Näyttelijöiltä on vaadittu seksikohtausten tekemistä ilman koulutusta tai harjoittelua, mutta tähän on tulossa muutos

– Kuvaustilanne on aina hektinen ja tuloksia pitää saada nopeasti. Sitten näyttelijöille sanotaan, että vetäkää vaan fiiliksellä. Siinä voi mennä moni asia vikaan.

Näyttelijä Tom Rejström kertoo, että elokuvien seksi- ja alastonkohtausten tekeminen on vaikeaa. Kohtauksen pitäisi näyttää luonnolliselta, vaikkei kuvaustilanne sitä ole.

– Ei me näyttelijät tunneta toisiamme aina etukäteen, ja on tosi jännittävä tilanne, kun joutuu olemaan alasti ja intiimikohtausta kuvaamaan.

Vaikeita kysymyksiä piisaa. Miten ja milloin näyttelijän pitäisi kertoa, mihin hän on valmis? Mitä saa kuvata, mihin saa koskettaa?

Tilanne on herkkä. Jos jokin menee kuvaustilanteessa vikaan, se voi johtaa näyttelijällä jopa traumoihin.

Pia Rickman on erikoistunut siihen, miten ongelmat vältetään.

– Yllätykset kuuluvat katsojille. Ohjaajalla, näyttelijöillä ja koko tuotantoryhmällä taas pitää olla tieto siitä, mitä kuvauksissa tapahtuu, hän toteaa.

Pia Rickman on ammatiltaan läheisyyskoreografi ja alansa ensimmäinen Suomessa. Hän työskentelee Rejströmin kanssa Rikinkeltainen taivas -elokuvan kuvauksissa.

Läheisyyskoreografi suunnittelee, miten esimerkiksi elokuvan seksi- ja alastonkohtaukset voidaan toteuttaa aiempaa paremmin, parantaen sekä koko tuotantoryhmän turvallisuutta, että itse elokuvaa.

Läheisyyskoreografien käyttö yleistyy nopeasti

Pia Rickman vertaa työtään stunt-koordinaattorin ammattiin. Valkokankaalla nähtävä taistelu harjoitellaan aina etukäteen.

– Ei kukaan pyytäisi, että veitsitappelu improvisoitaisiin. Miksi siis vaadittaisiin, että näyttelijöiden pitää improvisoida, kun he ovat muuten haavoittuvassa asemassa?

Ammatti on yleistynyt nopeasti. Nyt läheisyyden koreografeja työskentelee jo yli kymmenessä maassa.

– Uskon, että läheisyyskoreografista tulee samanlainen standardi kuin stunt-koordinaattorista. Niin, ettei tällaisia kohtauksia vain enää tehdä ilman, että ne suunnitellaan etukäteen ammattilaisen kanssa, Rickman pohtii.

Läheisyyskoreografin ammatti on vasta rantautunut Suomeen.

Eniten Rickmanin apua käytetään kohtauksissa, jotka sisältävät simuloitua seksiä. Työhön kuuluu silti paljon muutakin.

Läheisyyskoreografi auttaa kaikissa läheisyyttä, seksuaalisuutta tai alastomuutta sisältävissä kohtauksissa, sekä esimerkiksi kohtauksissa, joissa on mukana alaikäisiä näyttelijöitä.

– Alastomuudessa elokuvan kohtauksessa ei tarvitse olla mitään seksuaalista. Kuvaustilanne voi silti olla herkkä tai epämukava.

Läheisyyskoreografi siis varmistaa, että työtavat ovat kaikille turvalliset ja kunnioittavat. Tarkoitus ei ole vaikeuttaa sensitiivisten kohtausten kuvaamista.

Uuden ammatin taustalla me too -kampanja

Läheisyyskoreografin tai läheisyyden koreografin ammatti syntyi tv- ja elokuva-alalla pari vuotta sitten. Käytännössä alkupiste oli vuonna 2017 me too -kampanjassa.

– Samoista asioista oli puhuttu jo pitkään, mutta vuosi 2017 toi ongelmat näkyviksi, Pia Rickman kertoo.

– Todettiin, että seksiä ja alastomuutta sisältävät kohtaukset ovat sensitiivisiä, että niissä pitää näyttelijöitä ja työryhmää suojata, ja että tähän on käytännön keinoja.

Ensimmäistä kertaa läheisyyskoreografin työ nousi julkisuuteen vuonna 2018 yhdysvaltalaisen HBO-tuotantoyhtiön sarjan The Deuce myötä. Sarja kertoi Yhdysvaltain pornoteollisuuden synnystä.

Läheisyyskoreografin ammatin synty liittyi turvallisuuteen vaikeita kohtauksia kuvattaessa, mutta välittömästi huomio kääntyi myös siihen, miten koreografien käyttö parantaa kohtausten laatua.

Tänä keväänä keskustelua on herättänyt BBC:n tuottama ja myös Yle Areenasta löytyvä sarja Normaaleja ihmisiä. Sarjan seksikohtauksia oli suunnittelemassa läheisyyden koreografian pioneereihin kuuluva Ita O’Brien.

Myös Pia Rickman on hakenut oppejaan häneltä.

Iso-Britanniassa asuva ja siellä näyttelijäntyön opettajana työskentelevä Rickman aloitti kouluttautumisen läheisyyskoreografiksi vuonna 2019.

– Teatterin puolella oli asiaa jo tutkittu ja tehty, mutta ilman termejä sille, mitä tehdään. Kiinnostuin siitä, mitä esimerkiksi näyttelijöiden koulutuksessa voisi muuttaa, hän muistelee.

