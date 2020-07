Suositun mökkisaaren mystinen öljyvuoto paljastui tuplasti luultua pahemmaksi – maahan valunut jopa 10 000 litraa öljyä

Haapasaaressa Kotkan edustalla tapahtunut öljyvahinko on osoittautunut selvästi luultua laajemmaksi.

Öljyvahinko havaittiin viime vuonna, ja alueen puhdistaminen alkoi keväällä 2020. Puhdistajilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka suuri öljymäärä ympäristöön on vuotanut. Karkea arvio on öljyn määrästä on kuitenkin tuplaantunut siitä, mitä vielä toukokuussa arvioitiin.

– Jos ihan saappaankärjellä mittailee, suuruusluokka voisi olla kymmenen kuutiota eli kymmenentuhatta litraa, arvioi projektipäällikkö Matti Karttunen aluetta puhdistavasta Meritaito oy:stä.

Valtaosa pilaantuneesta maasta on nyt saatu kaivettua ylös. Puhdistustyöt etenevät siten, että öljyn pilaama maa kaivetaan pois, pakataan säkkeihin ja kuljetetaan proomulla mantereelle.

Pilaantuneen maan tilalle tuodaan mantereelta kalliomursketta.

– Pilaantunutta maa-ainesta on kuljetettu pois pari-kolmetuhatta tonnia, Karttunen kertoo.

Proomu on kulkenut Haapasaaren ja Kotkan Kantasataman välillä viidestä kymmeneen kertaa. Antro Valo / Yle

Vahingot paljastuivat viime vuonna

Vuodon syytä on selvitetty pitkään. Varsinais-Suomen ely-keskus rakennutti Haapasaareen uuden yhteysaluslaiturin vuosina 2015–2016. Rakennusurakan aikana alueen halki kulkeva polttoaineputki rikkoutui ja öljyä vuoti ympäristöön.

Laituriurakoitsijan kertoman mukaan vuoto saatiin kuitenkin tuolloin tyrehdytettyä nopeasti ja pilaantuneet maa-ainekset poistettiin.

Keväällä 2019 alueella havaittiin kuitenkin uudelleen öljyä. Ely-keskus teetti selvityksen tilanteesta, ja raja-arvot ylittyivät useissa tutkimuspisteissä. Siksi öljyvahingon jälkiä alettiin puhdistaa jälleen tänä keväänä.

Haapasaari sijaitsee Kotkan edustalla. Yle

Puhdistustyöt alkoivat maaliskuun puolivälissä. Niiden oli tarkoitus kestää kuukauden päivät, mutta jo keväällä kävi ilmi, että pilaantunutta maata on ennakoitua enemmän. Nyt urakan arvioidaan valmistuvan heinä-elokuun taitteessa.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen saaristoliikenteen asiantuntijan Jari Niemisen mukaan vuodon syy ei ole vielä selvinnyt. Asiaa selvittää alueen omistava Senaatti-kiinteistöt.

