samaan aikaan viime vuonna oli 126. Huhtikuussa niitä oli 140 (123) ja toukokuussa 148 (134).

Hakemuksissa on myös niitä, joissa 'korona' tai 'karanteeni' on ilmeisesti hiukan huumorimielellä Jorma Lehtonen

Tavaramerkkihakemuksissa kasvu näkyy kevään ja kesän taitteessa. Toukokuussa hakemuksia tehtiin 342, kun viime vuoden luku on 257. Kesäkuu toi 320 hakemusta, viime vuonna niitä oli 190.

– Monet tavaramerkkihaut koskevat esimerkiksi hengityssuojia ja muita koronaan liittyvää hyödykkeitä. Toisaalta hakemuksissa on myös niitä, joissa 'korona' tai 'karanteeni' -sana on ilmeisesti hiukan huumorimielellä, Jorma Lehtonen arvelee.

Lehtonen kertoo, että yleensä keväisin on ollut isoja kansainvälisiä messuja, jotka ovat olleet monelle keksijälle patentin hakemisen takaraja.

– Nythän niitä messuja ei pidetty, joten tätä dead linea ei ole ollut. Voi olla että joillekin patentointi on jäänyt odottamaan uutta aikaa, ja ruuhka näkyy myöhemmin.

Patenttihakemus pitää tehdä aina ennen keksinnön esittelyä, sillä kerran julkaistua keksintöä ei voi enää patentoida. Patentin saaminen voi kestää, mutta Jorma Lehtosen mukaan hakemuksen tekeminen on tärkeää.

Hanskajäte vähemmäksi

Pari Vesaa ja Masa Oy syntyi syksyllä 2017. Sen esikoinen Potturi vei aikaa, mutta Koura syntyi nopeasti kolmessa kuukaudessa.

– Me halutaan miettiä ihan uusia arkisia, hyödyllisiä käyttöesineitä. Ei me tiskiharjaa ruveta keksimään uudelleen, Matti Rautkivi kuvailee keksivän kolmikon perusajatusta.

Kolmikko painottaa muotoilua ja ympäristöystävällisyyttä. Koura syntyi kertakäyttöhanskojen korvaajaksi.

Koura on tehty muoviseoksesta, jossa on mukana 10 prosenttia pihkaa. Pari Vesaa ja Masa lupaavat, että Koura ja sen säilytysrasia kestävät pesua. Mauri Tikkamäki / Yle

– Melkein jokainen käyttää tällä hetkellä kertakäyttöhansikkaita. Käsiä suojataan hississä ja ovissa, kaiteissa ja pankkiautomaatilla, ihan arkisilla kauppareissuilla. Päivässä menee useampi hanskapari, ja jokaisesta tulee jätettä lyhyen käytön jälkeen. Tämä tarkoittaa vuodessa noin seitsemää jätekiloa per henki.

Pihkalla pöpöjä vastaan

Kouran ajatus on suojata ihmisen omat, syntymässä saadut pihdit eli peukalon, etusormen ja keskisormen tartuntaote. Koura on pestävä ja kehittäjiensä mukaan myös kestävä sekä viruksia ja bakteereja hylkivä.

– Lisäksi materiaalissa on kymmenen prosenttia pihkaa, pihkahan tiedetään antibakteeriseksi. Pihka nousee esiin ihon kosteudesta ja puhdistaa. Tässä pihka on pieninä molekyyleinä, joten se ei tartu tai tahraa, Matti Rautkivi vakuuttaa.

Suojan materiaali tulee Rajamäeltä. Koura tehdään Porissa ja pakataan Parin Vesan ja Masan kotikaupungissa Virroilla.