Tällä hetkellä Pia Rickman työskentelee läheisyyskoreografina Rikinkeltainen taivas -elokuvassa.

Vuoden 2020 alussa Rickman toimi Suomessa läheisyyskoreografina, kun Tove-elokuvaa kuvattiin. Nyt Rickman on mukana Rikinkeltaisen taivaan kuvauksissa.

“Miksi ihmeessä tätä ei ole ollut ennen?”

Sannah Nedergård näyttelee Tom Rejströmin tavoin Rikinkeltaisessa taivaassa. Nedergård ehdotti tuotantoyhtiölle, että kuvauksissa käytettäisiin läheisyyskoreografia.

– Minulle tämä oli ylipäätään ensimmäinen pitkä elokuva ja samalla ensimmäinen tuotanto, jossa hahmollani on intiimikohtaus, eli hahmo harrastaa seksiä, Nedergård sanoo.

Tuotantoyhtiön mielestä idea läheisyyskoreografin käytöstä oli hyvä.

– Ihan ensimmäisenä mietin sitä, että miksi ihmeessä tätä ei ole ollut ennen, Tom Rejström ihmettelee.

Rooleja harjoiteltiin monin tavoin.

– Mietimme esimerkiksi, millainen eläin hahmo olisi. Sitä kautta haettiin elementtejä mukaan hahmoon. Esimerkiksi liikettä, rytmiä, kehonkieltä ja sitä, miten hän ylipäätään toimii seksitilanteessa, Nedergård kertoo.

– Näyttelijähän ei koskaan ole seksikohtauksessa omana itsenään, vaan kohtauksessa on hänen roolihahmonsa.

Mukana tuotannossa alusta asti

Pia Rickman kertoo, että häneen saatetaan olla yhteydessä eri vaiheissa elokuvan tai sarjan tuotantoa, ja monenlaisten kohtausten tiimoilta.

– Toki mitä aiemmassa vaiheessa tuotantoa olen mukana, sitä paremmin voin auttaa.

Miten prosessi sitten etenee parhaassa mahdollisessa tapauksessa? Rickman luonnostelee rautalankamallin.

Ohjaaja ja tuottaja pohtivat jo esituotantovaiheessa, onko käsikirjoituksessa seksuaalista sisältöä. Läheisyyskoreografi lukee käsikirjoituksen ja kertoo, missä kohtauksissa voi auttaa. Ohjaajan kanssa käydään läpi, mitä kohtauksilta halutaan ja miten ne voi toteuttaa. Koekuvauksissa ei ole alastomuutta, mutta näyttelijöiden kanssa keskustellaan siitä, mitä rooli vaatii. Näyttelijöiden kanssa käydään läpi, mihin he ovat valmiita, ja se kirjataan sopimukseen. Kohtaukset suunnitellaan ohjaajan, kuvaajan, näyttelijöiden ja läheisyyskoreografin yhteistyönä. Harjoituksissa intiimit kohtaukset harjoitellaan vaatteet päällä. Pohditaan kuvakulmat ja muu käytännön toteutus. Kuvauksissa varmistetaan, että tekemiseen ja mahdollisiin muutoksiin on yhä näyttelijöiden suostumus. Lopuksi tarkistetaan, että kuvattu ja leikattu kohtaus on sellainen, kuin on sovittu.

– Tärkeintä on avoin keskustelun avoimuus ja se, että kuvauksissa kaikkeen alastomuuteen ja kosketukseen on näyttelijöiden suostumus, Rickman sanoo.

Läheisyyskoreografi toimii yhteistyössä niin näyttelijöiden, kuin myös ohjaajan, kuvaajan ja muun tuotantoryhmän kanssa.

Rickman auttaa tuotantoa myös siinä, että eri henkilöt voivat keskittyä varsinaisiin tehtäviinsä.

– Esimerkiksi puvustaja on voinut joutua valvomaan puvustuksen lisäksi sitä, minkä verran alastomuutta kuvatussa materiaalissa näkyy, Rickman selventää.

Kun taustatyöt on tehty, sujuvat itse kuvaukset helpommin ja on lopputuloksena parempia kohtauksia.

– Katsojat ovat jo nähneet niin paljon huonoa seksiä elokuvissa, että josko nyt tehtäisiin jotain muuta, Sannah Nedergård naurahtaa.

Näyttelijän koulutus ei valmista seksikohtauksiin

Sekä Rickmanin, että näyttelijöiden kommenteissa toistuu se, että seksikohtausten toteuttaminen mietitysti on monelle uusi asia.

– Kun opiskelin näyttelijäksi, ei minulle koskaan opetettu, miten tällaisia kohtauksia pitäisi toteuttaa, Sannah Nedergård sanoo.

Vaikka intiimejä kohtauksia on näytelmissä ja elokuvissa paljon, on Nedergårdin mukaan sattumanvaraista, opetetaanko näyttelijälle työkalut niiden toteuttamiseen.

- Miksei koulutuksessa puhuta enempää siitä, miten seksi tai vaikka suuteleminen toteutetaan elokuvassa tai teatterin lavalla?

Pia Rickman vie läheisyyskoreografin oppeja myös näyttelijöiden koulutukseen.

Osin tilanne on jo paranemassa. Pia Rickman kertoo, että on jo vieraillut Suomessakin kouluttamassa näyttelijäntyön opiskelijoita.

– Me too -kampanja toi esiin, että alalla on paljon seksuaalista häirintää ja vääristyneitä valtarakenteita. Kun läheisyyttä vaativista kohtauksista pystytään puhumaan suoraan, on myös helpompi kertoa, jos tilanteessa on jotain pielessä.

