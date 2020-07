Autolla motoristiin törmännyttä miestä syytetään viharikoksesta USA:ssa – lehti: auton käyttö rikosvälineenä lisääntynyt viime viikkoina

Yhdysvalloissa on toukokuun lopun jälkeen ajettu ainakin 66 kertaa autolla ihmisjoukkoon. Kuvituskuva.

Yhdysvalloissa on toukokuun lopun jälkeen ajettu ainakin 66 kertaa autolla ihmisjoukkoon. Kuvituskuva. Tomas Ovalle / EPA

Yhdysvalloissa on nostettu murhasyyte autolla moottoripyöräilijää päin tahallaan ajanutta miestä vastaan. Viranomaisten mukaan kyseessä oli rasistinen viharikos, jossa tekijä on meksikolaistaustainen mies ja uhri valkoihoinen mies.

Syytetty 27-vuotias mies tunnusti tekonsa poliisille jo rikospaikalla, ja sanoi ajaneensa tahallaan päin moottoripyöräilijää.

Hän on kuulusteluissa väittänyt joutuneensa aiemmin valkoihoisten naapuriensa ja työkavereidensa häirinnän uhriksi. Hän väittää joutuneensa niin sanallisten hyökkäysten kuin myrkytyksenkin kohteeksi.

Viranomaisten mukaan syytetty on sanonut haluavansa saada elinkautisen vankeustuomion, jotta pääsee eroon naapureistaan.

Murhan uhri oli entinen poliisi

Aiemmin poliisina työskennellyt 55-vuotias Phillip Thiessen kuoli heinäkuun 3. päivä Taycheedahissa Wisconsinin osavaltiossa auton ruhjomana.

Kuolemaa tutkivien viranomaisten mukaan autoa ajanut mies ei ilmeisesti tuntenut uhria, eikä siis tiennyt tämän olevan entinen poliisi. Hän valikoi Thiessenin kohteekseen ihonvärin perusteella.

Fox-kanavan mukaan (siirryt toiseen palveluun) syytetty on sanonut kuulusteluissa uskovansa, että kaikki Harley Davidsonilla ajavat ovat valkoisia rasisteja.

Poliisin mukaan syytetty on perustellut tekoaan myös väittämällä, ettei hänellä olisi muuta vaihtoehtoa "maailmassa, jonka presidentti Donald Trump ja valkoiset luovat".

Viime viikkoina useita autoilla tehtyjä iskuja

The New York Times -sanomalehti (siirryt toiseen palveluun) kertoi aiemmin tällä viikolla, että autolla ihmisten joukkoon ajaminen on lisääntynyt Yhdysvalloissa viime viikkoina. Toisin kuin Wisconsinin murhassa, näissä tapauksissa teot ovat kohdistuneet mielenosoituksiin osallistuneisiin ihmisiin.

Toukokuun lopussa tapahtuneen George Floydin kuoleman jälkeen maassa on tapahtunut ainakin 66 tapausta, joissa autoilla on ajettu väkijoukkoon. Ainakin kaksi ihmistä on kuollut.

Tapauksista neljä on todettu onnettomuuksiksi. Toistaiseksi 24 tapauksesta on nostettu syyte.

Lehden mukaan autoilla Black Lives Matter -mielenosoittajia vastaan tehtäviin iskuihin on jopa kannustettu eri internetsivustoilla levitetyissä viesteissä.

Lue myös:

Mies ajoi autolla päin mielenosoittajia Seattlessa – nainen kuoli, toinen loukkaantui vakavasti

YK:n ihmisoikeusneuvosto pui Yhdysvaltain rasismia Afrikan pyynnöstä – "Floydin kuolema ei mikään yksittäistapaus"

Trump: Meidän on tuomittava kiihkomielisyys, rasismi ja valkoinen ylivalta – presidentti syytti väkivaltaisia videopelejä ja internetiä

Lähteet: AP