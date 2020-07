Yritykset eivät matkusta, vaikka rajoja avataan: videopalavereista ei ole paluuta entiseen, sanovat johtajat

Yritykset ovat suorastaan hämmästyneitä siitä, miten helppoa on työnteko ilman matkustamistakin.

Koronavirus lopetti työmatkailun kuin seinään keväällä. Ulkomailla toimivissa suomalaisyrityksissä matkustetaan edelleen vähän, vaikka rajoja on jo avattu useisiin maihin.

Vaikuttaa myös vahvasti siltä, että sama linja jatkuu koronan jälkeenkin: etäpalaverit toiselle puolelle maapalloa ovat tulleet pysyäkseen.

Matkoja ei ole, vaikka rajat ovat auki

Hallitus ilmoitti viime keskiviikkona, että tästä päivästä lähtien sisärajavalvonnasta luovutaan useiden maiden osalta. Jo aiemmin valvonnasta luovuttiin Norjan, Tanskan, Islannin sekä Baltian maiden osalta.

Osa suomalaisista yrityksistä aikoo jatkaa matkustamista maihin, joiden osalta rajavalvonta päättyy.

Metsäkoneyritys Ponssessa matkustusohjeita päivitetään hallituksen ohjeistusten mukaan, mutta matkoja tehdään kuitenkin hyvin vähän, kertoo toimitusjohtaja Juho Nummela.

– Kyllä me olemme edelleen varovaisesti liikkeellä.

Ponssen lisäksi muun muassa Lujabetonin ja Abloyn ohjeistus on, että matkustusta tulee välttää ja etäyhteyksiä suositaan aina kun mahdollista.

– Meillä on jonkin verran painetta käydä Ruotsissa ja Venäjällä, joissa on meidän tehtaita, mutta yritetään vielä toistaiseksi välttää matkustamista niihin, kertoo Lujabetonin henkilöstöjohtaja Mikko Satuli.

Joillakin yrityksillä matkustusohje on edelleen tiukempi, ja yrityksissä matkustetaan vain silloin, kun se on täysin välttämätöntä. Näin on esimerkiksi IT-palveluyritys CGI:ssä.

Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummelan mukaan matkustaminen vähenee yrityksessä pysyvästi. Kuvassa Nummela huhtikuussa 2019. Antti Karhunen / Yle

Etätyö onnistuu jopa matkustamista paremmin

Kaikissa Ylen haastattelemista yrityksissä kehutaan etätyön onnistumista, eikä yhdessäkään uskota, että enää palattaisiin entiseen.

– Melkein voi hämmästellä sitä miten hyvin tämä uusi normaali on meille iskenyt. Itse en ole kuullut yhtään marmatusta tai valitusta siitä, että nyt olisi välttämätön pakko matkustaa, sanoo CGI:n Pohjoismaiden turvallisuusjohtaja Jens Säynäjärvi.

Etäpalavereissa nähdään paljon hyvää: matkakulut pienenevät ja asioihin voidaan reagoida nopeasti. Joissakin paikoissa ollaan huomattu, että työajan käyttö on entistä tehokkaampaa.

– Etätyöskentely on onnistunut ällistyttävän hyvin. Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että matkustamista pystytään jonkin verran vähentämään, sanoo Abloyn henkilöstöjohtaja Petri Lempiäinen.

Ponsse on jo päivittänyt etätyöhjeensa pysyvästi niin, etteivät kasvokkaiset tapaamiset ole enää aina välttämättömiä.

– Se oli työn tekemiseen iso muutos, mutta se toimi hyvin ja oli itse asiassa aika tehokasta, Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela toteaa.

CGI:n Säynäjärvi uskoo, että matkustaminen vähenee kaikilla aloilla kaikkialla maailmassa, kun on ymmärretty, ettei se ehkä olekaan aina tarpeellista.

– Ihmisen muisti on tietysti aika lyhyt, mutta luulen, että me emme kyllä koskaan enää palaa normaaliin päiväjärjestykseen.

Aiheesta voi keskustella 14.7.2020 klo 23 saakka.

