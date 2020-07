Näin kulkee vanha Suomessa kehitetty Hai-purjevene: "Me emme tarvitse moottoria"

Vuonna 1930 Suomessa kehitetty Hai-vene on monien vanhojen veneiden ystävien kiinnostuksen kohde.

Koronakesä on innostanut ihmisiä veneilyn ja purjehduksen pariin. Tämä näkyy paitsi kaupoissa myös veneily- ja pursiseuroissa.

Näsijärven Purjehdusseuran Marko Dahlberg ja Timo Miettinen lähtevät vesille, vaikka taivaalta tulee vettä. Miehet purjehtivat Hai-vene Hulivilillä.

Vuonna 1930 Suomessa kehitetty Hai-vene on monien vanhojen veneiden ystävien kiinnostuksen kohde. Puuveneessä ei ole moottoria.

– Me vain emme tarvitse moottoria, koska osaamme lähteä ilmankin. Olen purjehtinut tällä veneellä paljon. Kun moottoria ei ole, niin silloin kun lähdetään tai tullaan rantaan, niin se on vain osattava se touhu. Pitää olla hyvät merimiestaidot, Marko Dahlberg kertoo.

Purjehtiminen vaatii varautumista.

– Moottoriveneellä voit jarruttaa moottorilla, mutta purjeveneellä ei jarrutetakaan ihan samaan malliin. Siinä pitää valmistautua pikkaisen aikaisemmin, Timo Marttinen sanoo.

"Herrasmiesten hommaa"

Hulivili on rakennettu vuonna 1940. Sen kippari on saanut oppinsa Hai-veneistä hieman erikoisemmalla tavalla.

– Olen itse opetellut partiopoikana purjehtimaan Hai-veneellä ja sitten vasta tuli optimistijolla, Marko Dahlberg sanoo.

Yleensä käy päinvastoin. Kippari toivoo, että ehtisi purjehtia enemmän kuin nyt.

– Näissä veneissä ei ole muovia, eikä tarvitse pelätä, että ihottumaa tulisi. Kyllähän puuvene on puuvene. On se niin eri tyylistä purjehdusta. Tämä on vähän tämmöistä herrasmiesten hommaa, että jos minustakin joskus tulisi semmoinen, Dahlberg naurahtaa.

Kovan tuulen vene

Hai-vene pääsee parhaimpaan vauhtiin kovalla tuulilla. Ikävin vaihe purjehtijoiden mielestä on silloin, kun tyynellä säällä ei liikuta oikein mihinkään.

– Sanonta kuuluu, että Hai-veneilijät lähtevät merelle silloin, kun muut tulevat sieltä pois eli Hai-vene on mielletty kovan tuulen veneeksi, Timo Marttinen kuvaa.

Poikkeusoloista huolimatta purjehduksessa myös kisataan kesän mittaan. Esimerkiksi Tampereella Näsijärvellä mitellään Hai-veneiden SM-kisoissa heinäkuun lopulla.