Intia kielsi kiinalaisen Tiktokin, mikä on kuin suoraan Kiinan omasta pelikirjasta – rakentaako Intia kansallista internetiä Kiinan malliin?

Mielenosoittaja protestoi kiinalaisia sovelluksia vastaan New Delhissä kesäkuussa. Vaikka Intiassa on paljon Tiktok-käyttäjiä, kieltoa myös kannatetaan. Vipin Kumar / Hindustan Times

Tutkijan mukaan kyse on geopoliittisesta pelistä, mutta myös turvallisuudesta ja oman digitaalisen talouden rakentamisesta.

Kännykkäsovellus Tiktok Yksi maailman suosituimmista mobiilisovelluksista, joka on tarkoitettu lyhyiden videoiden jakamiseen

Kiinalainen Bytedance perusti sen vuonna 2016

Kiinassa on käytössä Tiktokista maan kyberlakeja noudattava versio Douyin

Joutunut silmätikuksi osin läpinäkymättömän datan keräämisen vuoksi

Intiassa asuvat eivät enää pysty jakamaan videoita mobiilisovellus Tiktokissa.

Syynä on Intian vastikään asettama kielto sille ja 58 muulle kiinalaiselle sovellukselle, joita Intia pitää riskinä maan turvallisuudelle.

Siitäkin huolimatta – tai juuri siksi –, että Intia on Tiktokin tärkein markkina-alue, jossa sovellus on ladattu yli 600 miljoonaa kertaa.

Kielto on nähty kostona Intian ja Kiinan välisestä verisestä yhteenotosta kesäkuussa. Rajaselkkauksessa Galwanin laaksossa kuoli ainakin 20 intialaista sotilasta.

Mutta sovellusten estäminen voi viestiä myös Intian kyberstrategian muutoksesta.

Maanpuolustuskorkeakoulun kapteenin Juha Kukkolan mukaan Intia on viime vuodet ollut risteyskohdassa internetin avoimuuden suhteen.

– Intialaiset arpovat, mihin leiriin lähtevät. Linjaus äppien kieltämisestä viittaa siihen, että Intia on entistä enemmän kallistumassa kiinalaisen ja venäläisen mallin puolelle, Kukkola kertoo.

Irti maailmanlaajuisesta verkosta

Kukkola on tutkinut, miten Venäjällä on viime vuodet rakennettu omaa internetsegmenttiä eli kansallista verkkoa vaihtoehtona globaalille internetille. Kiinassa vastaava kehitys alkoi jo 1990-luvulla.

Miksi Intia olisi valinnut tämän tien?

– Kun on tarjolla vaihtoehtoinen malli järjestää kansallinen informaatiotila, niin luulen, että siihen on aika helppo tarttua, Kukkola arvioi.

Viitteitä Intian siirtymisestä kohti omaa internetiä on ollut nähtävissä. Nettiyhteyksien rajoittamista tehdään enemmän kuin missään muualla, ja esimerkiksi viime vuonna Intia katkaisi yhteydet Kashmirin alueelta kuukausiksi.

Joulukuussa Intia tuki YK:ssa Venäjän aloitetta uuden kansainvälisen kyberrikossopimuksen valmistelun aloittamiseksi.

– Venäjä on lähtenyt kosiskelemaan Intiaa aika rajusti mukaan omaan ajatteluunsa informaatiosuvereniteetista.

Maat haluavat tukea omaa tuotantoa

Kansallisen internetin rakentamisessa on Kukkolan mukaan kyse paitsi suurvaltapelistä ja tiedon hallinnasta myös oman digitaalisen talouden rakentamisesta.

– Intia yrittää päästä ict:n halpatyömaasta innovoivaksi taloudeksi. Se vaatii, että jostain saadaan luotua kysyntää omille tuotteille.

Kieltolistalle päätyneen Tiktokin tilalle voisi tulla kotimaisia tiktokeja, kun miljoonat intialaiset haluavat jatkaa videoiden tekemistä.

Kukkola uskoo, että Tiktokin suhteen taustalla on myös aitoja turvallisuushuolia. Myös muut maat, kuten Yhdysvallat ja Australia, ovat pohtineet Tiktokin kieltämistä. Myös Euroopan unioni arvioi sen toimintaa.

Pelkona on, että Tiktokin omistama kiinalaisyritys Bytedance vuotaisi käyttäjistään dataa autoritaarisen Kiinan hallinnolle. Tiktokia on myös syytetty sisältönsä sensuroinnista ja läpinäkymättömistä käytännöistä. Intercept-lehden (siirryt toiseen palveluun) julkaisemissa sisäisissä ohjeistuksissa moderaattoreita kehotetaan poistamaan näkyvyyttä ”rumien” ja ”köyhien” käyttäjien videoilta.

Tiktok itse kiistää kaikki syytökset ja on vedonnut esimerkiksi nettikiusaamisen vastaisiin toimiin.

Yhdysvaltalaisen toimitusjohtajansa Kevin Mayerin johdolla Tiktok pyrkii luomaan itsestään kuvaa yhdysvaltalaisten somejättien kaltaisena toimijana. Kun Facebook, Google ja Twitter ilmoittivat tällä viikolla vetäytyvänsä Hongkongista lakimuutosten takia, Tiktok seurasi perässä.

– Tiktok varmastikin yrittää käydä kamppailua pysyäkseen jollain tavalla uskottavana, koska kuraa on tullut niin paljon niskaan. Lähteminen Hongkongista on osoitus siitä, että he pyrkivät antamaan kuvan riippumattomuudesta, Kukkola kertoo.

