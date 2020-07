Matti Vanhanen EU:n elpymistukipaketista: "Ei kannata vielä luonnehtia pettymykseksi"

EU-komissio esitteli tänään uuden ehdotuksen elpymistukipaketiksi eli "elpymisvälineeksi".

Uusi paketti ei juuri eroa aiemmasta ehdotuksesta. Suomen kanta edelliseen esitykseen oli se, ettei sitä pidä hyväksyä sellaisenaan.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) ei kuitenkaan luonnehtisi uutta pakettia pettymykseksi.

– Ei kannata luonnehtia vielä pettymykseksi. En usko, että tässä vaiheessa tätä prosessia kovin paljoa odotettiinkaan. Varsinaiset neuvottelut ovat vasta edessä.

Neuvottelut pääministerien välillä alkavat ensi viikon lopulla. Vanhanen uskoo, että silloin alkaa todellinen kompromissien hiominen.

– Tämän perusteella en usko, että hallitus tai suuri valiokunta muuttaisivat Suomen jo aikaisemmin asettamia neuvottelutavoitteita millään tavalla.

Suomen kannalta on Vanhasen mukaan tärkeä saada paketti kasaan.

– Saimme juuri toukokuun vientiluvut. Ne ovat -30 prosenttia. Tämä näyttää todella pahalta. Eurooppa on meidän ylivoimaisesti tärkein vientimarkkina-alue. Suomen kannalta, jos kenen kannalta, on tärkeää, että Euroopassa markkinat elpyisivät nopeasti.

Paketista pitää saada järkevä. Mutta se pitää saada kuitenkin kasaan, Vanhanen painottaa.

"Ratkaisut tulevat kompromissien kautta"

Komissio julkaisi pari päivää sitten talousennusteet Euroopalle. Suomen elpyminen ensi vuonna on hitainta, Vanhanen sanoo.

– Ja se johtuu vientimme rakenteesta. Suomella on paljon tässä pelissä.

Edessä on paljon pohdittavaa. Neuvotteluissa on myös EU:n seitsemän vuoden varsinainen budjetti eli neuvottelussa on elvytysvälinettäkin suurempi kokonaisuus, jossa on paljon yksityiskohtia.

– Luvassa on paljon vääntöä. Kompromissien kautta ratkaisut aina tulevat. Ratkaisun pitää olla järkevä. Suomi on asettanut järkevät neuvottelutavoitteet. Itse uskon että lopulta järki voittaa.

Vanhanen sanoo, ettei lähde ennustamaan, saadaanko ratkaisu viikon päästä pääministerien kokouksessa vai tarvitaanko uusia kokouksia. Se on pääministerien asia, hän toteaa.

– Jos peilaan sitä oman pääministeriaikani vastaavan tyyppisiin pienemmän mittaluokan ratkaisuihin, niin tässä neuvottelujen vaiheessa Euroopan neuvoston puheenjohtaja ei tee vielä mitään ratkaisevia liikkeitä. Hän osoittaa, että on ottanut eri huolia huomioon, mutta jättää varsinaiset kompromissit tuonnemmaksi, Vanhanen pohtii.

EU:n elpymisvälineen koko tai lainojen ja avustusten suhde ei muuttunut huippukokouksen alla