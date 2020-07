Morsian jäi jumiin Venäjälle – Marko Korpikoski otti yhteyttä presidenttiin ja kaikkiin ministereihin, koska ei pääse naimisiin

Marko Korpikoski on tavannut morsiamensa viimeksi maaliskuussa.

Tämän kesän piti olla imatralaiselle Marko Korpikoskelle rakkauden kesä. Häitä oli tarkoitus tanssia heinäkuun 17. päivä, mutta suunnitelmat menivät koronan vuoksi uusiksi.

Erikoiseksi 40-vuotiaan Korpikosken tilanteen tekee se, että hänen morsiamensa Kristina on Pietarissa eikä seuraavasta tapaamiskerrasta ole tietoa. Pari ei ole tavannut toisiaan sen jälkeen, kun raja sulkeutui viime maaliskuussa.

– Jos säännöt ei tästä selkiydy, voi hyvin olla, että nähdään seuraavan kerran vuoden lopussa tai ensi vuoden puolella, Korpikoski arvioi.

Rajavartiolaitoksen ohjeistuksen mukaan Suomeen voi saapua ulkorajan kautta “pakottavasta henkilökohtaisesta syystä”. Tällaisesta voi olla kyse, jos tilanne on ennalta-arvaamaton ja se vaatii henkilökohtaista läsnäoloa. Syyt arvioidaan kuitenkin tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Korpikosken mukaan häät eivät olleet riittävä syy.

– Kävin kysymässä asiaa Imatran raja-asemalla ja siellä minulle sanottiin, että siirtäkää häitä.

Korpikosken morsiamella ei ole kansalaisuutta eikä oleskelulupaa, ainoastaan pitkä viisumi. Hänen äitinsä sen sijaan on Suomen kansalainen ja asunut Korpikosken mukaan Suomessa jo pitkään. Korpikoskelle on käynyt tuskallisen selväksi, etteivät häät tai lähiomaisen tapaaminen kuitenkaan riitä syyksi rajan ylittämiselle.

Yliluutnantti Juho Peltola Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnasta toteaa, että vastaavista tapauksista on tullut heille paljon kyselyitä.

– Emme pysty suoralta kädeltä estämään maahantuloa, vaan päätös tehdään rajalla siinä vaiheessa, kun henkilö on rajaa ylittämässä.

Peltolan mukaan samassa yhteydessä voidaan tarkastella myös dokumentteja, jotka liittyvät pakottavaan syyhyn. Tämän vuoksi rajavartiolaitoksen verkkosivuilla oleva ohjeistus on myös melko yleisellä tasolla laadittu.

Epävarmuus hermostuttaa

Korpikoski meni 36-vuotiaan naisystävänsä kanssa kihloihin viime joulukuussa. Puoliso on ollut jo äitinsäkin vuoksi paljon Suomessa, mutta myös Korpikoski on käynyt Pietarissa aktiivisesti.

Nyt pariskunta pitää yhteyttä toisiinsa lähinnä WhatsAppin ja Facebookin Messengerin avulla.

– Päivittäin lentelee lentosuukkoja. Ikävä on kova, Korpikoski sanoo.

Parin yhteinen kieli on englanti, mutta Korpikosken mukaan morsiamen olisi tarkoituksena muuttaa Suomen puolelle ja aloittaa suomen kielen opiskelut. Rakennussuunnittelijana työskentelevä puoliso toivoo löytävänsä Suomesta työharjoittelupaikan.

Häät on jo kertaalleen siirretty heinäkuulta elokuulle, ja samoin on Korpikoski lykännyt kesälomaansa. Häiden toteutuminen elokuussakaan ei näytä mitenkään varmalta, sillä Venäjä on todennäköisesti viimeisiä maita, joiden raja Suomeen avautuu.

Hallituksen linjauksen mukaisesti Suomen ja Venäjän välisellä rajalla noudatetaan tiukkoja käytäntöjä ainakin 11. elokuuta asti. Siihen mennessä valtioneuvosto tarkastelee rajoituksia uudelleen ja tekee mahdollisesti uusia päätöksiä.

– Kun ei oikein tiedä, että milloin tämä tilanne laukeaa, niin se tekee sellaisen epämukavan olon, Korpikoski sanoo.

Viestiä ministereille ja presidentille

Valtioneuvostolta Korpikoski toivoo inhimillisen näkökulman huomioimista rajakysymyksissä. Hän on yrittänyt ottaa yhteyttä kaikkiin hallituksen ministereihin, ulkoministeriöön ja sisäministeriöön, oikeusministeriöön, sekä sosiaali- ja terveysministeriöön - jopa presidenttiin.

Ensimmäisistä tiedusteluista on pari viikkoa, mutta viimeisimmät viestit ministeriöihin sekä valtioneuvoston ja presidentin kanslioihin Korpikoski laittoi torstaina. Myös Twitter-tilin hän perusti kesäkuussa vain saadakseen vastauksia ministereiltä.

Mistään ei ole tullut vastausta.

– En oikeastaan tiedä, mihin poliittiseen tahoon tässä vielä voisi ottaa yhteyttä, Korpikoski huokaa.

Ainoastaan rajavartiolaitos on reagoinut Korpikosken viesteihin. Vastauksessa siteerataan rajavartiolaitoksen verkkosivuillakin esiteltyjä “pakottavia henkilökohtaisia syitä”. Rajan voi vastauksen mukaan ylittää, jos “henkilön saapumatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden merkittävää haittaa”.

– Ainakin meille tästä aiheutuu merkittävää haittaa. Mutta en sitten tiedä, mitä sillä merkittävällä haitalla tarkalleen ottaen tarkoitetaan.