USA:n pakotelistalle korkea-arvoisin kiinalainen virkamies tähän mennessä – tunnetaan rautaisesta otteesta Xinjiangissa

Kiina ilmoitti perjantaina asettavansa vastapakotteita yhdysvaltalaisille virastoille ja yksityishenkilöille, jotka "käyttäytyvät huonosti" uiguurien asuttaman Xinjiangin autonomiseen alueeseen liittyvissä asioissa.

Taustalla on USA:n torstainen ilmoitus pakotteista kiinalaisviranomaisille, joiden USA katsoo olevan vastuussa muun muassa uiguureihin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista. Kolmelle viranomaiselle ja heidän perheilleen asetetaan viisumirajoituksia.

Yhdysvallat asetti aiemmin viisumisrajoituksia myös Tiibetin alueelle pääsyn estäville tahoille.

Kiina ja Yhdysvallat ovat viime aikoina nahistelleen koronapandemian hoidosta, ihmisoikeuksista, Hongkongin tilanteesta ja talousasioista.

Pakotteet osuvat korkealle poliittiseen eliittiin

USA:n Xinjiang-pakotteiden keskiössä on sotilasuransa jälkeen poliittiselle uralle siirtynyt korkea-arvoinen kiinalainen virkamies.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan arviolta miljoona etnistä uiguuria ja muuta vähemmistöryhmän jäsentä on kerätty vankileirimäisiin olosuhteisiin Xinjiangiin sen jälkeen kun Chen Quanguo nimitettiin kommunistisen puolueen johtoon alueella vuonna 2016.

Vain vuosi Chenin nimityksen jälkeen hänet ylennettiin korkean valtaa käyttävän elimen eli politbyroon jäseneksi.

Chenillä on kokemusta kovista toimista Kiinan etnisillä alueilla. Esimerkiksi Tiibetissä Chen oli mukana valvomassa kurinpitotoimia sen jälkeen kun vuoristoseudulla puhkesi verisiä protesteja.

– Chen on kerännyt puolueen sisällä mainetta ”etnisen politiikan uudistajana”, joka voi varmistaa, että itsenäisyysmieliset vähemmistöryhmät asettuvat noudattamaan puolueen linjaa, sanoo Xinjiangiin erikoistunut saksalainen tutkija Adrian Zenz uutistoimisto AFP:lle.

Uutistoimistojen mukaan Chen on korkearvoisin USA:n pakotelistalle koskaan päätynyt kiinalainen virkamies.

Kiinan viranomaiset valvovat Xinjiangin uiguureja tarkasti. How Hwee Young / EPA

Kiinan mukaan USA:n pakotteet vahingoittavat maiden välisiä suhteita

Kiinan ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat sekaantuu Kiinan valtion sisäisiin asioihin ja näin vahingoittaa maiden välisiä suhteita.

Kiina on kertonut pitävänsä maan luoteisnurkan Xinjiangissa sijaitsevia ”uudelleenkoulutusleirejä” tärkeänä työkaluna radikalismin ja separatismin kitkemiseksi.

Kiina uskoo, että pääosin muslimeista koostuvat uiguurit hautovat separatistisia ajatuksia uskontonsa, erilaisen kulttuurinsa ja kielensä takia, kirjoittaa The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan uiguureita on pakotettu luopumaan uskonnostaan ja omasta kielestään. Heitä on myös kohdeltu väkivaltaisesti. Leirejä on verrattu jopa keskitysleireihin.

Kiinan koillisnurkassa sijaitsevan Xinjiangin maaperässä on öljyä ja kaasua. Se on myös tärkeä kauppareitti ja uuden silkkitien portti Keski-Aasiaan.

Lähteet: AFP, STT, AP, Reuters