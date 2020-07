Arabiemiraattien Toivo ampaisi avaruuteen – uusi tulokas liittyy Marsin tutkijamaiden joukkoon

Arabiemiraattien avaruustutkimus on nuorta, ja nuoria ovat myös sen tekijät. Mars-missiossa keski-ikä on 27 vuotta. Mission tieteellistä ohjelmaa johtava Sarah al-Amiri, 32, valmistui aluksi IT-alalta, sillä Arabiemiraateissa ei vielä voinut opiskella avaruusalaa, kun hän meni yliopistoon. Hänen lisäkseen yli kolmannes muistakin hankkeessa työskelevistä on naisia. Al-Amiri on myös maansa tiedeministeri. Sikarin Fon Thanachaiary / FWEF