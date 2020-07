Karaokeravintolassa lauennut ase oli yksi kymmenistätuhansista luvattomista aseista – niitä löytyy jopa talojen rakenteista

Ase laukesi keskiviikkoiltana helsinkiläisessä karaokebaarissa vahingossa ja luoti osui viisikymppistä miestä reiteen. Esitutkinnassa selvisi, että kyseessä on ollut ilmeinen vahingonlaukaus.

Tämä ei ole ainoa tapaus, jossa henkilöllä on hallussaan luvaton ase. Poliisihallituksen mukaan Suomessa on niitä arviolta kymmeniätuhansia.

‒ On olemassa huolestuttava trendi. Kenttäpoliisit ilmoittavat kohtaavansa omassa työssään yhä useammin luvattomia ampuma-aseita, kertoo poliisihallituksen asehallintopäällikkö Mika Lehtonen.

Helsingin poliisin ylikonstaapelin Ilari Vilénin mukaan luvattomien aseiden hallussapito on lisääntynyt Helsingissä.

‒ Helsingissä on selkeästi ollut nousujohteinen trendi viime vuosina luvattomien aseiden suhteen. Melkein joka vuosi on tullut ilmi 10‒20 prosenttia lisää aserikoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Luvattomia aseita löytyy ympäri maata. Kouvolassa tehtiin vuonna 2018 Suomen historian suurin aseiden takavarikko. Poliisi takavarikoi kouvolalaiselta mieheltä yli sata luvattomaksi epäiltyä asetta.

Kaakkois-Suomen poliisin lupapalveluiden komisario Tommi Hermonen kertoo, että luvattomia aseita on Kaakkois-Suomen alueella muun muassa kuolinpesissä.

‒ Lupahallinnon puoleen tulee vähintään kuukausittain aseita, joihin ei ole ollut koskaan lupaa.

Suurin ryhmä kuolinpesissä

Poliisihallituksen Mika Lehtonen sanoo, että suurin luvattomien aseiden ryhmä ovat juuri kuolinpesiin jääneet ampuma-aseet.

‒ Ne ovat tavallisten ihmisten nurkkiin jääneitä aseita, joille ei välttämättä ole haettu uutta lupaa. Näitä on vuosien varrella saatu kerättyä ja palautettua lupajärjestelmän piiriin hyvin suuri määrä, mutta edelleen ne ovat suurin ryhmä.

Lehtosen mukaan kuolinpesissä olevat laittomat aseet eivät ole turvallisia.

‒ Aina on olemassa riski siitä, että ne päätyvät esimerkiksi lasten käsiin tai niitä sieltä anastetaan. Näiden säilytysturvallisuus ei tietenkään ole aina samalla tasolla kuin luvallisten ampuma-aseiden.

Monissa tapauksissa käy niin, että omakotitalo vaihtaa omistajaa ja uudet omistajat löytävät myöhemmin aseen, joka on piilotettu talon rakenteisiin. Kuolinpesistä jää jonkin verran aseita myös kateisiin. Helsingin poliisin Ilari Vilénin mukaan väärissä käsissä olevat aseet ovat aina riski.

‒ Ase voi jäädä sellaiseen paikkaan, ettei kukaan sukulainen tiedä siitä ja joku muu löytää sen myöhemmin. Voi käydä niin, että joku lähtee helpon rahan perään ja laittaa luvattoman aseen myyntiin tarkoituksellisesti.

Vilén sanoo, että kun suuret ikäluokat alkavat poistua, sieltä jää isoja asemääriä.

‒ Sitten jännätään, mitä seuraavien 10‒15 vuoden aikana tulee olemaan. Luulen, että luvattomien aseiden määrä tulee sitten kasvamaan.

Suomessa on ollut vuodesta 2004 käytössä armovuosimenettely. Se tarkoittaa sitä, että laittoman ampuma-aseen omistaja on voinut tuoda poliisille aseen ilman, että laittomasta hallussapidosta on tullut seuraamuksia.

Satunnaista maahantuontia

Toinen luvattomien aseiden ryhmä ovat rikollisessa käytössä olevat luvattomat ampuma-aseet. Viimeaikaiset tapaukset liittyvät poliisihallituksen mukaan ampuma-aseiden anastuksiin luvanhaltijoilta, laittomaan ampuma-aseiden kauppaan ja niiden maahantuontiin. Laiton maahantuonti on kuitenkin Suomessa satunnaista.

‒ Meillä ei ole sellaista järjestäytynyttä tuontia ja sellaisia määriä laitonta tuontia kuin esimerkiksi Ruotsissa. Käsitykseni mukaan Suomen tilanne on suhteellisen hyvä, sanoo poliisihallituksen asehallintopäällikkö Mika Lehtonen.

Ruotsissa on Lehtosen mukaan selvää järjestäytynyttä maahantuontia Balkanin suunnalta, mutta Suomessa tätä ei ole toistaiseksi juurikaan havaittavissa. Balkanilta ja muualta ulkomailta tulevien laittomien aseiden lähteinä ovat konfliktialueet tai valtioiden ylijäämävarastot.

‒ Pitää jatkossa hyvin tarkkaan seurata, miten Suomi tulee jatkossa asemoitumaan. Se on aika satunnaista toimintaa Suomen osalta, mutta tällaista rikollista asekauppaa eri valtioiden välillä on olemassa ja osa siitä sitten suuntautuu Suomeen, sanoo Lehtonen.

Helsingin poliisin Vilénin mukaan etenkin Turkista ja Välimeren maista tulee Eurooppaan aseita. Ne ovat nimenomaisesti kaasuaseita, jotka täällä muunnetaan toimiviksi.

Harrastajilla harvoin ongelmia

Kaikkien ampuma-aseiden kokonaismäärä Suomessa on noin 1,5 miljoonaa ja luvanhaltijoiden määrä 600 000. Yleisimpiä aseluvan myöntämisperusteita ovat metsästys- ja urheiluammunta. Suomessa ampuma-aseluvat ovat pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi, eikä yläikärajaa niiden hallussapitoon ole olemassa.

‒ Poliisin valvontaa olisi mahdollista tehostaa yläikärajan asettamisen lisäksi selvittämällä, käytetäänkö ampuma-asetta aktiivisesti. Muutoksia aselainsäädäntöön ei kuitenkaan tällä hetkellä ole valmisteilla, sanoo Lehtonen.

Helsingin poliisin Ilari Vilénin mukaan harrastajien keskuudessa harvoin tulee ongelmia aseiden käytössä.

‒ Jos tuhannesta yksi tai kaksi möhlii, se on siinä. Minimaalinen joukko aiheuttaa mitään häiriötä.

