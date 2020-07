Saksalaisen kohuyhtiön Wirecardin entisen johtajan epäillään levitelleen viranomaisten salaisia tietoja ja kadonneen Kiinaan

Saksalaisen maksupalveluyhtiön Wirecardin ympärille syntynyt skandaalien vyyhti jatkaa laajenemistaan. Pörssiin listattu Wirecard joutui kesäkuussa kriisin keskelle, kun yrityksestä kerrottiin puuttuvan 1,9 miljardia euroa.

Sen jälkeen kävi ilmi, ettei tuota summaa ole ilmeisesti koskaan edes ollut olemassa. Tilintarkastajat katsovat kyseessä olleen huolellisesti toteutettu monimutkainen petos.

Uusin käänne Wirecard-skandaalissa on yhtiön kakkosjohtajan Jan Marsalekin toiminnasta paljastuneet tiedot. Marsalek katosi sen jälkeen, kun Wirecard kertoi hakeutuvansa maksukyvyttömyysmenettelyyn.

"Kertoi tietoja hermomyrkystä tehdäkseen vaikutuksen"

Brittiläinen Financial Times (siirryt toiseen palveluun) ja itävaltalainen Die Presse (siirryt toiseen palveluun) kertoivat perjantaina Marsalekin epäilyttävistä toimista.

Die Pressen mukaan Marsalekilla oli pääsy erittäin luottamuksellisiin Itävallan salaisen poliisin ja sisäministeriön tietoihin, jotka hän luovutti välikäden kautta äärioikeistolaiselle vapauspuolueelle FPÖ:lle.

Financial Times paljasti, että Marsalekilla oli pääsy salaisiin tietoihin myös Britanniassa. FT kertoo, että Marsalek muun muassa selosti hermomyrkky Novitšokin koostumusta liikekumppaneilleen finanssimaailman keskuksessa Lontoon Cityssä ilmeisesti tehdäkseen vaikutuksen heihin.

Novitšok tuli kuuluisaksi, kun Venäjän entinen agentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä myrkytettiin hermomyrkyn avulla Britanniassa vuonna 2018. Molemmat selvisivät hengissä.

Myöhemmin täysin ulkopuolinen nainen kuoli saatuaan iholleen Skripaleihin käytettyä myrkkyä julkiselta paikalta löytyneestä parfyymipullosta.

Suojapukuihin pukeutuneet sotilaat avustivat poliisia Salisburyn myrkytystutkinnassa maaliskuussa 2018. Neil Hall / EPA

Etsittyä 1,9:ää miljardia euroa ei luultavasti ole olemassa

Vuonna 1999 perustettu Wirecard aloitti rahoittamalla porno- ja uhkapelisivustoja, mutta siirtyi sittemmin kunnialliseksi maksupalveluyritykseksi.

Wirecard ilmoitti kesäkuussa, että yhtiön tilintarkastajien etsimiä 1,9:ää miljardia euroa ei luultavasti ole olemassa.

Rahojen piti olla pankkitileillä Filippiineillä. Filippiinien keskuspankki kuitenkin kertoi, etteivät etsityt rahat ole päätyneet miltään osin Filippiinien rahoitusjärjestelmään.

Marsalek käväisi kriisin puhkeamisen jälkeen Filippiineillä, minkä jälkeen hän katosi Kiinaan.

Wirecardin ex-toimitusjohtaja Markus Braun puolestaan pidätettiin epäiltynä markkinoiden manipuloinnista sekä yhtiön taseen ja liikevaihdon paisuttelusta. Hänet vapautettiin sittemmin takuita vastaan.

Wirecardin entinen toimitusjohtaja Markus Braun. Kuva on otettu kesäkuussa 2019. Philipp Guelland / EPA

EU vaatii tutkintaa Saksan finanssivalvonnan toimista

Wirecard-skandaalilla on laajempiakin vaikutuksia Euroopan finanssijärjestelmään. EU vaatii tutkintaa siitä, epäonnistuiko Saksan finanssivalvonta Wirecardin valvonnassa.

Taloudesta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi Financial Timesille, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista pyydetään tutkimaan, onko valvonnassa epäonnistuttu ja jos näin on, mihin toimiin on tarvetta ryhtyä.

Hänen mukaansa EU:n täytyy valmistautua viralliseen tutkintaan siitä, rikkoiko Saksan pankkivalvonta unionin sääntöjä, jos alustavissa tutkinnoissa ilmenee vajavaisuuksia.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella on heinäkuun puoleen väliin aikaa vastata pyyntöön.

Lähteet: AFP